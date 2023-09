Eccoci con Huawei Watch GT 4, la quarta generazione di una serie che ha contribuito in modo sostanziale a delineare il concetto di smartwatch ibrido, un po’ smart e un po’ sport, capace di raccogliere cose buone di entrambe le categorie, per fonderle in un prodotto da tutti i giorni, perfetto per monitorare lo stato di salute, tenere traccia delle attività fisiche e affiancare lo smartphone per alcune funzionalità.

Huawei Watch GT4 ha un solo nome ma include in realtà diversi modelli con design e target diversi, 41 mm per il pubblico femminile, 46 mm per il pubblico maschile o per chi vuole un prodotto grintoso, a loro volta diversi design più sportivi, casual o eleganti, ce n’è per tutti i gusti. In questa recensione parleremo del modello da 46 mm in acciaio, design a parte, tuttavia, le considerazioni valgono anche per le altre varianti.

Video recensione Huawei Watch GT 4

Design e materiali

Il Watch GT 4 che abbiamo ricevuto in prova è la versione più raffinata (e costosa) tra quelle proposte nell’ambito dei 46 mm, tutte condividono il design della cassa, con combinazioni di colore leggermente diverse, mentre cambiano i cinturini, si va da quello in metallo a quello in elastomero, passando per nylon e pelle. Discorso a parte invece per il modello da 41 mm, sempre tondo e dorato e con cinturino che può essere in pelle, metallo e maglia milanese.

La cassa ha una forma a ottagono, bello, anche se in questa variante rende meno che su altre colorazioni, il nero per esempio mette più in risalto i tratti stilistici. Il cinturino in metallo è realizzato a regola d’arte, lo trovate abbondante ma grazie ad un meccanismo a perni, molto simile a quello per sganciare il cinturino dalla cassa, è possibile togliere delle maglie per adattare la lunghezza al polso, è un’ottima cosa.

Previous Next Fullscreen

In generale ci aspettavamo qualcosa di più orientato allo sport per la serie GT. Huawei evidentemente ha preferito coprire i gusti di tutti con i diversi modelli e in generale reputiamo che il risultato sia molto buono, tenete conto però che questa variante pesa circa 130 grammi con il cinturino, il ché lo rende praticamente inutilizzabile per lo sport e scomodo da tenere al polso di notte. Va detto comunque che è possibile sostituire il cinturino con alternative di terze parti con passo da 22 mm, cambierà completamente faccia e peso.

Sulla destra trova posto un tasto con corona che permette di scorrere gli elenchi in verticale, in basso c’è poi un secondo tasto che funziona da conferma. I due comandi hanno un bel click e confermano un’ottima qualità costruttiva (impermeabile fino a 5 ATM), peccato però che il loro funzionamento non sia molto intuitivo, la corona infatti funge da “indietro”, mentre il tasto in basso da “conferma”, esattamente l’opposto di quel che si trova solitamente sugli smartwatch e, a dir la verità, l’opposto di quel che naturalmente ci si potrebbe aspettare.

Display

Una cosa che ci ha convinto appieno è il display, molto luminoso e definito, (466×466 pixel) la leggibilità è ottima all’aperto e valorizzata da grafiche ben pensate: immagini grandi, colorate, molto chiare. Recentemente abbiamo provato Samsung Galaxy Watch 6 Classic, Amazfit Cheetah Pro e stiamo testando provando il Garmin Venu 3, ma nessuno di questi regge il confronto con Huawei Watch GT 4 in quanto a praticità e piacevolezza d’uso dell’OS. Non manca il sensore di luminosità per la gestione automatica dello schermo, funziona perfettamente.

Si sente invece la mancanza di un vero e proprio always-on-display, l’utente può scegliere di bloccare su schermo acceso il display per un certo periodo di tempo ma non è possibile visualizzare in modo costante l’orario, come invece avviene sui Huawei Watch 4.

Hardware e batteria

Nella parte a contatto con il polso si trovano i sensori per il monitoraggio della salute, tra cui un aggiornato sensore cardio TrueSeen 5.5+, ossigenazione del sangue e temperatura cutanea. Ottimo il posizionamento GNSS Dual Band con un particolare sistema di antenne disposte su tutta la scocca, in modo che il puntamento verso la costellazione satellitare sia sempre il migliore possibile.

All’interno del dispositivo troviamo anche il motore lineare di vibrazione, non così potente in realtà, speaker e microfono, controller Bluetooth 5.2, il SoC proprietario di Huawei e un modulo batteria da 524 mAh (323 mAh nella variante da 41 mm). Le prestazioni sono buone ma non eccezionali, in particolare emergono vistosi lag nello scorrere l’elenco delle notifiche, ciò potrebbe però dipendere da una ancora acerba ottimizzazione software, in quanto il SoC è lo stesso già visto e apprezzato su altri smartwatch della casa, nei quali non avevamo riscontrato tale problematica.

L’autonomia è senza dubbio un punto forte del Watch GT 4, si attesta ad una dozzina di giorni per un uso normale con il monitoraggio h24 dello stato di salute, si sale ancora disattivando il cardio continuo, mentre si scende un po’ se vengono inserite sessioni di monitoraggio sportivo con GPS, per le quali la batteria scende del 6-7% ogni ora. La ricarica avviene attraverso l’apposita basetta magnetica e impiega circa 1 ora e mezza per andare da 0 al 100%.

