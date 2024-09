Huawei porta al debutto il GT 5 Pro nel segno della continuità con i predecessori, aggiungendo un ulteriore tassello alla sua fortunata storia di orologi intelligenti con OS proprietario. La casa cinese per prima ha creduto al concetto di smartwatch ibrido, completo a tal punto da poter soddisfare le esigenze di tutti, dal monitoraggio della salute allo sport, passando per funzioni intelligenti e pratiche in abbinamento allo smartphone Android o iOS. Con il GT5 Pro Huawei si avvicina sempre più al concetto di smartwatch per tutto, in questa generazione ha perfezionato tante cose, aggiunto funzionalità e migliorato in modo sostanziale i sensori con la tecnologia TrueSense. Vi raccontiamo tutto nella recensione di Huawei Watch GT 5 Pro.

Video Recensione Huawei Watch GT 5 Pro

Uno smartwatch per tutto

Il mondo degli smartwatch è parecchio complesso; se da fuori sembrano tutti degli orologi con un display anziché un quadrante analogico, all’interno, in realtà, le differenze possono essere abissali. Ci sono smartwatch puri con WearOS e una perfetta integrazione con gli smartphone Android, ci sono gli Apple Watch, cioè la controparte in ambito iOS e iPhone, poi ci sono gli sportwatch puri, pensati primariamente per la pratica sportiva e che negli ultimi anni stanno provando a modernizzarsi con schermi OLED e qualche funzione intelligente. E poi ci sono gli ibridi. Noi li chiamiamo così, prodotti che riescono a coniugare i due mondi prendendo il meglio da ogni categoria. Huawei Watch GT5 Pro appartiene a questa categoria, anzi, ne è forse il miglior rappresentante, come in passato lo sono stati i suoi predecessori e in generale gli smartwatch della casa cinese.

Tra gli smartwatch ibridi le variabili possono essere moltissime: c’è chi si specializza più sullo sport e chi sulla salute; c’è chi sulle funzioni smart latita e chi invece è più completo. Huawei Watch GT 5 Pro invece fa tutto e lo fa piuttosto bene, in assoluto è la cifra distintiva di questo prodotto: riuscire a incontrare le esigenze più svariate senza dover accettare compromessi importanti. Huawei ha lavorato sodo per aggiungere funzionalità sia sul fronte integrazione con il telefono, sia su quello relativo allo sport e alla salute, il tutto impreziosito da un nuovo hardware per il cardio e non solo.

Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità di rispondere agli sms e alle notifiche di WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram ,Skype, Signal e Viber con una tastierina; è un dettaglio molto importante in ottica smart. Poi troviamo diverse nuove funzionalità avanzate per la corsa, la bici, il golf e il nuoto in acque libere. Grazie al rinnovato hardware, infine, potremo contare su valori precisi per il monitoraggio del cuore, SpO2, stress, temperatura cutanea e in generale per tenere sotto controllo il nostro stato di salute.

Design e qualità costruttiva

Partiamo col dire che Huawei Watch GT 5 non viene proposto in una sola variante ma in moltissime diverse declinazioni, tanto che il termine più corretto per parlarne dovrebbe essere la “famiglia Huawei Watch GT 5”. Innanzi tutto dobbiamo distinguere i Watch GT 5 dai Watch GT 5 Pro. Questi ultimi si differenziano per l’adozione di materiali più ricercati e per la presenza di un sensore di impedenza bioelettrica che permette di registrare un ECG.

I GT 5 Pro sono ulteriormente divisi in due dimensioni: 46 mm e 42 mm. I più grandi presentano vari elementi rivestiti in titanio di grado aerospaziale TC4, mentre la versione più piccola è pensata per un pubblico femminile ed è realizzata con rivestimento in nanocristalli di ceramica bianca. Cambiano poi i cinturini che possono essere in titanio oppure in fluoroelastomero.

Il design riprende il Watch GT 4, con una lunetta di forma ottagonale appoggiata su una cassa caratterizzata da linee nette e spigolose. Il modello che abbiamo provato è il Titanium, in cui ogni elemento dell’orologio e il cinturino sono rivestiti da una lega in titanio TC4 nel suo colore naturale. Il cinturino è stato progettato in modo intelligente: si può accorciare autonomamente a casa grazie a un sistema di perni a sgancio rapido. In ogni caso, è possibile sostituire il cinturino con un’alternativa con passo standard di 22 mm. Inoltre, in offerta lancio, utilizzando il codice “AMKTGT5” sullo store Huawei, è possibile ricevere in omaggio un secondo cinturino del valore di 49 euro.

La qualità costruttiva è al top: parliamo di uno smartwatch con certificazione IP69K, resistente alla polvere e all’acqua fino a una pressione di 5 ATM e utilizzabile in acque libere fino alla profondità di 40 metri. Il vetro protettivo è in cristallo di zaffiro e garantisce quindi un’ottima resistenza ai graffi.

