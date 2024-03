Sony ha lanciato il suo visore di realtà virtuale PlayStation VR2 poco più di un anno fa come una periferica per PlayStation 5, ma i dati IDC suggeriscono che le spedizioni del prodotto sono diminuite ogni trimestre.

Secondo Bloomberg, Sony starebbe sospendendo la produzione dei visori per cercare di svuotare il magazzino che a oggi conta troppe unità invendute.

Bloomberg crede che il mancato successo del visore di Sony sia la mancanza di contenuti. PSVR2 è compatibile con alcuni giochi “tripla A” come Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 e i capitoli della serie Resident Evil, oltre a una serie di titoli minori, ma sembra troppo poco per un “accessorio” che costa più della stessa console PS5.

D’altronde i recenti licenziamenti operati da Sony non aiutano, in quanto hanno avuto un impatto anche sui team che hanno lavorato su titoli VR.

Nel tentativo di aumentare la base di contenuti disponibili per i suoi visori, Sony ha recentemente annunciato che sta testando il supporto di PlayStation VR2 per PC, in modo da offrirne una varietà più ampia di giochi rispetto a quanto disponibile tramite PS5.

Bloomberg riferisce che anche Meta e Apple hanno il problema della mancanza di contenuti per i loro visori di realtà mista, tuttavia sembra essere tutto il settore del metaverso ad aver perso credibilità, visto che molte grandi aziende hanno già gettato la spugna.

