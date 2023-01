Qualche mese fa Aptera aveva scelto la manifestazione Fully Charged Live di San Diego per presentare ufficialmente il prototipo della versione gamma del suo prossimo veicolo elettrico a energia solare. Dopo anni di sviluppo e diversi prototipi la start-up ha raggiunto una quadra, annunciando l’esemplare finale chiamato Aptera Launch Edition. Vediamo insieme tutte le specifiche e quando verrà immessa sul mercato.

Aptera Launch Edition, l’auto futuristica che si ricarica da sola

Aptera Launch Edition è un’auto elettrica dalle forme futuristiche con auto-ricarica fotovoltaica, soluzione che potrebbe rivelarsi vincente soprattutto per l’impatto ambientale. Parlando di specifiche tecniche, l’azienda promette 400 miglia di autonomia dalla batteria (643 km) a cui bisogna aggiungerne altre 40 (64 km) grazie alla ricarica del sole tramite i pannelli fotovoltaici posti sulla carrozzeria. Questa soluzione permetterebbe ai proprietari di disporre di autonomia sufficiente per gli spostamenti giornalieri senza doversi preoccupare della ricarica. Ovviamente si tratta di un discorso generalista e basato su una media, ma è molto probabile che chi vive in zone soleggiate per gran parte dell’anno (come ad esempio la California) potrebbe non dover caricare mai l’auto o, al massimo, un paio di volte l’anno in casi di zone meno soleggiate come New York o Chicago.

Parlando di ricarica, seppur il suo utilizzo sarà molto limitato come abbiamo appena detto, disponendo del connettore NACS usato in America la Aptera potrà anche ricaricarsi alla colonnina presso la rete di Supercharger di Tesla, con una capacità di ricarica di 13 miglia ogni ora (20km) con impianti con velocità di ricarica a 110 V e 57 miglia ogni ora (91 km) con quelli a 240 V.

La futuristica auto elettrica ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,13, che unito alla sua forma particolare e all’adozione di materiali compositi ultraleggeri garantiscono un peso piuma in grado di consumare un quarto dell’energia rispetto agli altri veicoli elettrici e ibridi attualmente in circolazione. Il veicolo sarà dotato di tre motori elettrici con trazione integrale su tutte e tre le ruote, che consentono all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi e di arrivare a una velocità massima di 101 miglia orarie (162,5 km/h).

Quando verrà commercializzata Aptera Launch Edition

Tuttavia, non ci sono solo buone notizie. Come dichiarato da Chris Anthony, co-fondatore e co-CEO della start-up, i tempi di consegna dipendono dalla raccolta fondi (bisogna raccogliere ancora 50 milioni di dollari), anche se l’obiettivo sarebbe quello di iniziare la produzione entro la fine del 2023. Aptera sta ultimando la quarta e ultima fase di sviluppo del prodotto, che include i crash test e la relativa convalida. Una volta completati questi step si passerà alla produzione di 10.000 veicoli all’anno, con una successiva espansione a 20.000 veicoli all’anno presso lo stabilimento di Carlsbad, in California.

Sarebbero previste anche consegne più rapide e un utilizzo migliore delle materie prime grazie al processo efficiente e semplificato per la produzione, sviluppato in collaborazione con CPC Group. Il segreto sarebbe proprio l’utilizzo di materiali compositi per la carrozzeria, che rappresenta un nuovo paradigma per la produzione di carrozzerie, soprattutto se paragonate ad altri veicoli in acciaio o alluminio.

Almeno in fase di lancio tutti coloro che hanno prenotato il veicolo dovranno accontentarsi del modello standard Launch Edition, senza possibilità di personalizzazione. Si parla di 5.000 esemplari previsti aventi tutti le stesse caratteristiche. Solo in un secondo momento sarà possibile prenotare modelli personalizzati, ma i tempi di attesa potrebbero estendersi notevolmente. Al momento ci sono oltre 40.000 prenotazioni, il che fa ben sperare sull’imminente fase di produzione. Staremo a vedere gli sviluppi di cui vi terremo sicuramente aggiornati.

