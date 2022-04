Lo scorso gennaio, in occasione del CES di Las Vegas, Mercedes ha svelato la Mercedes Vision EQXX. La concept car è stata sviluppata fino a diventare un prototipo funzionante e completo che, in futuro, sarà la base di un modello di serie destinato a diventare una delle auto elettriche più efficienti sul mercato grazie ad una combinazione di vari elementi tecnici. Per mettere alla prova il suo prototipo, Mercedes ha realizzato un test in condizioni reali per la Mercedes EQXX che ha affrontato un lungo tragitto su strade aperte al traffico.

Per il prototipo di casa Mercedes, il risultato è stato straordinario. L’efficienza messa in mostra dalla nuova Mercedes EQXX è davvero elevatissima. Il prototipo sviluppato dalla casa tedesca è in grado di percorrere con una sola carica più di 1.000 chilometri, affrontando tratti aperti al traffico, con condizioni reali di utilizzo. Ecco tutti i dettagli sul test e sulle potenzialità del nuovo modello della casa tedesca che punta a rivoluzionare il settore delle elettriche.

Mercedes EQXX: più di 1.000 chilometri con una carica in condizioni reali

Il test effettuato dalla Mercedes EQXX ha una struttura molto semplice. Il prototipo è partito dalla Germania arrivando fino in Francia e passando anche per l’Italia e la Svizzera percorrendo strade aperte al traffico ed affrontando tutte le condizioni di viabilità incontrate fino all’esaurimento della batteria. In queste condizioni, la Mercedes EQXX è riuscita a percorrere più di 1.000 chilometri con una sola carica. Complessivamente, la EQXX ha registrato un consumo pari ad 8,7 kWh per ogni 100 chilometri percorsi.

Si tratta di un dato davvero notevole, di gran lunga inferiore rispetto a quello che registrano le auto elettriche più efficienti attualmente sul mercato. Il prototipo di casa Mercedes è arrivato a Cassis, in Francia (meta stabilita in anticipo del viaggio), dopo aver percorso 1.008 chilometri in 11 ore e 32 minuti. La velocità media registrata è stata di 87,4 km/h. A rendere ancora più sbalorditivo il risultato ottenuto dalla casa tedesca è il fatto che la vettura non ha esaurito tutta la sua autonomia durante il tragitto.

Secondo i dati raccolti, infatti, nonostante gli oltre 1.000 chilometri percorsi, la Mercedes EQXX poteva percorrere altri 140 chilometri aggiuntivi. Ad eseguire, il test in questione, inoltre, non è stata direttamente Mercedes ma l’ente di certificazione indipendente TUV Sud. Il risultato ottenuto dalla Mercedes EQXX è stato commentato da Ola Kallenius, CEO di casa Mercedes, che ha sottolineato: “Abbiamo percorso più di 1,000 km con una singola carica di batteria in condizioni reali di traffico. Questo risultato rappresenta una pietra miliare nel percorso che stiamo affrontando verso lo sviluppo di veicoli elettrici di nuova generazione”.

Un concentrato di tecnologia per la berlina elettrica di Mercedes

La Mercedes EQXX raggiunge il suo incredibile valore di autonomia puntando sull’efficienza e non andando ad incrementare la capacità del pacco batterie (e quindi la massa del veicolo). La vettura della casa tedesca presenta un coefficiente aerodinamico Cx di soli 0,17, un valore inferiore persino al dato record della EQS, la berlina elettrica che si ferma a 0,2. L’area frontale è particolarmente contenuta (pari a 2,12 metri quadrati). La vettura, inoltre, utilizza pneumatici Bridgestone sviluppati in modo specifico per massimizzare l’efficienza.

Nonostante non sia un modello compatto, la Mercedes EQXX è molto leggera con una massa complessiva di 1.754 chilogrammi (il prototipo utilizza diverse parti in fibra di carbonio e leghe di alluminio ultra leggere). Sul tetto sono installati anche dei piccoli pannelli solari che hanno garantito un’autonomia extra di 25 chilometri. Da notare che la vettura può contare su di un’architettura a 900 Volt e su di un motore da 245 CV. Il pacco batterie è da 100 kWh ed è caratterizzato da dimensioni inferiori del 50% e da un peso inferiore del 30% rispetto alle batterie attualmente utilizzate sulle auto elettriche in commercio.

La versione di serie della EQXX si farà. Sarà un modello a sé stante all’interno della gamma Mercedes e si posizionerà tra la Classe C e la gamma di compatte. Le specifiche del modello potrebbero cambiare, in modo più o meno significativo rispetto al prototipo, ma la tecnologia alla base del progetto resterà. La nuova berlina di Mercedes punta a stupire garantendo un’autonomia da record in condizioni di utilizzo reale. Maggiori dettagli sul progetto potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

