È di oggi, 12 marzo, l’annuncio di un nuovo accordo Volvo Cars e Breathe Battery Technologies, una collaborazione che mira a rendere più veloci le ricariche delle automobili elettriche. Grazie agli algoritmi sviluppati da quest’ultima, l’azienda automobilistica prevede di ridurre fino al 30% i tempi necessari per ricaricare un’auto nello spettro fra il 10 e l’80%.

“La riduzione dei tempi di ricarica, in una fascia in cui di solito i clienti effettuano la ricarica rapida, rappresenta un passo importante nella giusta direzione in un processo che ci vede impegnati a potenziare la mobilità elettrica e a renderla disponibile a un maggior numero di persone” ha commentato Ann-Sofie Ekberg, amministratrice delegata di Volvo Cars Tech Fund.

Come funziona la ricarica rapida adattiva di Breathe e Volvo

La peculiarità che differenzia la soluzione di Breathe dai sistemi di ricarica tradizionale a gradini, basata su regole predefinite, è il fatto che si tratta di un sistema di ricarica adattiva che, regolandosi dinamicamente in tempo reale, riesce a garantire tempi di ricarica molto ridotti, fra il 15 e il 30% in meno quando lo stato di carica oscilla fra il 10 e l’80%. Merito degli algoritmi dedicati che, analizzando le condizioni di salute della batteria, gestiscono il processo di ricarica evitando danni e preservando le celle stesse nell’intero ciclo di vita della batteria, sottolinea Volvo nel comunicato stampa.

È la prima casa automobilistica ad avere accesso alla più recente versione di questa tecnologia di Breathe, una startup londinese specializzata nello sviluppo di software per la gestione di batterie, tecnologia che sarà introdotta nelle future auto elettriche di Volvo senza particolari problemi considerando che è compatibile appieno con l’hardware che il costruttore usa già.

“L’impiego della nostra tecnologia nella piattaforma per veicoli elettrici di nuova generazione di Volvo apre le porte a soluzioni innovative di progettazione delle auto e a un miglioramento delle prestazioni. Condividiamo una profonda passione per la mobilità elettrica, e la rapidità e la praticità della ricarica rappresentano fattori determinanti per il futuro a cui aspiriamo” ha commentato l’amministratore delegato di Breathe Battery Technologies Ian Campbell.

Leggi anche: Volvo EM90 è un salotto tech per 6 a forma di monovolume e Rivian presenta tre nuovi modelli: Rivian R2, R3 e R3X