Display

Il display è un ottimo AMOLED da 1,43 pollici per il GT 5 Pro da 46 mm (1,32″ per il 42 mm) con risoluzione 466 x 466 pixel. Non manca il sensore di luce ambientale che regola senza esitazione la luminosità del pannello sia nelle ore notturne sia all’aperto sotto il sole, garantendo sempre un’ottima leggibilità. Come avevamo già evidenziato lo scorso anno, ci piace particolarmente l’interfaccia utente degli smartwatch Huawei: ha elementi grandi, ben leggibili e organizzati con un codice colore facilmente interpretabile anche a colpo d’occhio. Ciò risulta molto utile durante la pratica sportiva, ma anche nella vita di tutti i giorni, dove il GT 5 Pro è senza dubbio uno degli orologi più gradevoli per quanto riguarda la UI.

Una delle poche mancanze di Huawei Watch GT 5 Pro è invece l’always-on-display: manca una vera e propria funzione dedicata, l’utente può scegliere di mantenere attivo lo schermo per un certo periodo di tempo, ma non in modo costante.

Hardware e batteria

Nella parte a contatto con il polso si trovano i sensori per il monitoraggio dei parametri vitali, tra cui il nuovo TrueSense, frutto di importanti investimenti nel campo della fisica ottica al fine di costruire un lettore che minimizzi le interferenze nel percorso della luce in trasmissione e ricezione. L’obiettivo è quello di ottenere una qualità del segnale migliorata, e Huawei fa sapere di essere riuscita a ottimizzarla del 20%. Grazie agli aggiornamenti dell’architettura del percorso ottico, inoltre, il numero di canali per l’ossigeno nel sangue è passato dai 4 della generazione precedente a 12, permettendo di estrapolare una gamma più ampia di segnali di impulso per supportare le operazioni dell’algoritmo di elaborazione. Ottimo il posizionamento GNSS Dual Band, con un particolare sistema di antenne disposte su tutta la scocca, in modo che il puntamento verso la costellazione satellitare sia sempre il migliore possibile.

All’interno del dispositivo troviamo anche un motore di vibrazione lineare, speaker e microfono, controller Bluetooth 5.3, il SoC proprietario di Huawei e un modulo batteria da 524 mAh (323 mAh nella variante da 42 mm). Le prestazioni sono solide: non ci sono rallentamenti o indecisioni, anche nella gestione delle notifiche.

L’autonomia è senza dubbio un punto forte del Watch GT 5 Pro, si attesta ad una dozzina di giorni per un uso normale con il monitoraggio h24 dello stato di salute, si sale ancora disattivando il cardio continuo, mentre si scende un po’ se vengono inserite sessioni di monitoraggio sportivo con GPS, per le quali la batteria scende del 6-7% ogni ora. La ricarica avviene attraverso l’apposita basetta magnetica e impiega circa 1 ora e mezza per andare da 0 al 100%.

Funzioni smart

HarmonyOS è il sistema operativo che anima la famiglia Watch GT 5, come sempre compatibile con Android e iOS, ma una delle novità più importanti per la serie GT è la tastiera per rispondere alle notifiche, una funzione che fino ad oggi era presente solo sui Watch 4. Come abbiamo già evidenziato, nonostante possa apparire come una novità di secondo piano, in realtà è fondamentale per poter usare lo smartwatch in modo più integrato con il telefono e, soprattutto, come sostituto del telefono per rispondere a brevi messaggi. In precedenza c’erano solo risposte preimpostate o Emoji. Da adesso finalmente si può fare qualcosa in più, e lo abbiamo apprezzato moltissimo.

Tra le app preinstallate troviamo il cronometro, la sveglia, la rubrica per le chiamate in vivavoce (Watch GT 5 non è LTE), la calcolatrice, la bussola, il calendario, l’altimetro, le mappe con Petal Maps e Huawei Wallet, che dovrebbe permettere di pagare via NFC con lo smartwatch, anche se in realtà continua a non essere disponibile in Italia se si utilizza uno smartwatch, un gran peccato.

Non mancano poi le solite funzioni di personalizzazione, con tante nuove watch faces e molte altre scaricabili dallo store

Salute e sport

Con il nuovo TrueSense, Huawei promette di mettere a disposizione dell’utente uno strumento molto preciso per monitorare il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue, la rigidità arteriosa, la temperatura cutanea, lo stress e il sonno. Tutti questi valori vengono convogliati nell’app Huawei Health e organizzati in grafici e statistiche che vi aiuteranno a costruire nel tempo un quadro della vostra salute generale.

