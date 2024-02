A poco più di due mesi dal debutto sul mercato natio, i Samsung Galaxy Book4 sono in Italia. La nuova serie di computer portatili dell’azienda coreana è composta da Samsung Galaxy Book4 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 Ultra, quest’ultimo dotato di Intel Core Ultra 9 e NVIDIA GeForce RTX 4070 nella configurazione massima. Gli altri sono più economici, e adatti a utenti meno esigenti, notebook sia convertibili che standard con prezzi a partire da 1.599 euro. Nei paragrafi qui sotto, tutti i dettagli, comprese le caratteristiche tecniche e i prezzi italiani.

Caratteristiche e immagini della serie Samsung Galaxy Book4

Le novità dei Samsung Galaxy Book4

Partiamo dalle novità, che rispetto al passaggio fra le seconda e la terza generazione di Samsung Galaxy Book sono molto più limitate. Come i Galaxy Book3, anche la nuova famiglia di notebook è composta dal modello di punta Samsung Galaxy Book4 Ultra da 16″ e da altri tre portatili: il notebook classico è disponibile in due dimensioni (da 14″ e da 16″) Samsung Galaxy Book4 Pro; il convertibile Samsung Galaxy Book4 Pro 360 da 16″; e il modello più economico della serie Samsung Galaxy Book4 360.

Le principali novità che caratterizzano questa nuova serie sono legate alle nuove generazioni di CPU e GPU, i nuovi processori Intel Core (Ultra), le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4050 e 4070 per il modello più potente (Ultra, che integra anche un nuovo sistema di raffreddamento con una camera di vapore più grande dell’11% rispetto a quella del modello precedente), le Intel Arc per i Pro. Per il resto, ecco le schede tecniche complete di tutti i nuovi modelli della serie Galaxy Book4 di Samsung.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book4 Ultra

dimensioni e peso: 35,54 x 25,04 x 1,65 cm; 1,86 kg;

sistema operativo: Windows 11 Home;

schermo AMOLED da 16″ touch con risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800 pixel), frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz, luminosità massima di 400 nit;

CPU: Intel Core Ultra 9 185H o Core Ultra 7 155H (Intel Evo Edition);

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 o 4050;

RAM: 16, 32 o 64 GB (LPRDDR5X);

spazio di archiviazione: SSD (PCIe) da 512 GB o 1 o 2 TB, con slot di espansione;

connettività: Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.3;

videocamera da 2 megapixel (1080p Full HD);

audio: 2 microfoni e 4 altoparlanti AKG (2 woofer da 5 W ciascuno, 2 tweeter da 2 W ciascuno);

tastiera retroilluminata con tastierino numerico;

porte: 2 Thunderbolt 4, una USB Type-A, una HDMI 2.1 (con supporto a 8K a 60 Hz e 5K a 120 Hz), slot microSD, ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono;

batteria: da 76 Wh ricaricabile con alimentatore USB-C da 140 W.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book4 Pro

dimensioni e peso del modello da 16″: 35,54 x 25,04 x 1,25 cm; 1,56 kg;

dimensioni e peso del modello da 14″: 31,23 x 22,38 x 1,16 mm; 1,23 kg;

sistema operativo: Windows 11 Home;

schermi AMOLED da 14″ e 16″ touch con risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800 pixel), frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz, luminosità massima di 400 nit;

CPU: Intel Core Ultra 7 155H (Intel Evo Edition);

GPU: Intel Arc Graphics;

RAM: 16 o 32 GB (LPRDDR5X);

spazio di archiviazione: SSD (PCIe) da 256 GB, 512 GB o 1 TB, con slot di espansione;

connettività: Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.3;

videocamera da 2 megapixel (1080p Full HD);

audio: 2 microfoni e 4 altoparlanti AKG (2 woofer da 5 W ciascuno, 2 tweeter da 2 W ciascuno);

tastiera retroilluminata (con tastierino numerico solo per il modello da 16″);

porte: 2 Thunderbolt 4, una USB Type-A, una HDMI 2.1 (con supporto a 8K a 60 Hz e 5K a 120 Hz), slot microSD, ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono;

batteria: da 76 Wh il modello da 16″, da 63 Wh il 14″, in entrambi i casi ricaricabili con alimentatore USB-C da 65 W.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book4 Pro 360

dimensioni e peso: 35,54 x 25,22 x 1,28 cm; 1,66 kg;

sistema operativo: Windows 11 Home;

schermo AMOLED da 16″ touch con risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800 pixel), frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz, luminosità massima di 400 nit;

