Invece di rendere disponibili gli acquisti in-app, Spotify sta provando a sfruttare subito le nuove regole del DMA in vigore in Europa da oggi, 6 marzo 2024. Intende, in sostanza, integrare informazioni finora vietate nell’applicazione per iOS, quelle sui prezzi degli abbonamenti al servizio di streaming direttamente nell’app, e i link per far sì che gli utenti possano abbonarsi senza dover pagare le commissioni di Apple. È una mossa pianificata da Spotify in risposta alla sentenza della Commissione Europea di lunedì scorso, legata all’abuso di posizione dominante da parte di Apple per il mercato dello streaming musicale, sentenza derivata da un’indagine dell’Unione Europea risalente al 2020, nata proprio su impulso di Spotify.

Il fatto che gli sviluppatori e le aziende non potessero informare gli utenti sui servizi alternativi, sulle opzioni di pagamento più economiche esterne all’App Store, è stato giudicato illegale secondo le norme antitrust europee, Europa che ha imposto ad Apple di “consentire agli sviluppatori di streaming musicale di comunicare liberamente con i propri utenti“, ha commentato la vicepresidente esecutiva e commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager. Per questo, Spotify intende avvalersene appieno, da subito.

Secondo quanto comunicato da Spotify a The Verge, l’azienda non intende introdurre l’opzione per effettuare acquisti all’interno dell’app, come annunciato lo scorso gennaio, ma vuole fornire agli utenti iOS nell’UE alcune informazioni utili, quelle finora bandite dalle regole dell’App Store. Introdurre nell’app le indicazioni relative ai prezzi degli abbonamenti Premium, delle diverse funzioni offerte e dei link che indirizzano gli utenti al sito di Spotify per abbonarsi direttamente da lì, è l’obiettivo.

Si tratta di una modifica all’app non ancora introdotta perché in fase di approvazione da Apple. In questo modo, Spotify potrebbe permette agli utenti di abbonarsi a prezzi inferiori, senza quindi pagare gli extra legati alle commissioni di Apple.

