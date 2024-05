Una settimana fa il colosso di Cupertino ha rinnovato la sua serie di tablet presentando vari nuovi iPad, l’azienda ha ufficializzato dopo diverse indiscrezioni la settima generazione di iPad Pro 13″, la quinta generazione di iPad Pro 11″, nonché la sesta generazione di iPad Air; i dispositivi in questione sono ora disponibili per l’acquisto da parte di tutti gli appassionati della mela sul noto e-commerce Amazon.

iPad Pro M4 e iPad Air M2 disponibili per l’acquisto su Amazon

Apple ha finalmente presentato, per la gioia di tutti gli appassionati, i nuovi dispositivi dell’attuale serie di tablet, le novità non mancano partendo degli schermi, per la prima volta OLED (sui modelli Pro) al posto dei precedenti pannelli mini-LED e LCD IPS a cui eravamo abituati, passando per il nuovo processore Apple Silicon M4 montato sugli iPad Pro, fino ad arrivare alla linea Air che oltre a poter vantare il chip Apple Silicon M2, è ora disponibile anche in una versione più grande con schermo da 13 pollici.

Partiamo subito con un piccolo ripasso, ricapitolando le specifiche tecniche di iPad Pro M4:

schermi Ultra Retina XDR : OLED tandem da 11″ (risoluzione di 2420 x 1668 pixel) e 13″ (risoluzione di 2752 x 2064 pixel), con ProMotion (refresh rate adattivo da 10 a 120 Hz), gamma cromatica (P3), True Tone, luminosità massima SDR di 1000 nit (1600 nit in HDR), contrasto di 2.000.000:1;

: OLED tandem da 11″ (risoluzione di 2420 x 1668 pixel) e 13″ (risoluzione di 2752 x 2064 pixel), con ProMotion (refresh rate adattivo da 10 a 120 Hz), gamma cromatica (P3), True Tone, luminosità massima SDR di 1000 nit (1600 nit in HDR), contrasto di 2.000.000:1; chipset Apple Silicon M4 : CPU da 9 core (modelli da 256 e 512 GB) o da 10 core (1 o 2 TB), GPU da 10 core, Neural Engine da 16 core, ray tracing con accelerazione hardware e 120 GBps di banda di memoria;

: CPU da 9 core (modelli da 256 e 512 GB) o da 10 core (1 o 2 TB), GPU da 10 core, Neural Engine da 16 core, ray tracing con accelerazione hardware e 120 GBps di banda di memoria; RAM e memoria interna : 8 GB i modelli da 256 e 512 GB di spazio d’archiviazione, 16 GB i modelli da 1 e 2 TB;

: 8 GB i modelli da 256 e 512 GB di spazio d’archiviazione, 16 GB i modelli da 1 e 2 TB; fotocamera posteriore : sensore da 12 megapixel con apertura f/1,8, zoom digitale fino a 5x, flash True Tone adattivo, video 4K fino a 60 fps e slow motion a 1080p fino a 240 fps, panorama fino a 63 megapixel;

: sensore da 12 megapixel con apertura f/1,8, zoom digitale fino a 5x, flash True Tone adattivo, video 4K fino a 60 fps e slow motion a 1080p fino a 240 fps, panorama fino a 63 megapixel; fotocamera frontale TrueDepth : sensore grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2,4, video a 1080p fino a 60 fps, modalità ritratto con effetto bokeh e controllo della profondità, inquadratura automatica per le videochiamate;

: sensore grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2,4, video a 1080p fino a 60 fps, modalità ritratto con effetto bokeh e controllo della profondità, inquadratura automatica per le videochiamate; sensori : Face ID, Scanner LiDAR, giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale e GPS/GNSS (solo modelli Wi-Fi + Cellular);

: Face ID, Scanner LiDAR, giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale e GPS/GNSS (solo modelli Wi-Fi + Cellular); 4 microfoni e 4 altoparlanti ;

e 4 ; connettività : USB-C (Thunderbolt 3, DisplayPort e USB 4), Wi‑Fi 6E (802.11ax) con tecnologia MIMO 4×4, Bluetooth 5.3 e, per i modelli Wi-Fi + Cellular 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×4 (tramite eSIM)

: USB-C (Thunderbolt 3, DisplayPort e USB 4), Wi‑Fi 6E (802.11ax) con tecnologia MIMO 4×4, Bluetooth 5.3 e, per i modelli Wi-Fi + Cellular 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×4 (tramite eSIM) batterie: da 31,29 wattora iPad Pro 11″, da 38,99 wattora il modello da 13″, entrambi con autonomia dichiarata di massimo 10 ore di navigazione web in Wi-Fi (9 su rete dati cellulare) o di riproduzione video, ricaricabili tramite cavo USB-C (in confezione, ma senza alimentatore).

