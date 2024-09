In occasione dell’evento Innovative Product Launch di Barcellona, HUAWEI ha presentato tanti nuovi prodotti come i tablet MatePad Pro 12.2″ e MatePad 12 X e gli smartwatch HUAWEI Watch GT5 e GT5 Pro, Watch Ultimate nella nuova Green Edition dedicata al Golf e Watch D2.

In questa sede ci occuperemo proprio dei nuovi smartwatch del produttore cinese che puntano tutto sulla qualità e su prezzi decisamente interessanti, oltre a scoprire tutto sul nuovo sistema HUAWEI TruSense, l’innovazione alla base della tecnologia dei prossimi indossabili del produttore cinese. Scopriamo tutti i dettagli.

Sono ufficiali gli smartwatch della serie HUAWEI Watch GT5

Protagonisti indiscussi dell’evento HUAWEI Innovative Product Launch di Barcellona sono gli smartwatch della serie HUAWEI Watch GT5, declinati in versione standard e in versione Pro. Focus principale anche della quinta generazione della serie GT sono estetica e prestazioni.

Questi smartwatch con HarmonyOS, compatibili sia con Android che con iOS, possono vantare il nuovo sistema di monitoraggio della salute e del fitness HUAWEI TruSense System (ne parleremo più nel dettaglio poco più avanti) per monitorare al meglio salute e fitness degli utenti, oltre a un ottimizzato HUAWEI Sunflower Positioning System (sistema di geolocalizzazione) per migliorare la precisione durante le sessioni di sport all’aperto.

Entrambi i modelli hanno l’obiettivo di garantire tre forme di durevolezza: resistenza all’usura, resistenza alla corrosione e resistenza all’acqua. Un rivestimento in PCB anticorrosione e la presenza della certificazione IP69K (protezione anche contro l’impatto di liquido ad alta pressione), testimoniano la volontà di HUAWEI di alzare l’asticella sul fronte del ciclo di vita dei prodotti.

HUAWEI Watch GT5

HUAWEI Watch GT5 “standard” è disponibile in due dimensioni, con cassa da 41 mm (e display da 1,32″) e con cassa da 46 mm (e display da 1,43″). In entrambi i casi, il pannello è un AMOLED con risoluzione 466 x 466 pixel e supporto alla regolazione automatica della luminosità. Lo smartwatch è realizzato in alluminio, acciaio inox e plastica.

Dal punto di vista delle funzionalità, troviamo una tastiera per l’inserimento del testo direttamente dal polso (permette di scrivere risposte a SMS e messaggi da app quali WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Skype, Signal, Telegram e Viber), il Text-to-Speech (anche in lingua italiana) e il monitoraggio di tantissimi parametri vitali e di tantissime attività sportive.

HUAWEI Watch GT5 “standard” integra speaker e microfono, supporta il Bluetooth 5.2, l’NFC e il GPS e offre un’autonomia di 5-10 giorni (a seconda della dimensione scelta), grazie alla batteria integrata da 323 (41 mm) o 524 mAh (46 mm), ricaricabile tramite la basetta di ricarica wireless offerta in confezione.

Specifiche tecniche: Dimensioni: 41,3 x 41,3 x 9,5 mm (41 mm) e 45,8 x 45,8 x 10,7 mm (46 mm)

x x (41 mm) e x x (46 mm) Peso: 35 g (41 mm) e 48 g (46 mm) cinturino escluso

(41 mm) e (46 mm) cinturino escluso Materiali: metallo (lunetta), acciaio inox (corpo della cassa), plastica (cassa posteriore)

(lunetta), (corpo della cassa), (cassa posteriore) Cinturini da: 18 mm (41 mm) e 22 mm (46 mm)

(41 mm) e (46 mm) Certificazioni: IP69K , 5ATM

, Display: AMOLED da 1,32″ (41 mm) e 1,43″ (46 mm) Risoluzione: 466 x 466 pixel Luminosità automatica Always-on Display

da (41 mm) e (46 mm) Connettività: Bluetooth 5.2 LE, NFC , GNSS (L1+L5)

LE, , (L1+L5) Audio: speaker integrato , microfono integrato

, Sensori: TruSeen 6.0 , sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopio, magnetometro

, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopio, magnetometro Batteria: 323 mAh (41 mm) e 524 mAh (46 mm) Ricarica in circa 100 minuti tramite basetta di ricarica wireless

(41 mm) e (46 mm) Sistema operativo: HarmonyOS Compatibilità con Android 9 e versioni successive Compatibilità con iOS 13 e versioni successive



Previous Next Fullscreen

HUAWEI Watch GT5 Pro

HUAWEI Watch GT5 Pro alza ulteriormente l’asticella per quanto concerne la qualità dei materiali: disponibile in cassa da 42 mm o 46 mm, è realizzato in lega di titanio e ceramica nanocristallina.

