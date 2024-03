Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo terzo mese dell’anno, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a marzo 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a marzo 2024

Film in uscita su Apple TV+

Napoleone (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di marzo 2024 da non perdere con Napoleone, film lanciato nei cinema lo scorso novembre e finalmente in arrivo sulla piattaforma. Una spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix. Sullo sfondo di uno scenario mozzafiato, grandiosamente diretto dal leggendario Ridley Scott, il lungometraggio racconta l’inarrestabile salita al potere di Bonaparte attraverso la lente del suo rapporto dipendente e volatile con Giuseppina, suo unico vero amore, e mette in scena le sue visionarie tattiche militari e politiche con alcune delle più dinamiche sequenze di guerra mai girate. Ripercorre dalle origini la carriera nell’esercito, che lo ha portato alla carica di generale. Sotto la sua guida il Corpo d’armata trionfa in diverse campagne militari, tra cui spiccano quelle in Italia e in Egitto, e durante queste operazioni belliche Napoleone ha dato prova di essere un abile stratega militare. Le sue competenze, però, non si esauriscono soltanto nel campo militare, perché riuscirà tramite una serie di escamotage politici a farsi nominare dapprima Primo Console e proclamare in seguito Imperatore, dando inizio al primo impero francese. Rafforzato dai suoi successi, Napoleone non arresta la sua volontà di conquista dell’Europa, iniziando a commettere, però, degli errori tattici che gli saranno fatali. Disponibile in streaming dal 1° marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Napoleone.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin (original)

Passiamo alle novità Apple TV+ da guardare lato serie TV con Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin, comedy che vede protagonista Noel Fielding, uno dei nomi più importanti della comicità britannica contemporanea. Dick Turpin intraprende un viaggio di fughe rocambolesche quando viene nominato con riluttanza leader di una banda di fuorilegge e incaricato di sbarazzarsi con astuzia del corrotto uomo di legge e sedicente ladro Jonathan Wilde (Hugh Bonneville). In questa irriverente rivisitazione ambientata nel XVIII secolo, Turpin è il più famoso ma meno probabile dei banditi di strada, il cui successo è dato soprattutto dal suo fascino, dalle sue abilita nel dare spettacolo e dai suoi capelli. Insieme alla sua banda di simpatici furfanti, Turpin cavalca gli alti e i bassi delle sue nuove imprese e la celebrità, e cerca al contempo di sfuggire alle grinfie del cacciatore di taglie. Il personaggio del brigante Dick Turpin è realmente esistito, e le sue imprese furono spesso raccontate sui giornali dell’epoca, donando all’uomo una grande popolarità, culminata nel romanzo “Rookwood“, scritto nel 1843 da William Harrison Ainsworth. Disponibile in streaming dal 1° marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin.

In viaggio con Eugene Levy – stagione 2 (original)

Da non perdere questo mese il ritorno di In viaggio con Eugene Levy, una serie nella quale seguiamo l’attore nei suoi viaggi verso alcune delle destinazioni più belle e spettacolari del mondo, in emozionanti avventure con nuovi amici. In questa seconda stagione composta da sette episodi, Eugene visita alcune delle destinazioni più belle e affascinanti d’Europa, facendosi strada dall’estremo nord del continente all’estremo sud, tra Grecia, Germania, Italia, Svezia, Scozia, Francia e Spagna. Lungo la strada, scoprirà meravigliose gemme locali nascoste, scoprirà il suo albero genealogico e tenterà di ampliare le sue papille gustative mentre sperimenta le destinazioni più uniche lungo il percorso. Disponibile in streaming dall’8 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di In viaggio con Eugene Levy.

Manhunt (original)

Tra le novità di marzo 2024 di Apple TV+ troviamo anche Manhunt, attesa serie TV in sette episodi basata sul saggio di James L. Swanson, bestseller del New York Times e vincitore del premio Edgar. Un thriller cospirazionista su uno dei crimini più noti ma meno compresi della storia, che segue la sorprendente caccia a John Wilkes Booth all’indomani dell’assassinio del presidente Abraham Lincoln del 14 aprile del 1865. Questa caccia all’uomo è condotta da Edwin Stanton, segretario alla guerra e amico del presidente (interpretato da Tobias Menzies). Nel cast anche Anthony Boyle nei panni di John Wilkes Booth, Hamish Linklater nei panni di Abraham Lincoln, Lovie Simone, Matt Walsh, Brandon Flynn, Betty Gabriel e Will Harrison. Disponibile in streaming dal 15 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Manhunt.

Palm Royale (original)

In arrivo questo mese Palm Royale, nuova serie scritta da Abe Sylvia basata su un romanzo di Juliet McDaniel. Segue l’outsider Maxine Simmons (interpretata da Kristen Wiig) nel suo tentativo di entrare nell’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare l’impermeabile linea di confine tra abbienti e non abbienti, la serie pone la stessa domanda che ancora oggi sconcerta: “Quanto di te sei disponibile a sacrificare per ottenere quello che hanno gli altri?”. Ambientata nell’esplosivo 1969, la storia di tutte le persone ai margini che lottano per avere la possibilità di rivendicare il proprio posto nel mondo. Nel cast anche Laura Dern, Ricky Martin, Allison Janney, Josh Lucas, Leslie Bibb, Mindy Cohn, Kaia Gerber e Bruce Dern. Disponibile in streaming dal 20 marzo 2024 con i primi tre episodi (poi ogni mercoledì fino all’8 maggio 2024). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Palm Royale.

Fraggle Rock – Ritorno alla grotta – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di marzo 2024 con la seconda stagione di Fraggle Rock – Ritorno alla grotta, disponibile a poco più di un anno di distanza dalla prima. Sono tornati i simpatici e canterini Fraggle di Jim Henson: le vicende di Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober e dei loro nuovi amici, con avventure esilaranti e piene di tutta la magia che si sprigiona quando ci prendiamo cura del nostro mondo interconnesso. Disponibile in streaming dal 29 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Fraggle Rock: Ritorno alla grotta.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti come proseguimento delle serie dei mesi scorsi. Ecco cos’altro c’è da guardare a marzo 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Masters of the Air (episodi 7, 8 e 9, finale di stagione) – 1°, 8 e 15 marzo 2024

The Dynasty: New England Patriots (finale di stagione) – 15 marzo 2024

Constellation (finale di stagione) – 28 marzo 2024

The New Look (nuovi episodi)

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Loot – Una fortuna (3 aprile 2024), Sugar (5 aprile 2024), Girls State (5 aprile 2024), Benjamin Franklin (12 aprile 2024), la seconda stagione de Il premio della vita (24 aprile 2024), la terza stagione di Acapulco (1° maggio 2024) e Dark Matter (8 maggio 2024).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

