Il visore per la mixed reality Apple Vision Pro è arrivato ufficialmente sul mercato lo scorso mese di febbraio, tuttavia fino a questo momento rimane acquistabile esclusivamente negli Stati Uniti e si vociferava di un lancio a livello internazionale entro la prima metà del 2024. Ebbene, un nuovo report contestualizza tali voci e racconta di un’attesa ormai agli sgoccioli: il colosso di Cupertino sembra intenzionato a sfruttare al massimo i riflettori della prossima WWDC 2024.

Apple Vision Pro: l’attesa sta per terminare (non per noi)

L’arrivo di Apple Vision Pro sul mercato statunitense era stato preceduto da anni di indiscrezioni che avevano costruito aspettative altissime attorno al primo visore di Apple; se da una parte l’entusiasmo iniziale sembrerebbe essersi già affievolito — al punto tale che da Cupertino avrebbero già ridimensionato i piano relativi al visore —, dall’altra c’è il resto del mondo che aspetta di conoscere da vicino il visore della mela morsicata.

A riaprire l’argomento è stato il solito Mark Gurman di Bloomberg, che in un nuovo report racconta di un lancio internazionale di Apple Vision Pro che dovrebbe avvenire dopo la WWDC. Beninteso, la tempistica indicata è comunque poco precisa: la WWDC 2024 si terrà dal 10 al 14 giugno prossimi, ma la fonte non rivela quanto sarà necessario attendere dopo la conferenza annuale per gli sviluppatori.

Ad ogni modo, Apple starebbe già svolgendo sessioni di training col personale dedicate alla presentazione e alla vendita di Vision Pro: negli ultimi giorni, centinaia di dipendenti sarebbero volati a Cupertino per ricevere la formazione ritenuta necessaria da Apple. In particolare, il personale formato proverrebbe da Germania, Francia, Australia, Giappone, Corea del Sud, Cina e Singapore. L’elenco stilato da Gurman non comprende l’Italia, che pertanto potrebbe essere stata esclusa da questa prima fase di lancio internazionale di Apple Vision Pro.

Arrivato sul mercato da pochi mesi, Apple Vision Pro era stato presentato proprio in occasione della scorsa edizione della WWDC e adesso — mentre visionOS è prossimo a ricevere il primo major update della sua breve storia — si appresta ad esplorare nuovi mercati.