Rispetto al modello standard, HUAWEI Watch GT5 Pro supporta il monitoraggio di attività come il golf (con vista 3D delle mappe dei campi e una serie di strumenti analitici per migliorare la tecnica di swing o misurare la distanza dei tiri in campo), il trail running e l’apnea (grazie alla resistenza all’acqua che garantisce fino a 40 metri di immersione).

Specifiche tecniche: Dimensioni: 42,5 x 42,5 x 9,6 mm (42 mm) e 46,3 x 46,3 x 10,9 mm (46 mm)

x x (42 mm) e x x (46 mm) Peso: 43 g (42 mm) e 53 g (46 mm) cinturino escluso

(42 mm) e (46 mm) cinturino escluso Materiali: ceramica (42 mm) o lega di titanio (46 mm) (corpo della cassa), ceramica (cassa posteriore)

(42 mm) o (46 mm) (corpo della cassa), (cassa posteriore) Cinturini da: 18 mm (42 mm) e 22 mm (46 mm)

(42 mm) e (46 mm) Certificazioni: IP69K , 5ATM , fino a 40 metri di profondità

, , fino a 40 metri di profondità Display: AMOLED da 1,32″ (41 mm) e 1,43″ (46 mm) Risoluzione: 466 x 466 pixel Luminosità automatica Always-on display

da (41 mm) e (46 mm) Connettività: Bluetooth 5.2 LE, NFC , GNSS (L1+L5)

LE, , (L1+L5) Audio: speaker integrato , microfono integrato

, Sensori: TruSeen 6.0 , sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopio, magnetometro

, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopio, magnetometro Batteria: 323 mAh (42 mm) e 524 mAh (46 mm) Ricarica in circa 100 minuti tramite basetta di ricarica wireless

(42 mm) e (46 mm) Sistema operativo: HarmonyOS Compatibilità con Android 9 e versioni successive Compatibilità con iOS 13 e versioni successive



Previous Next Fullscreen

HUAWEI Watch Ultimate arriva nella nuova Green Edition

Il palco di Barcellona è l’occasione per il lancio di una edizione speciale dedicata agli amanti del golf dello smartwatch di punta del colosso cinese: HUAWEI Watch Ultimate Green Edition vuole porsi come il connubio tra design di lusso e funzionalità avanzate per i golfisti e per coloro che amano l’avventura.

All’atto pratico, rispetto al modello arrivato in Italia ad aprile 2023, esteticamente lo smartwatch guadagna una nuova finitura/colorazione con ghiera in ceramica nanocristallina bicolore (verde e bianca), nuovi cinturini e cinque nuovi quadranti, di cui tre a tema golf.

Sul fronte del software, invece, vi sono alcune novità che verranno implementate tramite un aggiornamento. Agli amanti del golf si rivolgono le nuove funzionalità come Golf Course (oltre 15000 mappe di campi da golf di tutto il mondo e un nuovo effetto 3D per la panoramica di ostacoli e ambiente), misurazione personalizzata della distanza (sfruttando il GPS dual-band), Plays-Like (considera la pendenza del campo da gioco per visualizzare la distanza ideale di tiro, tenendo conto anche della velocità e della direzioen del vento) e AI Caddie (offre suggerimenti smart sulla morfologia del campo da gioco). Il tutto per aiutare l’utente a preparare al meglio il prossimo colpo sul green.

L’aggiornamento di HUAWEI Watch Ultimate implementa anche una migliorata Modalità Spedizione, nuove funzionalità legate alla salute per il monitoraggio dei parametri vitali, il supporto al download di mappe per l’utilizzo offline e molto altro. Il tutto, senza rinunciare a un’incredibile autonomia che oscilla tra gli 8 e i 14 giorni, a seconda dell’utilizzo.

