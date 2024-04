Huawei ha presentato nuove versioni di dispositivi indossabili sul suo account: gli smartwatch Huawei Watch 4 Pro in versione Space Exploration e Huawei Watch GT 4 nella variante Grass Green. Ecco alcune caratteristiche dei nuovi prodotti.

Huawei annuncia nuove versioni di smartwatch e smartband

Huawei Watch 4 Pro Space Exploration è il modello che spicca per il suo design ispirato all’esplorazione spaziale e vanta un display in vetro zaffiro, una scocca in titanio resistente e una lunetta in ceramica nano-microcristallina più duratura e pregiata.

Il dispositivo include anche un software di controllo dello stato di salute e dopo un aggiornamento software via OTA offrirà la funzionalità UWB Touchless Car Key per le auto Wenjie M9 e Wenjie M7, ma non su iOS. Ecco il video promozionale.

Huawei Watch GT 4 lanciato a settembre dello scorso anno diventa disponibile anche nella nuova opzione di colore Grass Green. Questo smartwatch offre fino a 14 giorni di autonomia, vanta il monitoraggio del fitness per oltre 100 attività e un monitoraggio avanzato della salute relativamente a sonno, frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue.

Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED con quadranti personalizzabili, GPS e chiamate Bluetooth, inoltre esegue HarmonyOS 4.0 ed è compatibile con Android e iOS.

Assieme a questi ultimi, anche arriva Huawei Band 9, annunciata a livello globale il mese scorso e sembra molto simile al predecessore.

In copertina Huawei Watch GT 4, che abbiamo già recensito