Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di marzo 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo terzo mese dell’anno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a marzo 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a marzo 2024

Film in uscita su Netflix

Spaceman (original)

Apriamo le novità Netflix di marzo 2024 con Spaceman, film diretto da Johan Renck e tratto dal romanzo Il cosmonauta, interpretato da Adam Sandler, Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini. Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell’universo, l’astronauta Jakub si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka (Carey Mulligan), riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Hanuš (con la voce in inglese di Paul Dano) collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi. Disponibile in streaming dal 1° marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spaceman.

Damsel (original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma anche Damsel, fantasy diretto da Juan Carlos Fresnadillo con Millie Bobby Brown e Nick Robinson. Racconta la terribile sorte della principessa Elodie: illusa di aver coronato il suo sogno sposando il principe Henry, scopre invece di essere la vittima sacrificale di un antico debito da saldare. Viene così gettata in una caverna in pasto al drago che non vuole altro che il suo sangue. Capendo ben presto che dovrà contare solo sulle sue forze, perché nessuno verrà a salvarla, Elodie si trasformerà in una vera e propria guerriera. Comincerà così la sua lotta contro il drago e per la sopravvivenza. Disponibile in streaming dall’8 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Damsel.

Irish Wish – Solo un desiderio (original)

Cambiamo completamente genere perché tra le novità di Netflix di marzo c’è Irish Wish – Solo un desiderio, commedia romantica con Lindsay Lohan che interpreta una damigella d’onore costretta a supportare il matrimonio della sua migliore amica con il suo grande amore. Quando l’uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie mette da parte i sentimenti per farle da damigella d’onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia in una realtà parallela dove un incontro fortuito le insegna che i desideri possono tradirti. Quando il sogno sembra realizzarsi, Maddie capisce che la sua anima gemella è una persona completamente diversa. Disponibile in streaming dal 15 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Irish Wish – Solo un desiderio.

SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca (original)

Da non perdere SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca, film diretto da John Ridley che racconta la straordinaria vita di Shirley Chisholm (interpretata da Regina King), politica e attivista afroamericana che nel 1968 fu la prima donna di colore eletta come rappresentante al Congresso degli Stati Uniti. La storia della prima deputata nera e icona politica Shirley Chisholm e della sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti: la pellicola ripercorre l’audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972, periodo nel quale la donna sopravvisse a ben tre tentativi di omicidio. Disponibile in streaming dal 22 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca.

Riposare in pace (original)

Proseguiamo con i film da vedere questo mese su Netflix con Riposare in pace, pellicola diretta da Sebastián Borensztein che racconta la storia di un padre di famiglia che prende una scelta audace a causa dei debiti. L’uomo è sommerso dai debiti e decide di approfittare di una coincidenza e di un’imprevedibile situazione per sparire nel nulla. Spinto da una scoperta casuale e dopo aver vissuto per anni sotto falsa identità in un altro Paese, l’uomo è colto dall’irresistibile tentazione di conoscere il destino dei suoi ex concittadini. La curiosità diventa ossessione: può una vita intera non lasciare più tracce ed essere dimenticata? Può una persona ricominciare tutto da capo senza voltarsi mai più indietro? Disponibile in streaming dal 27 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Riposare in pace.

The Beautiful Game (original)

Da guardare a marzo anche The Beautiful Game, film diretto da Thea Sharrock con protagonista Bill Nighy. Mal, allenatore di una squadra di calciatori senzatetto inglesi, porta i suoi giocatori a Roma con la speranza di conquistare il titolo di campioni dell’Homeless World Cup, un torneo mondiale di calcio di strada. All’ultimo minuto decide di correre un rischio e di portare con sé Vinny (Micheal Ward), un attaccante di talento che potrebbe dare loro una concreta possibilità di vincere a patto che sia pronto a lasciare andare il passato e a diventare parte della squadra. Un film di seconde opportunità in cui squadre di persone senza fissa dimora provenienti da tutto il mondo scoprono che tutte le strade portano a Roma e che tutto è in gioco. Disponibile in streaming dal 29 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Beautiful Game.