Specifiche tecniche: Dimensioni: 48,5 x 48,5 x 13



x x Peso: 76 g (cinturino escluso)

(cinturino escluso) Materiali: vetro zaffiro (quadrante), ceramica nanocristallina (ghiera), lega a base di zirconio (cassa anteriore), ceramica nanocristallina (cassa posteriore)

(quadrante), (ghiera), (cassa anteriore), (cassa posteriore) Cinturini da: 18 mm (42 mm) e 22 mm (46 mm)

(42 mm) e (46 mm) Certificazioni: IP69K , 10ATM , Swimproof/diving

, , Swimproof/diving Display: LTPO AMOLED da 1,5″ Risoluzione: 466 x 466 pixel Luminosità automatica

da Connettività: Bluetooth 5.2 (A2DP/LE), NFC , GPS (L1+L5)

(A2DP/LE), , (L1+L5) Audio: speaker integrato , microfono integrato

, Sensori: accelerometro , giroscopio , battito cardiaco , barometro , bussola , SpO2 , temperatura corporea

, , , , , , Batteria: 530 mAh (ricarica wireless tramite basetta)

(ricarica wireless tramite basetta) Sistema operativo: HarmonyOS Compatibilità con Android 9 e versioni successive Compatibilità con iOS 13 e versioni successive



Previous Next Fullscreen

C’è spazio anche per il nuovo HUAWEI Watch D2

A Barcellona c’è spazio anche per il nuovo HUAWEI Watch D2, seconda iterazione di quello che avevamo ai tempi (novembre 2022) definito come un dispositivo medico a forma di smartwatch.

HUAWEI vuole confermarsi pioniera nel campo della salute e ha lavorato a fondo sul design del dispositivo per renderlo molto più aggraziato rispetto al passato: rispetto alla prima versione, HUAWEI Watch D2 sembra un normalissimo smartwatch, risulta più sottile e leggero, offre un ampio display da 1,82″ (contro gli 1,64″), molto più “quadrato” rispetto al passato anche per via dell’eliminazione dei cornicioni attorno al display stesso.

Tutto ciò non comporta rinunce rispetto alle peculiarità del prodotto stesso: essere un dispositivo medico certificato che può effettuare ECG, misurare la pressione arteriosa h24 (APBM con certificazione da NPA e MDR), oltre a monitorare tutte le funzionalità più comuni degli altri smartwatch (ossigenazione del sangue, sonno, stress e attività fisica).

Il produttore cinese sottolinea inoltre che tutte queste specifiche sono racchiuse in un quinto di lunghezza e un venticinquesimo del volume dei tradizionali misuratori di pressione arteriosa da braccio. Con Health Glance, infine, agli utenti basterà un solo tocco per avere una sorta di riepilogo che include le misurazioni di nove indicatori di salute in tempo reale.

Specifiche tecniche: Dimensioni: 48 x 38 x 13,3 mm

x x Peso: 40 g (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: alluminio (frame), vetro (fronte), plastica (retro)

(frame), (fronte), (retro) Certificazioni: IP68

Display: AMOLED da 1,82″ con risoluzione 480 x 408 pixel

da con risoluzione x Audio: speaker integrato , microfono integrato

, Connettività: Bluetooth 5.2 LE, NFC

LE, Sensori: accelerometro, giroscopio, magnetometro, SpO2, temeratura corporea, sensore differenziale di pressione, sensori nel cinturino (per ECG e pressione sanguigna)

Batteria: ricarica tramite basetta di ricarica wireless

Sistema operativo: HarmonyOS Compatibilità con Android 9 e versioni successive Compatibilità con iOS 13 e versioni successive



Previous Next Fullscreen

HUAWEI annuncia il sistema TrueSense, base dei wearable del futuro

All’evento di barcellona, HUAWEI ha presentato anche il suo nuovo sistema TruSense, una piattaforma innovativa progettata per monitorare in modo accurato e completo la salute degli utenti. Questa soluzione integra hardware e software all’avanguardia per offrire una panoramica dettagliata dei parametri vitali, dallo stato del cuore alla qualità del sonno. Di seguito, riportiamo le parole di Rico Zhang, presidente della divisione Smart Wearable and Health presso il colosso cinese:

Per noi HUAWEI TruSense rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia dei sensori per la salute e il fitness e ci consente di continuare ad essere un’azienda all’avanguardia nel settore per lo sviluppo tecnologico. Questo progresso nel campo della salute digitale aiuterà ulteriormente gli utenti a perseguire stili di vita più sani.

