A oggi questo 2024 non ha portato particolari novità nel segmento delle schede grafiche consumer, fatta eccezione per il lancio dei prodotti NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER che, allo stesso tempo, rappresentano solo dei refresh dei modelli Ada Lovelace annunciati l’anno prima. Al momento AMD e NVIDIA non hanno in programma ulteriori lanci per questo secondo trimestre, molto probabilmente neanche al Computex di Taipei vedremo qualcosa di nuovo e secondo le ultime indiscrezioni dovremo aspettare l’ultimo trimestre dell’anno per pensare a un aggiornamento della nostra scheda video.

Questo è quanto emerge dall’ultimo report di UDN.com che, citando foti vicine alla catena produttiva, afferma che NVIDIA e suoi partner AIB avrebbero già programmato il lancio dei prodotti di fascia alta della gamma NVIDIA GeForce RTX 5000 basati su architettura Blackwell, la stessa per intenderci che ritroviamo sulla potentissima GPU per l’AI NVIDIA B200 recentemente annunciata. Ma come dovrebbero essere le nuove GPU NVIDIA per il gaming?

NVIDIA GeForce RTX 5090 ed RTX 5080 saranno potentissime, utilizzeranno anche le nuove GDDR7

Nei mesi scorsi le indiscrezioni sulle NVIDIA GeForce RTX 50 non sono mancate e, a parte le possibili caratteristiche tecniche, puntavano su un lancio programmato per la prima parte del 2025. I colleghi di UDN invece suggeriscono ora che NVIDIA abbia intenzione di anticipare in qualche modo il lancio all’ultimo trimestre del 2024, aprendo le danze coi modelli top, ovvero con le ipotetiche GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5080. Andando nel dettaglio, il report riferisce che questa mossa di NVIDIA potrebbe/dovrebbe aiutare a spingere l’ASP (Average Selling Price) delle schede video, a tutto vantaggio dei partner e della stessa azienda.

Strategie di mercato a parte, le nuove NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell” garantiranno un salto generazionale non indifferente, anche e soprattutto rispetto agli attuali prodotti di fascia top come la GeForce RTX 4090. Stando alle attuali informazioni a nostra disposizione, sembra confermato che NVIDIA punterà sul chip GB202 per la GeForce RTX 5090 e sul GB203 per la sorella minore, la GeForce RTX 5080.

Oltre alle migliorie attese in ottica GPU, architettura e funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, le NVIDIA GeForce RTX 5000 saranno le prime schede video a utilizzare le memorie GDDR7 di nuova generazione. Rimanendo in tema di memoria, il produttore californiano sembra intenzionato a diversificare ulteriormente i due modelli di fascia top; la NVIDIA GeForce RTX 5090 infatti è accreditata di 32 GB di VRAM GDDR7 28 Gbps, mentre GeForce RTX 5080 manterrà verosimilmente l’attuale configurazione con 16 GB, sempre con i nuovi chip GDDR7 28 Gbps.

Voci di corridoio suggeriscono anche che GeForce RTX 5090 NVIDIA possa utilizzare un’interfaccia memoria a 512 bit (RTX 4090 si ferma a 384 bit), quindi con una larghezza di banda nettamente superiore alla sorella minore GeForce RTX 5080, ferma probabilmente agli attuali 256 bit di GeForce RTX 4080. Anche se al momento mancano conferme ufficiali e/o ufficiose, non fatichiamo a seguire il ragionamento dei colleghi di UDN, questo perché già con la serie GeForce RTX 40 c’è stata una maggiore frammentazione dell’offerta NVIDIA per il segmento consumer; se questa strategia ha dato ragione all’azienda, così come del resto confermano i fatturati, non sorprende che la gamma di schede video GeForce RTX 50 Blackwell porti avanti questo approccio.

Sottosistema di memoria a parte, i due modelli flagship NVIDIA GeForce RTX 50 avranno anche GPU nettamente diverse in quanto a prestazioni; la GeForce RTX 5090 con GPU Blackwell GB202 dovrebbe integrare 192 Streaming Multiprocessor con 24.576 Cuda Core, con GeForce RTX 5080 accreditata della metà delle unità di elaborazione, ovvero 96 Streaming Multiprocessor e 12.888 Cuda Core. In tutto questo al momento non si parla ancora di possibili consumi e TDP dei futuri modelli NVIDIA, probabilmente in ascesa viste le peculiarità e la potenza che dovrebbero avere tali chip. In attesa di qualche conferma o test preliminare, vi lasciamo con un recap sulle possibili configurazioni delle prossime GPU flagship targate NVIDIA:

NVIDIA GeForce RTX 5090 Blackwell – Possibili caratteristiche

GPU NVIDIA GB202

Streaming MultiProcessor 192

Cuda Core 24.576

RT Core di 4a gen

Tensor Core di 5a gen

Cache L2 128 MB

Frequenza Boost ~2.900 MHz

Memoria 24/32 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

BUS memoria 384/512 bit

Larghezza di banda > 1,54 TB/s

Alimentazione PCI-E 12pin

TGP => 450 watt

NVIDIA GeForce RTX 5080 Blackwell – Possibili caratteristiche