CPU: Intel Core Ultra 7 155H (Intel Evo Edition);

GPU: Intel Arc Graphics;

RAM: 16 o 32 GB (LPRDDR5X);

spazio di archiviazione: SSD (PCIe) da 512 GB o 1 TB, con slot di espansione;

connettività: Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.3;

videocamera da 2 megapixel (1080p Full HD);

audio: 2 microfoni e 4 altoparlanti AKG (2 woofer da 5 W ciascuno, 2 tweeter da 2 W ciascuno);

tastiera retroilluminata con tastierino numerico;

S Pen inclusa in confezione;

porte: 2 Thunderbolt 4, una USB Type-A, una HDMI 2.1 (con supporto a 8K a 60 Hz e 5K a 120 Hz), slot microSD, ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono;

batteria: da 76 Wh ricaricabile con alimentatore USB-C da 65 W.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book4 360

dimensioni e peso: 35,54 x 22,8 x 1,37 mm; 1,46 kg;

sistema operativo: Windows 11 Home;

schermo AMOLED touch da 15,6″ con risoluzione FHD (1980 x 1080 pixel), supporto S Pen;

CPU: Intel Core 5 120U;

GPU: Intel Graphics;

RAM: 16 GB (LPRDDR5);

spazio di archiviazione: SSD NVMe da 512 GB con 2 slot;

connettività: Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.3;

videocamera da 2 megapixel (1080p Full HD);

audio: 2 microfoni e 2 altoparlanti AKG da 2 W ciascuno;

tastiera retroilluminata con tastierino numerico;

porte: 2 Thunderbolt 4, una USB 3.2, una HDMI, slot microSD, ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono;

batteria: da 68 Wh con alimentatore USB-C da 65 W.

Prezzi e disponibilità dei Samsung Galaxy Book4

I Samsung Galaxy Book4 sono disponibili sul mercato italiano da oggi, 19 febbraio 2024. A seguire i prezzi relativi alle versioni disponibili:

Samsung Galaxy Book4 360 Intel Core 5, 16 – 512 GB a 1599 euro ;

Intel Core 5, 16 – 512 GB a ; Samsung Galaxy Book4 Pro da 14″ con Core Ultra 7, 16 – 512 GB a 1899 euro ;

con Core Ultra 7, 16 – 512 GB a ; Samsung Galaxy Book4 Pro da 16″ con Core Ultra 7, 16 – 512 GB a 1999 euro ;

con Core Ultra 7, 16 – 512 GB a ; Samsung Galaxy Book4 Pro 360 con Core Ultra 7, 16 – 512 GB a 2099 euro ;

con Core Ultra 7, 16 – 512 GB a ; Samsung Galaxy Book4 Ultra con Core Ultra 7, RTX 4050, 16 – 512 GB a 2799 euro ;

con Core Ultra 7, RTX 4050, 16 – 512 GB a ; Samsung Galaxy Book4 Ultra con Core Ultra 9, RTX 4070, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB a 3699 euro.

È possibile acquistarli direttamente sullo store di Samsung beneficiando di un’offerta di lancio basata sul codice sconto PREMIUMGB4 che permette di risparmiare 100 euro. Da segnalare anche il fatto che, richiedendo la valutazione del proprio usato entro il 15 marzo, si possono ottenere fino a 965 euro di sconto (cifra tipo valida per un Galaxy S23 Ultra da 512 GB usato in ottime condizioni), a cui aggiungere inoltre gli altri sconti del 50% sugli accessori, del 30% su Buds, Watch e tablet e del 20% sui monitor da gaming. Qui trovate maggiori informazioni in merito.

Comunque, oltre a poterli acquistare sul Samsung Shop, a breve dovrebbero essere disponibili anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

