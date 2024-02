Le novità Amazon Prime Video di marzo 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo terzo mese dell’anno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a marzo 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

The Equalizer 3 – Senza tregua

Apriamo le novità Amazon Prime Video di marzo 2024 con The Equalizer 3 – Senza tregua, terzo capitolo della popolare saga che vede protagonista Denzel Washington nei panni di Robert McCall, ex agente della CIA in pensione, ma sempre pronto a entrare in azione quando serve. L’uomo ha deciso di trascorrere il suo pensionamento in un paesino nel Sud Italia, dove cerca una sorta di redenzione dai crimini commessi come assassino governativo. McCall si consola perseguendo la giustizia in favore degli oppressi, e nel Paese dove vive, i cittadini, tra cui molti suoi nuovi amici, sono sotto il controllo del boss mafioso locale. Quando la situazione precipita, McCall si ritroverà a fare l’unica cosa che è in grado di fare, ovvero difendere gli amici e sfidare il potere della mafia. Nel cast anche Dakota Fanning, David Denman e Gaia Scodellaro. Disponibile in streaming dal 1° marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Equalizer 3 – Senza tregua.

Ci sei Dio? Sono io, Margaret.

Proseguiamo con Ci sei Dio? Sono io, Margaret., film che si ispira all’omonimo romanzo di Judy Blume pubblicato nel 1970 (Are You There, God? It’s Me, Margaret il titolo originale). La giovane Margaret Simon (Abby Ryden Fortson) sta affrontando la pubertà, insieme a un trasferimento in periferia, lontana dalla nonna. La ragazzina lascia la caotica New York per i sobborghi del New Jersey, ha appena 11 anni e chiede spesso aiuto a Dio, pur non essendo completamente certa del suo orientamento religioso. Frequenta la prima media e incontra nuovi amici che stanno affrontando il suo stesso disagio: la crescita. Margaret si unisce ad un club segreto composto da amiche della sua stessa età il cui obiettivo è diventare donne bellissime. In piena fase preadolescenziale, Margaret cercherà di comprendere il suo corpo che cambia senza rinunciare a tante prime volte: il primo reggiseno, la prima confezione di assorbenti acquistata di proprio pugno al supermercato e anche la prima cotta per un ragazzo. Nel cast Rachel McAdams e Kathy Bates. Disponibile in streaming dal 2 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ci sei Dio? Sono io, Margaret..

Brian e Charles

A qualche mese dal passaggio su Sky, arriva anche su Prime Video Brian e Charles, pellicola firmata Jim Archer con David Earl e Chris Hayward. Racconta la storia di Brian, un inventore che vive da solo nella campagna gallese. A causa di un inverno molto lungo, trascorso in solitudine e senza nessuno a cui rivolgere una parola, entra in depressione. Quando trova la testa di un manichino tra i rottami, per sopperire a questa situazione, decide di costruire un robot da compagnia, dando vita a Charles. Inizialmente Charles è desideroso di scoprire cose nuove e tutto ciò che lo circonda nel piccolo paesino dove vive Brian, ma ben presto esprime la volontà di girare il mondo. Il suo inventore, però, proprio come un padre apprensivo, ha paura che, se la gente scoprisse l’esistenza di Charles, ne sarebbe spaventata e finirebbe col fargli del male. Disponibile in streaming dal 3 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Brian e Charles.

Ricky Stanicky: l’amico immaginario (original)

Cambiamo genere con Ricky Stanicky: l’amico immaginario, una commedia con Zac Efron, Andrew Santino, Jermaine Fowler, William H. Macy e John Cena. Quando tre migliori amici d’infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l’immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent’anni dopo aver creato questo “amico”, Dean, JT e Wes usano ancora l’inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l’attore fallito e sboccato imitatore di celebrità “Rock Hard” Rod per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky. Disponibile in streaming dal 7 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ricky Stanicky: l’amico immaginario.

Ferrari

Gli amanti delle corse automobilistiche e del motorsport non possono perdersi questo mese su Prime Video il film Ferrari. Diretto da Michael Mann e ambientato nell’estate del 1957, racconta il periodo di profonda crisi vissuto dall’ex pilota Enzo Ferrari (Adam Driver), dopo che la bancarotta ha fatto capitolare l’azienda fondata da lui e dalla moglie Laura (Penelope Cruz) solo dieci anni prima. In questo clima così delicato, Ferrari crede che una cosa possa sanare le ultime dolorose sconfitte della vita: scommettere tutto ciò che ha in una gara automobilistica, che percorre tutta l’Italia in 1000 miglia, passata poi alla storia, appunto, come Mille Miglia. Nel cast anche Shailene Woodley e Patrick Dempsey. Disponibile in streaming dal 15 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ferrari.

Road House (original)

Da vedere a marzo 2024 su Amazon Prime Video anche Road House, remake del film Il duro del Road House del 1989 (con Patrick Swayze). Diretta da Doug Liman, questa nuova adrenalinica versione del film cult anni ’80 racconta la storia di un ex combattente di arti marziali della UFC (interpretato da Jake Gyllenhaal), al quale viene proposto un impiego come buttafuori in una roadhouse nelle Florida Keys, nota per le sue risse frequenti. Quando inizia a lavorare qui, l’uomo scopre che non tutto è come sembra nel paradiso tropicale dell’arcipelago. Nel cast anche Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Conor McGregor, Lukas Gage, Arturo Castro e Beau Knapp. Disponibile in streaming dal 21 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Road House.

Gran Turismo

Torniamo nel mondo delle corse perché questo mese da non perdere c’è pure Gran Turismo, lungometraggio diretto da Neill Blomkamp e adattamento cinematografico della serie di popolari videogiochi usciti su PlayStation. Segue la storia vera di Jann Mardenborough (interpretato da Archie Madekwe), adolescente giocatore di eSport e di Gran Turismo che sogna di diventare un pilota professionista. Grazie alle abilità sviluppate nel gioco, il giovane riesce a vincere una serie di competizioni della Nissan e a diventare un pilota professionista di auto da corsa, sotto la guida esperta di Jack Salter (David Harbour), un pilota in pensione che insegna al ragazzo a guidare. Il cast include anche Orlando Bloom, Djimon Hounsou e Geri Halliwell. Disponibile in streaming dal 23 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gran Turismo.

Santocielo

Le novità Prime Video di marzo comprendono Santocielo, commedia diretta da Francesco Amato con Ficarra e Picone. Ambientata ai giorni nostri, vede l’Assemblea Celeste in Paradiso riunita per risolvere un’importante questione: l’egoismo e l’atteggiamento bellico degli esseri umani. Nonostante siano passati millenni, l’uomo non ha ancora superato questo limite e l’Assemblea propone a Dio (Giovanni Storti) di intervenire, inviando un nuovo Messia. Il compito di toccare il ventre di chi dovrà portare in grembo il nuovo figlio di Dio è affidato a un angelo, che con un solo tocco dovrebbe mettere incinta la prescelta. Una volta giunto sulla Terra, però, l’angelo si imbatte in un uomo, con cui stringe subito amicizia e trascorre una serata goliardica. A fine serata, i due, un po’ alticci, si salutano nel bel mezzo di una strada, ma nel mentre un’auto rischia di investire l’uomo. L’angelo, per metterlo in salvo, gli tocca accidentalmente il ventre. