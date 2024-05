Il Computex 2024 si avvicina, un’edizione che per presenze e novità dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia e che per questo vedrà una presenza massiccia di aziende taiwanesi pronte a sfidarsi a suon di nuovi prodotti e tecnologie. Anticipandovi che quest’anno saremo a Taipei per seguire la fiera e aggiornarvi in tempo reale, tra i grandi brand del settore non mancherà ovviamente ASUS che, stando al report di videocardz, è pronta a stupire con diverse soluzioni della gamma ROG, ma anche ProArt e TUF Gaming.

Molta carne al fuoco per il produttore asiatico che, a distanza di poco meno di un mese, vede trapelare una sostanziosa lista di inediti prodotti, partendo dalla tanto attesa ROG Ally 2024, passando per i notebook di nuova generazione basati su piattaforma Qualcomm Snapdragon X e Intel Core Ultra, arrivando a periferiche, portatili da gioco e accessori per il gaming. Se confermato, l’elenco in questione, ci offre un’altra importante indicazione che riguarda NVIDIA e più precisamente l’assenza di una scheda grafica di nuova generazione della serie GeForce RTX 50. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Computex 2024: ecco le novità attese allo stand ASUS

Partiamo dalla fine per spegnere (purtroppo) l’entusiasmo degli utenti che aspettavano il lancio o un’anteprima delle nuove schede video NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell. Secondo i colleghi di videocardz infatti, non è previsto alcun lancio per schede grafiche top di nuova generazione come la GeForce RTX 5090; non è chiaro se NVIDIA da parte sua stia pensando a un evento separato (improbabile), ma per adesso non c’è traccia di questi prodotti nella lista di lancio per il Computex 2024.

Le novità più corpose arriveranno nel segmento notebook; sono attesi i primi portatili basati su Qualcomm Snapdragon X e nuovi Intel Core Ultra, soluzioni che si inseriranno nella gamma Vivobook e Zenbook, ma anche ProArt e TUG Gaming. Nel dettaglio si fa riferimento a Vivobook S15 e Zenbook S16, ma anche ai notebook gaming TUF A14, A16 oltre a Zephyrus G16, con quest’ ultimo che dovrebbero sposare la piattaforma AMD Ryzen. Ci sarà come detto un aggiornamento anche per la linea di notebook ASUS ProArt che, dopo aver “saltato” i recenti Intel Core 14a gen, dovrebbe aggiornarsi con tre nuove proposte come ProArt P13, ProArt PX 13 e ProArt PZ13.

Tra i protagonisti dell’evento di Taipei ci sarà anche la ROG Ally 2024, un aggiornamento dell’attuale variante con APU Ryzen Z1 da non confondere con ROG Ally 2 che, come discusso nei giorni scorsi, dovrebbe puntare invece su un’ APU AMD Strix Point basata su architettura CPU AMD Zen5. La version ROG Ally 2024 non dovrebbe portare particolati novità, migliorando i pochi punti deboli della console ASUS anche con una possibile revisione del reparto batteria.

Oltre a quanto visto finora, l’azienda presenterà anche nuove componenti, periferiche e accessori a marchio ROG rivolti a gamer e appassionati; tra i prodotti attesi spiccano sicuramente il nuovo alimentatore ROG THOR 1600W III Titanium, il router Rapture GT-BE19000 e la tastiera ROG Azoth Extreme. Come anticipato in apertura, quest’anno saremo a Taipei per seguire il Computex 2024 e aggiornarvi su novità e curiosità, rimanete sintonizzati perché ovviamente andremo anche allo stand ASUS; nel frattempo vi lasciamo con un riepilogo dei prodotti che dovrebbe annunciare ASUS all’evento “Always Incredible” atteso per il 3 di giugno alle 16:00 ora locale (ore 10:00 in Italia).

Novità ASUS attese al Computex 2024: