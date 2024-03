Huawei Band 9 e gli auricolari FreeLace Pro 2 sono in rampa di lancio.

A confermarlo è lo stesso marchio cinese, che ha postato sul proprio profilo internazionale su X due brevi teaser video che anticipano l’aspetto degli indossabili, e che indicano quindi un approdo previsto anche sul mercato globale.

Huawei Band 9 sembra molto simile al predecessore

Cominciamo da Huawei Band 9: qui sotto potete dare un’occhiata alla clip condivisa dall’azienda.

Get ready to wake up to a new era in wrist fashion and sleep feature enhancements. Stay tuned! #HUAWEIBand9 #ComingSoon pic.twitter.com/foz2ID7Xbe — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 14, 2024

Per conoscere l’aspetto che avrà Huawei Band 9 bisogna ricomporre i vari tasselli del puzzle con cui è stata mostrata. Oppure semplicemente fare un piccolo sforzo di memoria, dato che il design sembra essere davvero identico a quello di Huawei Band 8, lanciata l’anno scorso.

Un’impressione che trova conferma nelle numerose immagini del prodotto che sono già reperibili sui siti di alcuni rivenditori cinesi, che a differenza di quanto mostrato da Huawei svelano l’interezza del dispositivo, mostrandolo in quattro diverse colorazioni: nera, blu, bianca, gialla e rosa. Tra queste, quella blu è l’unica a presentare un cinturino di tessuto invece che di silicone.

Previous Next Fullscreen

Huawei Band 9, internamente conosciuto col nome in codice “Kimi”, dovrebbe essere molto vicino al predecessore anche sotto il profilo delle specifiche, almeno per quanto indicano i rumor emersi ad oggi. Il display dovrebbe dunque restare un AMOLED touch da 1,47 pollici con risoluzione di 368×194 pixel e pure la batteria sarebbe invariata con una capacità di 180mAh.

Quanto al prezzo, si parla di 59 euro, ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Così come per la data di lancio: Huawei si è limitata all’hashtag “#ComingSoon“, senza informazioni più precise, ma le indiscrezioni puntano verso un aprile.

Aprite le orecchie: ci sono anche i FreeLace Pro 2

Discorso molto simile per gli auricolari FreeLace Pro 2, eredi di quei FreeLace Pro portati da Huawei sul mercato ormai ben 4 anni fa, nel 2020, e attesi sul mercato globale sempre ad aprile. Anche per loro l’azienda cinese ha affidato questa prima presentazione ad un breve teaser video in stile puzzle.

Dive into a world of convenience and prepare for an immersive experience. Let's roll! #HUAWEIFreeLacePro2 #ComingSoon pic.twitter.com/Ak4Wa4CtvN — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 14, 2024

In questo caso sappiamo pochissimo della scheda tecnica. Di sicuro però ci troveremo ancora una volta davanti ad un paio di auricolari wireless e non true wireless, perciò connessi tra di loro da un filo. Ed è lecito aspettarsi che vengano conservate e anzi migliorate le specifiche che caratterizzavano i FreeLace Pro, come la certificazione IP55 contro polvere e schizzi d’acqua, la cancellazione attiva del rumore di fondo (ANC) e la batteria capace di garantire un’autonomia di 24 ore.

Non ci sono ancora anticipazioni sul prezzo, ma anche qui non ci aspettiamo che Huawei proponga FreeLace Pro 2 ad una cifra troppo distante rispetto alla generazione precedente, che al lancio aveva un listino di 119,90 euro.