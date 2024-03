A quasi due anni di distanza dai 1008 chilometri del primo test e dai 1202 chilometri del secondo, l’auto elettrica dei record di Mercedes si è riconfermata. VISION EQXX ha percorso oltre 1000 chilometri nel suo terzo viaggio su strada, da Riyadh a Dubai, su strade non semplici, spesso trafficate.

7,4 kWh/100 km è il consumo di energia elettrica registrato, un dato particolarmente basso, quasi la metà del consumo medio dichiarato da Enel X, per intenderci: “In media, un’auto elettrica ha bisogno di 13,5 kWh per coprire la distanza di 100 km”.

Obiettivo: dimostrare la massima efficienza energetica

Mercedes VISION EQXX non è un’auto disponibile in commercio, ma un prototipo svelato al CES 2022 di Las Vegas che serve al costruttore come strumento di prova, principalmente. È utile anche come vetrina per mostrare al mondo i progressi fatti, come in questo caso: un viaggio sulle strade mediorientali da Riyadh a Dubai, a temperature ambientali fino a 34 gradi Celsius, e su un percorso che Mercedes definisce impegnativo, perché comprensivo di strade cittadine trafficate, tratti extraurbani e autostradali, anche in pieno deserto, ambiente particolarmente ventoso in cui l’aerodinamica è quindi ancora più decisiva.

L’auto ha percorso 1010 chilometri, come anticipato, consumando 7,4 kWh ogni 100 km, cioè circa 0,9 l/100 km per un veicolo a benzina, dichiara Mercedes. Merito soprattutto del coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,17, il più basso se non si tiene conto del Cx di 0,13 di Aptera EV che, avendo tre ruote, non si può considerare un’automobile.

Positiva la gestione termica dell’auto, anche la risposta in termini di prestazioni del tetto solare di VISION EQXX, dotata di 117 celle solari usate per alimentare i dispositivi e, di conseguenza, per ridurre i consumi di energia. Durante il viaggio, completato in 14 ore e 42 minuti, il sistema ha raccolto 1,8 kWh di energia solare, aumentando di circa 24 km l’autonomia complessiva dell’automobile.

“Con un consumo eccezionale di soli 7,4 kWh/100 km1 , la VISION EQXX continua a fornire dati preziosi per il continuo sviluppo di tecnologie avanzate di efficienza elettrica. Come previsto, tutti i sistemi si sono comportati perfettamente nelle condizioni del deserto, gestendo con facilità sfide quali la finitura e la temperatura del manto stradale e la polvere. Un’ulteriore prova che la trazione elettrica è pronta per i mercati globali” ha commentato Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer.

A due anni dalla presentazione e a oltre 23 mila chilometri percorsi, Mercedes VISION EQXX è ancora un prototipo all’avanguardia, ancora utile a dimostrare la concretezza di una transizione energetica che, ancora oggi, fatica a essere considerata una soluzione sostenibile e auspicabile.