Vite vendute (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di marzo 2024 lato film con Vite vendute, remake dell’omonimo classico del 1953 tratto dal romanzo di Georges Arnaud che racconta la storia di una squadra speciale con meno di ventiquattr’ore per trasportare due camion pieni di esplosivo attraverso una regione ostile ed evitare una terribile catastrofe. Un pozzo di petrolio prende fuoco in mezzo al deserto mettendo in pericolo le vite degli abitanti di un campo profughi vicino. La società che gestisce il pozzo invia alcuni esperti sul posto, ma appare subito chiaro che per evitare la catastrofe l’unica soluzione è quella di far esplodere il pozzo con la nitroglicerina entro ventiquattr’ore. In cambio di un’ingente somma di denaro, una squadra si mette in viaggio per trasportare a bordo di due camion 200 chili di esplosivo a 800 chilometri di distanza. La squadra ha meno di venti ore per raggiungere il pozzo petrolifero. Venti ore per attraversare zone ostili controllate da ribelli armati e campi minati a bordo di due camion carichi di nitroglicerina su terreni impervi. Una vera corsa contro il tempo. Disponibile in streaming dal 29 marzo 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Vite vendute.

Serie TV da vedere su Netflix

Supersex (original)

Passiamo alle novità da vedere su Netflix a marzo lato serie TV con Supersex, attesa serie diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano, un semplice ragazzo di Ortona, è diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo. A interpretare il protagonista è Alessandro Borghi, ma troviamo anche Jasmine Trinca nel ruolo di Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita, Adriano Giannini in quello di Tommaso, fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco da ragazzo. Nel cast anche Enrico Borello, Vincenzo Nemolato, Gaia Messerklinger, Jade Pedri e Linda Caridi. Disponibile in streaming dal 6 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Supersex.

The Gentlemen (original)

In arrivo questo mese sulla piattaforma The Gentlemen, serie TV ispirata all’omonimo lungometraggio di Guy Ritchie e che include un ricco cast nel quale spiccano Theo James, Kaya Scodelario e Vinnie Jones. Gli episodi seguono le vicende di Eddie Halstead, un uomo che ha ereditato vasti terreni di campagna proprietà di suo padre solo per scoprire che dietro c’è un un impero costruito sul traffico di marijuana e di proprietà del leggendario Mickey Pearson. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d’affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto. Avrà le carte in regola per padroneggiare le arti oscure della malavita britannica e prendere il controllo dell’intera operazione? Potete scoprirlo dal 7 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Gentlemen.

Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda (docuserie original)

Da vedere tra le novità Netflix di marzo una nuova stagione delle docuserie Turning Point, questa volta dedicata alla guerra fredda. Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda viene definita come la docuserie più esauriente su questo periodo storico: partendo dallo sviluppo della bomba atomica e la tragica proliferazione di armi nucleari nel decennio successivo, documenta la storia della guerra fredda passando per il crollo dell’Unione sovietica, l’ascesa di Vladimir Putin e l’invasione russa dell’Ucraina. Presenta più di cento interviste registrate in sette Paesi diversi con resoconti molto intimi su come la guerra fredda abbia cambiato la storia del mondo, trasformando le vite delle persone. Dai sopravvissuti della bomba atomica di Hiroshima a dettagliate riprese in Ucraina, Germania e alcune zone dell’ex Unione Sovietica, la serie comprende anche interviste con sette leader mondiali in carica o del passato, come il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e importanti figure politiche come il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, l’ex presidente della CIA Robert Gates e l’ex Segretaria di Stato Condoleezza Rice. Presenta inoltre personaggi di spicco della guerra fredda come il figlio di Julius ed Ethel Rosenberg, importanti leader dell’opposizione tedesca che hanno contribuito alla caduta del muro di Berlino, e una delle ultime interviste complete con l’attivista nucleare Daniel Ellsberg, che ha definito i piani nucleari segreti degli Stati Uniti una “follia istituzionalizzata”. Questa docuserie in nove parti è un’analisi del conflitto pluridecennale tra Stati Uniti e Unione Sovietica alla luce di eventi attuali che dimostrano quanto stiamo ancora soffrendo le conseguenze della guerra fredda. Disponibile in streaming dal 12 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda.