Come potete notare Apple iPad Pro M4 è disponibile in diverse configurazioni, ovviamente vendute a differenti prezzi:

iPad Pro M4 da 11 pollici : 256 GB al prezzo di 1219 euro (solo Wi-Fi) o 1469 euro (Wi-Fi + 5G) 512 GB al prezzo di 1469 euro (solo Wi-Fi) o 1719 euro (Wi-Fi + 5G) 1 TB al prezzo di 1949 euro (solo Wi-Fi) o 2199 euro (Wi-Fi + 5G) 2 TB al prezzo di 2429 euro (solo Wi-Fi) o 2679 euro (Wi-Fi + 5G)

da :

iPad Pro M4 da 13 pollici : 256 GB al prezzo di 1569 euro (solo Wi-Fi) o 1819 euro (Wi-Fi + 5G) 512 GB al prezzo di 1819 euro (solo Wi-Fi) o 2069 euro (Wi-Fi + 5G) 1 TB al prezzo di 2299 euro (solo Wi-Fi) o 2549 euro (Wi-Fi + 5G) 2 TB al prezzo di 2779 euro (solo Wi-Fi) o 3029 euro (Wi-Fi + 5G)

da :

Procediamo con la serie Air, ricapitolando le principali caratteristiche di iPad Air M2:

schermi Liquid Retina : LCD IPS tandem da 11″ (risoluzione di 2360 x 1640 pixel) e 13″ (risoluzione di 2732 x 2048 pixel), con gamma cromatica (P3), True Tone, luminosità massima di 500 nit (iPad Air da 11″) e di 600 nit (modello da 13″);

: LCD IPS tandem da 11″ (risoluzione di 2360 x 1640 pixel) e 13″ (risoluzione di 2732 x 2048 pixel), con gamma cromatica (P3), True Tone, luminosità massima di 500 nit (iPad Air da 11″) e di 600 nit (modello da 13″); chipset Apple Silicon M2 : CPU da 8 core, GPU da 10 core, Neural Engine da 16 core;

: CPU da 8 core, GPU da 10 core, Neural Engine da 16 core; RAM e memoria interna : 8 GB di RAM e opzioni da 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio d’archiviazione;

: 8 GB di RAM e opzioni da 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio d’archiviazione; fotocamera posteriore : sensore da 12 megapixel con apertura f/1,8, zoom digitale fino a 5x, video 4K fino a 60 fps e slow motion a 1080p fino a 240 fps, panorama fino a 63 megapixel;

: sensore da 12 megapixel con apertura f/1,8, zoom digitale fino a 5x, video 4K fino a 60 fps e slow motion a 1080p fino a 240 fps, panorama fino a 63 megapixel; fotocamera frontale : sensore grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2,4, video a 1080p fino a 60 fps;

: sensore grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2,4, video a 1080p fino a 60 fps; sensori : Touch ID, giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale, bussola digitale e GPS/GNSS (solo modelli Wi-Fi + Cellular);

: Touch ID, giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale, bussola digitale e GPS/GNSS (solo modelli Wi-Fi + Cellular); 2 microfoni e 2 altoparlanti ;

e 2 ; connettività : USB-C (DisplayPort e USB 3), Wi‑Fi 6E (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, Bluetooth 5.3 e, per i modelli Wi-Fi + Cellular 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×4 (tramite eSIM)

: USB-C (DisplayPort e USB 3), Wi‑Fi 6E (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, Bluetooth 5.3 e, per i modelli Wi-Fi + Cellular 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×4 (tramite eSIM) batterie: da 28,93 wattora iPad Air 11″, da 36,59 wattora il modello da 13″, entrambi con autonomia dichiarata di massimo 10 ore di navigazione web in Wi-Fi (9 su rete dati cellulare) o di riproduzione video, ricaricabili tramite cavo USB-C (in confezione, ma senza alimentatore).

Anche iPad Air M2 è disponibile in diverse configurazioni, a loro volta vendute a differenti prezzi:

iPad Air M2 da 11 pollici : 128 GB al prezzo di 719 euro (solo Wi-Fi) o 889 euro (Wi-Fi + 5G) 256 GB al prezzo di 849 euro (solo Wi-Fi) o 1019 euro (Wi-Fi + 5G) 512 GB al prezzo di 1099 euro (solo Wi-Fi) o 1269 euro (Wi-Fi + 5G) 1 TB al prezzo di 1349 euro (solo Wi-Fi) o 1519 euro (Wi-Fi + 5G)

da :