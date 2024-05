Nonostante il lancio delle NVIDIA GeForce RTX 50 sia tutt’altro che programmato, la prossima generazione di schede grafiche consumer dell’azienda californiana continua a far discutere, questo anche grazie all’assenza di informazioni e/o indizi da parte dello stesso produttore. A oggi si parlava quasi esclusivamente della nuova punta di diamante, l’ipotetica NVIDIA GeForce RTX 5090 che, a quanto pare, potrebbe non essere in realtà il primo modello a giungere sul mercato consumer.

Secondo le ultime indiscrezioni in merito trapelate su X, condivise dall’ormai infallibile leaker NVIDIA kopite7kimi, l’azienda di Jensen Huang potrebbe stupire tutti e annunciare per prima l’ammiraglia per il segmento gaming della nuova gamma NVIDIA RTX 50 Blackweel, ovvero la GeForce RTX 5080. Ma cerchiamo di fare chiarezza sulla questione.

NVIDIA GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5090 sugli scaffali già nel 2024?

Per chi non avesse seguito i rumor sulla prossima gamma NVIDIA GeForce RTX 50, ricapitoliamo dicendo che per il 2024 ci si aspettava il lancio di un solo nuovo prodotto della gamma Blackwell destinato al segmento gaming di fascia enthusiast; come avvenuto per la serie GeForce RTX 40, si pensava quindi alla GeForce RTX 5090 che, arriverà comunque, ma probabilmente sarà anticipata dalla sorella “minore”, la GeForce RTX 5080 (verosimilmente più abbordabile).

Guardando a quanto successo con i prodotti delle linee GeForce RTX 30 ed RTX 40, questa opzione non sembra per niente campata per aria, anzi, sembra rispecchiare le attuali strategie NVIDIA che puntano a frammentare l’offerta per cercare di spedire più unità possibili nei vari segmenti di mercato. Lasciando da parte la gamma GeForce RTX 30, influenzata negativamente anche dal periodo legato alla pandemia, con le GeForce RTX 40 Ada Lovelace abbiamo riscontrato una certa riluttanza verso la GeForce RTX 4080, sicuramente potente e validissima per qualsiasi ambito, ma senza dubbio troppo lontana dalla RTX 4090 rispetto al prezzo di listino.

In questo contesto poi entra in gioco anche l’errore iniziale di NVIDIA relativo alla doppia GeForce RTX 4080 da 12 e 16 GB (ricordate?), successivamente abbandonata e “tamponata” con la GeForce RTX 4070 Ti. NVIDIA ha in parte rimediato con le più recenti GeForce RTX 40 SUPER, decisamente più convenienti, ma è comprensibile che non voglia fare lo stesso errore che, anche se in misura diversa, potrebbe in qualche modo screditare la GeForce RTX 5080 rispetto a quella che sulla carta sembra essere una mostruosa GeForce RTX 5090.

Se questa ipotesi sarà confermata, è verosimile che lo scarto tra i due modelli sia davvero sostanziale, probabilmente superiore a quello attualmente esistente tra GeForce RTX 4080 liscia e GeForce RTX 4090. Un lancio anticipato della GeForce RTX 5080 potrebbe attirare tutti gli appassionati e gli utenti enthusiast, soprattutto perché ci sarà senza dubbio un netto divario con l’attuale GeForce RTX 4090 (almeno si spera). In questo modo, NVIDIA potrebbe non solo controllare meglio il prezzo nel segmento di fascia top, ma gestirebbe in modo più semplice l’arrivo del suo nuovo modello flagship.

Al momento non si parla di date, la GeForce RTX 5090 a oggi è accreditata di un lancio collocato quantomeno alla fine del terzo trimestre 2024, quindi un’ipotetica GeForce RTX 5080 anticipata a fine estate potrebbe essere del tutto sensata. In attesa di una minima indicazione da parte della stessa NVIDIA, ricordiamo che GeForce RTX 5080 dovrebbe utilizzare una GPU Blackwell GB203, caratterizzata da 96 Streaming Multiprocessor (12.888 Cuda Core), la metà di quanto dovrebbe integrarne il chip della RTX 5090, ovvero il Blackwell GB202 da 192 Streaming Multiprocessor (24.576 Cuda Core).

Ribadendo che al momento abbiamo per le mani dati da confermare ufficialmente, ecco quali potrebbero essere le caratteristiche delle due schede grafiche NVIDIA che, tra le altre cose, saranno anche le prime schede video a utilizzare le più recenti memorie GDDR7.

NVIDIA GeForce RTX 5090 – Caratteristiche tecniche presunte

GPU NVIDIA GB202

Streaming MultiProcessor 192

Cuda Core 24.576

RT Core di 4a gen

Tensor Core di 5a gen

Cache L2 128 MB

Frequenza Boost ~2.900 MHz

Memoria 24/32 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

BUS memoria 384/512 bit

Larghezza di banda > 1,54 TB/s

Alimentazione PCI-E 12pin

TGP => 450 watt

NVIDIA GeForce RTX 5080 Caratteristiche tecniche presunte