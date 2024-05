Dopo i corposi dettagli lasciati trapelare nei giorni scorsi da Dell, un errore della divisione ASUS Vietnam riporta (volutamente?) l’attenzione sull’imminente lancio dei nuovi notebook con piattaforma Qualcomm Snapdragon X. Nel dettaglio, sul sito ufficiale ASUS Vietnam è apparso per poco un inedito Vivobook S 15 OLED che, tra le varie caratteristiche, prevede l’implementazione del nuovo processore Qualcomm su sistema operativo Windows 11.

Inutile dire che la pagina è stata repentinamente messa offline, tuttavia sono diversi i dettagli trapelati sul nuovo laptop ASUS, compresso quello potrebbe essere il prezzo di listino (più o meno). Non è la prima volta che parliamo di ASUS Vivobook S 15 OLED, un paio di settimane fa era apparso in un altro corposo leak sulle novità ASUS al Computex 2024, mentre ora possiamo affermare che il prodotto esiste ed è anche ben equipaggiato. Con un annuncio ufficiale che dovrebbe comunque arrivare il prossimo 20 maggio, vediamo come è stato pensato il nuovo laptop ASUS, una soluzione rivolta all’utenza di fascia medio/alta. Ma vediamo il resto dei dettagli.

ASUS Vivobook S 15 OLED: ecco tutte le caratteristiche

Iniziamo dal processore, un Qualcomm Snapdragon X Elite siglato X1E 78 100; si tratta di un chip a 12 core e 12 thread con frequenza a 3,4 GHz, abbinato a una GPU Adreno e una NPU dedicata per l’AI; stando ai dati che abbiamo a disposizione, la combinazione di CPU ed NPU garantirebbe a questo laptop prestazioni sino a 75 TOPS nei carichi legati all’Intelligenza Artificiale. A completare la dotazione hardware troviamo 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD da 1 TB PCI-E Gen 4.0 e, non per ultimo, un ottimo display OLED da 15,6″ con risoluzione 3K e refresh a 120 hertz.

Il pannello è sicuramente il secondo punto di forza (o il primo per alcuni) di questo ASUS Vivobook S 15 OLED, accreditato di un tempo di risposta di appena 0,2 ms, ma anche con una copertura DCI-P3 del 100% e luminosità di picco a 600 nit. Il nuovo modello ASUS dovrebbe garantire anche una buona dotazione di porte e connettività di ultima generazione, mentre dalla scheda tecnica si evince anche che la batteria avrà una capacità di 70 WHr.

Caratteristiche di rilievo ASUS Vivobook S 15 OLED con Snapdragon X1E

Processore Qualcomm Snapdragon X Elite siglato X1E 78 100

GPU Adreno ed NPU by Qualcomm

Prestazioni AI sino a 75 TOPS

32 GB di RAM LPDDR5X

SSD 1 TB PCI-E 4.0

Display 15,6″ OLED

Refresh 120 Hz, tempo di risposta 0,2 ms

Risoluzione 3K, 2.880 x 1.620 pixel

Copertura DCI-P3 100%, 600 Nit

Batteria 70 WHr

Quanto costerà il nuovo ASUS Vivobook S 15 OLED con CPU Qualcomm?

Al momento non abbiamo una data di lancio dell’ASUS Vivobook S 15 OLED, bisognerà attendere l’annuncio dell’azienda quantomeno per capire quando arriveranno i nuovi modelli in Italia. In Europa in realtà c’è già qualche shop che ha inserito a listino l’inedito laptop ASUS, ma come speso accade in questi casi non possiamo darvi conferme definitive.

Il prezzo della variante ASUS Vivobook S 15 OLED con 16 GB di RAM e 512 GB di storage è stato avvistato a 1.299,99 euro, mentre il modello top discusso sopra dovrebbe lievitare almeno di 200-300 euro. Se state cercando un nuovo notebook equilibrato e vi interessa la gamma ASUS Vivobook, su Amazon attualmente sono presenti diverse SKU, alcune anche in offerta.