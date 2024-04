Sebbene Sony non abbia ancora ufficializzato l’esistenza di PlayStation 5 Pro, la prossima console mid-gen è al centro di rumor e indiscrezioni già da diversi mesi. Secondo quanto riportato da InsiderGaming, i giochi che offriranno un gameplay ottimizzato per la nuova console saranno contraddistinti da un’apposita etichetta posta sulla scatola o nei dettagli della versione digitale del gioco.

Questa etichetta, che prevede la dicitura “PS5 Pro Enhanced”, permetterà ai giocatori di identificare i giochi che sfruttano appieno le capacità di PlayStation 5 Pro. InsiderGaming ha rivelato in esclusiva quelle che saranno le specifiche necessarie affinché un videogioco possa fregiarsi di questo marchio distintivo, che internamente viene chiamato “Trinity Enhanced” e che graficamente sarà simile, se non uguale, al logo “PS4 Pro Enhanced” utilizzato nella precedente generazione di console Sony.

Secondo le informazioni rilasciate dal portale, i giochi ottimizzati per la prossima console dovranno offrire una modalità grafica specifica per PlayStation 5 Pro nelle impostazioni di gioco, che includerà l’upscaling 4K con supporto PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), un framerate costante di 60 fps e un ray-tracing aggiunto o migliorato. Sony potrebbe inoltre aggiungere questa etichetta anche per quei giochi che su PS5 standard girano a risoluzioni fisse o variabili e che su PS5 Pro gireranno a risoluzioni fisse e più elevate.

Tutto quello che sappiamo su PlayStation 5 Pro

Di PlayStation 5 Pro si parla in lungo e in largo già da diversi mesi, tanto che Sony non avrebbe gradito la fuga di notizie prima dell’annuncio ufficiale. La nuova console dovrebbe portare con sé un miglioramento hardware non indifferente, che potrebbe persino triplicare le prestazioni del ray-tracing rispetto alla versione standard.

La componentistica interna dovrebbe essere aggiornata, con una frequenza di clock del processore aumentata del 10%, una memoria più veloce del 28% e un miglioramento delle prestazioni di rendering fino al 45%. Si tratterrebbe di un salto qualitativo di grande impatto: basti pensare che PlayStation 5 offre una potenza di calcolo FP32 di 10 TFLOPS, mentre PlayStation 5 Pro potrebbe alzare l’asticella portandola a ben 33,5 TFLOPS.

La nuova console mid-gen non è ancora stata presentata ufficialmente, ma le voci di corridoio vedono un lancio previsto entro la fine del 2024, a circa un anno di distanza rispetto a PlayStation 5 Slim. Qui di seguito, le presunte caratteristiche tecniche di PlayStation 5 Pro, nell’attesa che vengano confermate direttamente da Sony:

SoC AMD custom nome in codice Viola

CPU AMD Zen2 da 8 core e 16 thread

Frequenza CPU sino a 4,4 GHz

GPU RDNA3 da 60 o 64 Compute Unit

Frequenza GPU da 2,18 a 2,45 GHz

Potenza di calcolo FP32 (virgola mobile) 33,5 TFLOPS

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Storage NVMe 4.0?

Potrebbe interessarti anche: PlayStation VR2 vende poco: Sony avrebbe sospeso la produzione