Girls5Eva – La rivincita delle pop star – stagione 3 (original)

Nuovi episodi in arrivo per Girls5Eva – La rivincita delle pop star, serie TV musicale cancellata da Peacock e in arrivo su Netflix con una terza stagione. Racconta la storia di un gruppo di ragazze che, dopo aver conosciuto brevemente la popolarità negli anni ’90 con una hit, decide di tornare insieme quando la loro musica viene campionata da un giovane rapper. Pur essendo oggi donne molto diverse tra loro, le Girls5eva si riuniscono cercando di bilanciare tutto con le loro nuove vite da adulte per rivivere i loro sogni da pop star. Ora che le componenti della band al femminile di fine anni ’90 Girls5eva (Dawn, Wickie, Summer e Gloria) si sono riunite e hanno registrato il nuovo album Returnity, è giunto il momento di fare il naturale passo successivo: una tournée. Senza avere un progetto, un manager o location già prenotate, le ragazze si infilano in un furgone e partono verso l’ignoto, facendo del loro meglio per promuovere l’album e tornare alla ribalta. Nel corso del viaggio affrontano la vita on the road, mettono alla prova le loro relazioni, suonano alla festa di compleanno di un miliardario, se la spassano, si confrontano con i genitori che credevano le avessero ostacolate, incontrano la più grande pop star del pianeta e si chiedono se vogliono davvero tornare al successo. Riusciranno a tornare rapidamente in auge e a vendere il documentario sul loro tour oppure la strada le farà a pezzi? Con Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell e Busy Philipps. Disponibile in streaming dal 14 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Girls5Eva – La rivincita delle pop star.

Il problema dei 3 corpi (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di marzo 2024 con Il problema dei 3 corpi, nuova serie TV fantascientifica dagli ideatori de Il Trono di Spade e basata sulla trilogia di Liu Cixin. La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni ’60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere il presente. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni brillanti e affiatati scienziati uniscono le forze con un detective anticonformista per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità. Nel cast Jess Hong, Benedict Wong, Eiza González, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley, Liam Cunningham e Jonathan Pryce. Disponibile in streaming dal 21 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il problema dei 3 corpi.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, reality show, docuserie, miniserie e stand-up comedy, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix. In particolare, vi segnaliamo:

Date da mangiare a Phil (docuserie original) – 1° marzo 2024

Furies (original) – 1° marzo 2024

Non sei sola: la battaglia contro il Branco (original) – 1° marzo 2024

My Name Is Loh Kiwan (original) – 1° marzo 2024

Saturno contro – 1° marzo 2024

Fabrizio De André – Principe libero (serie) – 1° marzo 2024

Io sono Mia – 1° marzo 2024

The Mexican – 1° marzo 2024

The Netflix Slam (evento sportivo, original) – 3 marzo 2024

Hot Wheels, a tutto gas! (original) – 4 marzo 2024

The Program: rompere il silenzio (docuserie original) – 5 marzo 2024

Full Swing: una stagione di golf (docuserie, stagione 2, original) – 6 marzo 2024

ARA San Juan: il sottomarino sparito nel nulla (docuserie original) – 7 marzo 2024

Young Royals (stagione 3, original) – 11 marzo 2024

Bandidos (original) – 13 marzo 2024

Art of Love (original) – 14 marzo 2024

Chicken Nugget (original) – 15 marzo 2024

Iron Reign (original) – 15 marzo 2024

Il caso Outreau: un incubo francese (docuserie original) – 15 marzo 2024

Salutava sempre – 15 marzo 2024

Physical: da 100 a 1 (reality show, stagione 2, original)

Forever Queens (reality show, stagione 2, original) – 19 marzo 2024

I Casagrande: Il film (original) – 22 marzo 2024

Buying Beverly Hills (reality show, stagione 2, original) – 22 marzo 2024

Sopravvissuto – The Martian – 22 marzo 2024

Red Eye – 22 marzo 2024

Satu (original) – 27 marzo 2024

Is it Cake? – Dolci impossibili (reality show, stagione 3, original) – 29 marzo 2024

Glass – 30 marzo 2024

Un ponte per Terabithia – 31 marzo 2024

Queste dunque le migliori novità su Netflix a marzo 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

