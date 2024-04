Qualche ora fa, Samsung ha annunciato in Corea del Sud senza particolari clamori un nuovo PC desktop. Si chiama Samsung All-in-One Pro e, per design e posizionamento, può essere considerato un’alternativa agli Apple iMac, perché molto curato esteticamente e potente, ma non estremo.

Stesso prezzo di partenza per entrambi i computer sul mercato coreano, con Samsung All-in-One Pro che non è tuttavia ancora stato presentato per il nostro mercato. In attesa di eventuali nuove, scopriamone le principali caratteristiche e peculiarità.

Caratteristiche, design e immagini di Samsung All-in-One Pro

Samsung All-in-One Pro è un prodotto dotato di uno schermo 4K da 27″ con risoluzione 4K, un pannello più ampio rispetto al modello precedente, dotato di display da 24″. Nuovi anche i processori che integra, con la nuova serie di CPU Intel Core Ultra che trova posto in un computer desktop non estremo, simile per concezione agli Apple iMac, come anticipato.

Mancano al momento le specifiche tecniche relative allo schermo, non sappiamo nemmeno quali sono le versioni di CPU integrate, né il quantitativo di RAM e di memoria interna che ospita. Samsung, ha tuttavia annunciato che questo nuovo computer all-in-one è dotato di audio 3D con Dolby Atmos e viene fornito di un mouse e di una tastiera wireless con tanto di tasto Copilot integrato, per richiamare all’istante l’omonimo servizio di Microsoft basato sull’intelligenza artificiale.

Come i notebook della serie Samsung Galaxy Book, recentemente rinnovata con i Galaxy Book4, anche Samsung All-in-One Pro può contare su alcune funzioni esclusive che semplificano la connessione fra dispositivi Samsung Galaxy come smartphone e tablet. Fra queste c’è ad esempio Quick Share per velocizzare la condivisione di file, Second Screen per l’opzione “doppio monitor” e Multi Control che consente di usare la tastiera e il mouse del computer anche per controllare altri dispositivi Galaxy, anche gli smartphone.

Design e immagini

Uno dei punti di forza di Samsung All-in-One Pro è il design, aspetto molto curato, un po’ come succede anche per gli iMac di Apple, dispositivi sempre più spesso pensati anche come elementi d’arredo. Questo nuovo computer di Samsung, come il suo predecessore, si presenta con forme spigolose e moderne, dove spiccano la sottigliezza del monitor e della base, spessa appena 6,5 mm.

Materiali metallici anziché plastici (Samsung non ha specificato con precisione quali al momento), contribuiscono a rendere questo computer gradevole e nel contempo resistente. Questione colori, domina il grigio/grafite, sia per l’unità centrale che per il mouse e la tastiera.

Samsung All-in-One Pro: prezzi e disponibilità

Samsung ha annunciato sul mercato natio All-in-One Pro nella giornata di oggi, 8 aprile 2024, con le vendite che inizieranno il prossimo 22 aprile in Corea del Sud. Sulla versione coreana del sito web ufficiale di Samsung non sono ancora presenti questi nuovi modelli, ma sappiamo che saranno acquistabili a partire da 1,99 milioni di won, lo stesso prezzo di partenza di Apple iMac con chip M3 (la versione più economica con la GPU da 10 core), cifra che equivale a circa 1355 euro nel momento in cui scriviamo; la stessa versione di iMac da noi costa 1629 euro, per inciso. Se Samsung All-in-One Pro verrà commercializzato anche in Italia non è ancora chiaro, ma vi aggiorneremo in caso di nuove.