Funzioni smart

Dicevamo che Huawei Watch GT 4 è un orologio ibrido, con alcune funzioni smart ma non paragonabile ad un vero e proprio smartwatch. La discriminante in questi casi è il sistema operativo, che non può garantire lo stesso grado di sinergia con lo smartphone come invece sanno fare i Wear OS con Android e Apple Watch con gli iPhone. HarmonyOS per orologi ha comunque il pregio di essere compatibile con entrambi i sistemi operativi maggiori, con l’app Huawei Health che si può scaricare gratuitamente per Android e iOS.

Le funzioni smart non sono moltissime e purtroppo manca la possibilità di rispondere alle notifiche in modo completo come invece abbiamo visto sulla serie Huawei Watch 4. Nel caso del nostro GT si possono leggere al polso le notifiche e rispondere ad alcune di esse tramite emoticon o messaggi rapidi preimpostati, niente dettatura e niente tastierino, peccato. Sempre a proposito di notifiche segnaliamo che sia con Android che con iOS la sincronizzazione con lo smartphone è unidirezionale, vale a dire che le notifiche vengono veicolate al polso, ma dall’orologio non si possono gestire facendo sì che l’operazione venga eseguita anche sullo smartphone associato. Per esempio se apriamo un messaggio dall’orologio, la notifica di nuovo messaggio continuerà a rimanere sullo smartphone, se la eliminiamo al polso continuerà ad esistere sul telefono. Questo crea diversi problemi come notifiche doppie o ripetute, inoltre con più notifiche della stessa app (ad esempio diversi messaggi WhatsApp, verrà mostrate sempre solo la prima ricevuta, cioè il primo messaggio.

È possibile effettuare chiamate in vivavoce con una buona qualità, infine, tramite Huawei Wallet è possibile pagare con NFC, anche se non sono moltissimi gli istituti di credito compatibili. Presente comunque Curve che permette di risolvere facilmente qualunque incompabilità.

Fitness e salute

Grazie ai suoi sensori Huawei Watch GT 4 può efficacemente monitorare lo stato di salute e le attività quotidiane di chi lo indossa. Il battito cardiaco viene tracciato 24 ore su 24 ed è possibile attivare avvisi personalizzati se la frequenza diventa troppo alta o troppo bassa, lo stesso per ossigenazione del sangue e temperatura cutanea, da cui vengono anche ricavati i valori di stress.

Oltre alle funzioni base troviamo un rinnovato segmento dedicato al monitoraggio del sonno, a cui è stata aggiunta la misurazione della respirazione per dati ancor più accurati. Per il pubblico femminile è stata aggiunta una interessante funzionalità di predizione del periodo di ovulazione basata sulla misurazione dei parametri vitali.

Tutti i dati finiscono all’interno di Huawei Health, l’applicazione è ben realizzata, chiara e organizzata, fornisce statistiche e grafici che vi saranno utili per tenere traccia del vostro stato di salute e delle vostre attività, tra le novità c’è la sezione “conta calorie” che consente di creare un diario del bilanciamento calorico giornaliero.

Funzioni sport

Da buon ibrido, Huawei Watch GT 4 ha spiccate doti di sportwatch, può monitorare con precisione ben 100 attività con un particolare focus verso quelle all’aperto, in cui si può sfruttare l’ottima localizzazione.

Per un utilizzo occasionale è più che sufficiente e può anche soddisfare qualche velleità per gli amanti della corsa, che potranno creare allenamenti personalizzati assistiti da un virtual coach, oppure affidarsi ad uno dei tanti “corsi” preimpostati. Il livello di personalizzazione non è paragonabile a quello di uno sportwatch puro, ma è comunque sufficiente per soddisfare le esigenze dei runner amatoriali.

È possibile importare dei percorsi in formato GPX o direttamente da Komoot e impostare l’allenamento con il virtual coach che fornisce indicazioni su ritmo e percorso, non c’è tuttavia la possibilità di visualizzare una mappa completa sul quadrante, infine è possibile collegare una fascia cardio Bluetooth.

In conclusione

Huawei Watch GT 4 è un ottimo prodotto, un compromesso per chi non vuole spendere troppo, non vuole rassegnarsi all’autonomia striminzita di uno smartwatch e al contempo non è interessato ad un orologio specifico per lo sport. Fa tutto piuttosto bene e con qualche aggiornamento potrà ulteriormente migliorare.

Prezzi e disponibilità di Huawei Watch GT 4

Entrambe le versioni di Huawei Watch GT 4 sono disponibili in Italia da oggi, 14 settembre 2023, ai seguenti prezzi e abbinamenti.

Versione da 46 mm:

nero con cinturino in fluoroelastomero a 249,90 euro

marrone con cinturino in pelle a 269,90 euro

steel con cinturino in acciaio inossidabile a 369,90 euro

rainforest GMT con cinturino in materiale composito a 249,90 euro

Versione da 41 mm:

bianco con cinturino in pelle a 249,90 euro

light gold con cinturino in maglia Milanese dorata a 299,90 euro

silver con cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorata a 399,90 euro

Acquistando una qualsiasi di queste versioni di Huawei Watch GT 4 su Huawei Store entro il 15 ottobre si riceve 1 anno di estensione della garanzia commerciale e le cuffie Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio. Altrimenti, è possibile comunque comprarli dai rivenditori autorizzati, come Amazon.