Caratteristiche principali di HUAWEI TruSense

Il sistema HUAWEI TruSense è definito da sei caratteristiche chiave: accuratezza, completezza, velocità, flessibilità, apertura (intendendo la sua natura open source) e innovazione continua.

Grazie a ricerche approfondite (e molte risorse investite), HUAWEI vuole garantire misurazioni accurate nel lungo termine per parametri vitali quali frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e pressione sanguigna, anche in condizioni variabili; questi sono solo alcuni degli indicatori di salute e fitness (oltre 60 in totale) che il sistema è in grado di monitorare. Il tutto viene poi elaborato da un algoritmo che lavora (quasi) in tempo reale.

TruSense è inoltre una piattaforma open source, che permette a sviluppatori e partner di creare nuove applicazioni e servizi per migliorare ulteriormente la salute degli utenti. Huawei si impegna a sviluppare costantemente TruSense, integrando le ultime scoperte scientifiche e le tecnologie più avanzate.

Tutto ciò, si traduce in un beneficio per gli utenti che sfrutteranno i dispositivi indossabili di HUAWEI, sempre più precisi e puntuali nel monitorare salute e fitness. I primi dispositivi alimentati dal sistema HUAWEI TruSense, dopo i Watch GT5 appena annunciati, saranno disponibili a partire da settembre 2024.

Disponibilità e prezzi dei nuovi HUAWEI Watch

Esaurite tutte le informazioni legate a caratteristiche e specifiche dei nuovi smartwatch del produttore cinese, non ci resta che esaminare disponibilità e prezzi.

Gli HUAWEI Watch GT5 e GT5 Pro sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi (19 settembre 2024) sul HUAWEI Store. Chi acquista uno dei due smartwatch riceverà un’iscrizione gratuita di tre mesi al servizio HUAWEI Health+ (poi è previsto un canone di 7,99€/mese o 59,99€/anno). Inoltre, fino al 31 ottobre 2024, è possibile ottenere in omaggio le cuffie HUAWEI FreeBuds 5i (valore pari a 79 euro) e, tramite il coupon AMKTGT5, si potrà ricevere in bundle un cinturino aggiuntivo (valore di 49 euro). Ecco ora i prezzi di listino:

Watch GT5 (41 mm) Black Fluoroelastomer a 249 euro (esclusiva del HUAWEI Store)

(esclusiva del HUAWEI Store) Watch GT5 (41 mm) Blue Fluoroelastomer a 249 euro

Watch GT5 (41 mm) White Composite Leather a 259 euro

Watch GT5 (41 mm) Brown Woven a 269 euro (esclusiva del HUAWEI Store)

(esclusiva del HUAWEI Store) Watch GT5 (41 mm) Gold Milanese a 299 euro

Watch GT5 (46 mm) Black Fluoroelastomer a 249 euro

Watch GT5 (46 mm) Brown Composite Leather a 269 euro (esclusiva del HUAWEI Store)

(esclusiva del HUAWEI Store) Watch GT5 (46 mm) Blue Woven a 279 euro

Acquista gli smartwatch HUAWEI Watch GT5 su HUAWEI Store

Watch GT5 Pro (42 mm) White Fluoroelastomer a 449 euro

Watch GT5 Pro (42 mm) White Ceramic Titanium a 599 euro

Watch GT5 Pro (46 mm) Black Fluoroelastomer a 379 euro

Watch GT5 Pro (46 mm) Titanium a 499 euro

Acquista gli smartwatch HUAWEI Watch GT5 Pro su HUAWEI Store

Anche HUAWEI Watch Ultimate Green Edition è già disponibile all’acquisto in Italia, sempre sullo store ufficiale del produttore cinese. Il prezzo di listino è fissato a 899 euro. Fino al 31 ottobre, l’acquisto di questo smartwatch permette di ricevere in omaggio un paio di cuffie HUAWEI FreeBuds Pro 3 (valore pari a 179 euro).

Acquista HUAWEI Watch Ultimate Green Edition su HUAWEI Store

Infine, HUAWEI Watch D2 arriva nelle due colorazioni Gold (con cinturino in pelle bianca) e Black (con cinturino in fluoroelastomero nero). Aggiorneremo questo paragrafo quando avremo informazioni precise su prezzo e disponibilità.