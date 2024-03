Dopo i primi dettagli condivisi nei mesi scorsi da big di settore come Samsung, SK Hynix e Micron, il consorzio JEDEC ha finalmente reso note le specifiche tecniche ufficiali delle memorie grafiche GDDR7.

Il nuovo standard di memoria, che migliora nettamente le attuali GDDR6 e le più veloci GDDR6X utilizzate da NVIDIA sulle più recenti schede grafiche della serie GeForce RTX 40 SUPER, sarà alla base delle GPU di prossima generazione AMD e NVIDIA, garantendo non solo un balzo prestazionale degno di nota, ma anche un’efficienza superiore oltre ad altre migliorie tecniche mirate a incrementare in modo importante le frequenze di clock.

Memorie GDDR7: tante novità e velocità da record

L’arrivo della nuova generazione di memorie grafiche GDDR7 non porterà benefici solo sulle schede video consumer destinate al gaming, ma anche e soprattutto in altri ambiti legati alla grafica avanzata, machine learning e più in generale tutto quello che riguarda l’accelerazione legata ai carichi con Intelligenza Artificiale. Tra le caratteristiche di rilievo dello standard GDDR7 spicca sicuramente l’adozione della nuova interfaccia Pulse Amplitude Modulation (PAM3) che, da un lato consente di ridurre il rapporto segnale/rumore (SNR) durante il funzionamento ad alta frequenza, dall’altro di trasmettere il 50% in più di dati rispetto al Non Return to Zero (NRZ), utilizzato ricordiamo sulle soluzioni di precedente generazione.

Le memorie GDDR7 non sono solo più performanti ma anche più efficienti delle GDDR6, per la precisione con una percentuale sino al 20% grazie alla riduzione della tensione I/O; altre novità da segnalare sono poi il Linear-Feedback Shift Register (LFSR) indipendente dal core, 4 canali di memoria indipendenti (in luogo dei due delle GDDR6), supporto per chip con densità da 16/32 Gbit e modalità a 2 canali, funzionalità ECC on-die e CAPARBLK.

Riguardo le prestazioni, le GDDR7 garantiranno una larghezza di banda doppia rispetto alle GDDR6, parliamo di 192 GB/s per dispositivo, un risultato a dir poco notevole se consideriamo poi le varie opzioni di configurazione dei chip di memoria sulle GPU di fascia enthusiast. In prima linea per la promozione e diffusione delle memorie GDDR7 troviamo Samsung, già pronta con i primi esemplari GDDR7 32 Gbps e in fase di sviluppo avanzato sui modelli più spinti da 37 Gbps. Sulla carta le GDDR7 37 Gbps hanno potenzialità non indifferenti; abbinati a un’interfaccia dati a 384/512 bit possono garantire infatti una larghezza di banda complessiva che va da 1,5 a oltre 2 TB/s.

Tra le prime schede grafiche a utilizzare le memorie GDDR7 ci dovrebbe essere la prossima ammiraglia NVIDIA, la tanto chiacchierata GeForce RTX 5090 “Blackwell”, seguita come da prassi dagli altri modelli di fascia alta (verosimilmente GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5070/Ti); anche AMD dovrebbe strizzare l’occhio alle nuove memorie video con la prossima generazione di GPU basata su architettura RDNA4, quantomeno sulle due top di gamma della serie Radeon RX 8000.