Lo smartwatch è altresì capace di rilevare anomalie cardiache e avvisare l’utente in caso di battiti troppo alti o segnali di fibrillazione atriale. Per il sonno, possiamo anche ottenere informazioni sulle interruzioni della respirazione, molto importanti per determinare la qualità del riposo. La sfera della salute è completata da punteggi riassuntivi sulle attività, il riposo e lo stress, che ci aiuteranno a fissare obiettivi di salute e a raggiungerli grazie a qualche utile consiglio e a promemoria che non ci daranno mai tregua (nel senso buono del termine, ovviamente).

Acquistando Huawei Watch GT 5 Pro si avranno a disposizione 3 mesi di Huawei Health+, un servizio in abbonamento che aiuta a condurre una vita migliore attraverso piani di allenamento basati sulla scienza, qualità del sonno, gestione delle calorie, calma e rilassamento. Dopo i primi 3 mesi, gli utenti possono rinnovare a €7,99/mese o €59,99 all’anno.

Corsa, nuoto, trail running e golf

Da buon ibrido, Huawei Watch GT 5 Pro ha spiccate doti di sportwatch. Può monitorare con precisione ben 100 attività, con un particolare focus su quelle all’aperto, in cui si può sfruttare l’ottima localizzazione a doppia frequenza.

Con la famiglia GT 5 è stato riservato un particolare focus sulla corsa e il trail running, il nuoto in acque libere e il golf. Vista la stagione, non abbiamo avuto modo di testare il dispositivo in acque libere, mentre per il golf, al momento della recensione, non abbiamo trovato campi compatibili in Italia. Tuttavia, dalla descrizione di Huawei sembra essere una funzione veramente ben fatta e ricca di possibilità per i golfisti.

Per quanto riguarda la corsa e il trail running, invece, ci ha davvero stupiti per la quantità di funzioni disponibili, prima, durante e dopo l’attività. Innanzitutto, sono disponibili nuove mappe cartografiche con cui possiamo orientarci durante le uscite, possiamo importare percorsi e al termine dell’allenamento esportarli in formato GPX, TCX e KML. Per entrambe le attività sono disponibili diversi add-on da visualizzare nelle schermate, sempre personalizzabili, come il monitoraggio SpO2, la bussola, le coordinate e il carico di allenamento. A questo si aggiungono 4 ulteriori schede, ognuna delle quali offre diversi layout di visualizzazione tra 1 e 6 schede, tutte configurabili a piacimento con diversi parametri (tempo, distanza, ritmo, velocità, passi, frequenza cardiaca, altitudine, calorie, segmenti, orologio, orario di alba, orario di tramonto, bilanciamento del passo dx/sx, oscillazione verticale, tempo di contatto).

Per la corsa, possiamo programmare con notevole precisione gli allenamenti a intervalli scegliendo diversi segmenti di durata o lunghezza con target specifici di ritmo, calorie, zona frequenza cardiaca, cadenza o intervallo di frequenza cardiaca. Avremo poi a disposizione un virtual pacer (non solo per gli allenamenti a intervalli). Con sorpresa abbiamo trovato anche una funzione di pacer in gara, impostando obiettivi di tempo sulla distanza dei 5, 10 km, mezza maratona o maratona, oppure una distanza personale fino a 42 km. In ultimo, persino un Fartlek guidato per determinare la soglia del lattato.

Tutti i dati vengono poi immagazzinati nell’app Huawei Health. I grafici sono chiari e ben leggibili, ma le tante opzioni di esportazione oltre alla possibile sincronizzazione con Strava, Komoot e Runtastic permettono davvero di gestire in ogni modo possibile il proprio programma di allenamento.

In conclusione

Huawei Watch GT 5 Pro è un ottimo prodotto, la qualità costruttiva e il design raffinato lo rendono un bell’oggetto da sfoggiare tutti i giorni ma, come abbiamo visto, le novità software e hardware lo rendono molto valido anche in ambito sportivo, specialmente per la corsa, il trail running, il golf e il nuoto in acque libere, in cui sa sfoggiare caratteristiche tipiche degli sportwatch puri.

Prezzi e disponibilità di Huawei Watch GT 5

Entrambe le versioni di Huawei Watch GT 5 Pro sono disponibili in Italia da oggi, 19 settembre 2024, ai seguenti prezzi e abbinamenti.

Watch GT5 Pro (42 mm) White Fluoroelastomer a 449 euro

Watch GT5 Pro (42 mm) White Ceramic Titanium a 599 euro

Watch GT5 Pro (46 mm) Black Fluoroelastomer a 379 euro

Watch GT5 Pro (46 mm) Titanium a 499 euro

Pro: Design curato e materiali raffinati



Software completo lato smart



Completissimo per lo sport



Super autonomia Contro: Pagamenti NFC che ancora non funzionano in Itala



Manca un always-on-display