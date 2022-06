La crisi del settore automobilistico è piuttosto grave, a causa della carenza di semiconduttori ma non soltanto. Lo dimostra il tutto esaurito delle scorte di auto Volkswagen, e a breve anche di Mercedes-Benz, questione spiegabile non tanto per l’elevata domanda da parte dei consumatori, ma piuttosto per la scarsità dei componenti cui il mercato globale sta facendo fronte in ogni settore.

E mentre l’industria va alla ricerca di qualche appiglio, governativo e non, c’è chi come Mercedes-Benz continua a darsi da fare per superare lo scoglio più ribadito che si frappone fra cittadini e auto elettriche: l’autonomia. Viene subito in mente la Mercedes Vision EQXX, una concept car svelata al CES di Las Vegas che, in un test in condizioni reali ha superato la soglia dei mille chilometri con una sola ricarica. Ebbene, quel record è stato qualche giorno fa polverizzato, come d’altronde immaginabile considerati i 140 km di autonomia residua rilevati in quell’occasione.

Mercedes Vision EQXX polverizza il suo stesso record a conferma di un’efficienza super

Dopo il suo primo viaggio da Stoccarda a Cassis (vicino Marsiglia) portato a termine ad aprile, Mercedes-Benz Vision EQXX ha voluto alzare ancora di più l’asticella. Dalla sede di Stoccarda della Casa con la stella a tre punte, stavolta il viaggio si è spinto fino a Silverstone, un paese del Regno Unito piuttosto caro alle quattro ruote.

In sostanza la concept elettrica in questione ha attraversato il confine francese vicino Strasburgo per poi tagliare la Francia settentrionale a velocità autostradale fino a raggiungere Calais, attraversando quindi il tunnel della Manica sbucando così in Inghilterra, dove ha continuato il suo viaggio passando per Londra, e facendo tappa al Gran Premio Mercedes-Benz a Brackley, festeggiata dai suoi. L’ultimo sforzo è stato arrivare a Silverston, dove è stata accolta da Nyck de Vries, pilota che corre per il team Mercedes-EQ di Formula E, che ha ben pensato di spremere le ultime riserve dell’auto completando 11 giri del celebre tracciato di Formula 1.

Numeri alla mano, Mercedes-Benz Vision EQXX è riuscita a percorrere ben 1.202 km senza mai ricaricare. Come ci è riuscita? Soprattutto grazie alla dotazione tecnica che vanta (è molto leggera con una massa complessiva di 1.754 kg, sul tetto sono installati dei piccoli pannelli solari che garantiscono un’autonomia extra di 25 km, vanta un’architettura a 900 Volt e un motore da 245 CV con un pacco batterie da 100 kWh, eccetera), ma anche al tipo di percorso, che rispetto al precedente prevedeva meno dislivello, andando dunque a impattare meno sui consumi complessivi. Ciò nonostante c’è da considerare pure altro: ad esempio il climatizzatore acceso, le temperature più elevate, spesso intorno ai 30 gradi centigradi, e il maggior traffico delle città attraversate, che giocoforza vanno a ridurre l’autonomia complessiva.

Ancora una volta Vision EQXX ha dimostrato di poter coprire facilmente più di 1.000 km con una sola ricarica della batteria, questa volta di fronte a una serie completamente diversa di condizioni. Considerato che Mercedes-Benz si impegna a diventare completamente elettrica entro il 2030 ovunque le condizioni di mercato lo consentano, è importante mostrare al mondo quello che può essere ottenuto in condizioni reali attraverso una combinazione di tecnologia all’avanguardia, lavoro di squadra e determinazione ha affermato Markus Schafer, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group.

Dunque, obiettivo raggiunto per Vision EQXX e Mercedes-Benz, con un consumo medio di 8,3 kWh ogni 100 km, una velocità media di 83 e un tempo di percorrenza totale di 14 ore e 30 minuti, numeri da cui partirà la prossima sfida, interna o meno che sia.

