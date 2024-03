Dopo la presentazione avvenuta al CES di Las Vegas, LG annuncia il debutto sul mercato italiano del nuovo proiettore top di gamma CINEBEAM Q, una soluzione pensata non solo per garantire un’elevata qualità d’immagine (sino a 120”), ma anche un’esperienza utente flessibile e soprattutto smart.

LG CINEBEAM Q: qualità al top con un ingombro minimo

L’obiettivo di LG CINEBEAM Q (HU710PB) è quello di portare l’esperienza visiva a un livello superiore, cercando allo stesso tempo di contenere le dimensioni per favorire la portabilità. In questo contesto LG cerca di ottimizzare al massimo lo chassis, proponendo un dispositivo che misura appena 80 x 135 x135 mm per 1,49 kg di peso, ideale quindi per essere trasportato grazie anche all’apposita maniglia girevole a 360 gradi.

LG CINEBEAM Q è in grado di proiettare immagini con risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) fino a 120 pollici. Inoltre, grazie alla sorgente di luce laser RGB e alle tecnologie proprietarie di LG, offre una visione chiara e nitida con un rapporto di contrasto di 450.000:1 e una copertura del 154% della gamma colore DCI- P3, il top per la riproduzione di film.

LG CineBeam Q è anche un proiettore smart, provvisto di sistema operativo LG webOS 6.0, interfaccia utente semplificata e una vasta gamma di servizi streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube; segnaliamo inoltre che è possibile collegare dispositivi Apple tramite AirPlay e device Android tramite Screen Share per godere dei propri contenuti preferiti su uno schermo più grande. Degna di nota anche la tecnologia Auto Screen Adjustment, una funzione di messa a fuoco automatica che ottimizza il posizionamento e le dimensioni dell’immagine per adattarsi a qualsiasi contesto, aiutata in questo da un design curato e accattivante.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo proiettore LG CINEBEAM Q sarà disponibile in Italia in preordine a partire dal 18 marzo fino al 31 marzo in esclusiva su LG Online Shop a un prezzo di lancio di 1.099 euro, scontato del 15% rispetto al prezzo consigliato al pubblico di 1.299 euro; successivamente CINEBEAM Q dovrebbe essere disponibile anche presso i maggiori rivenditori del settore come Amazon.

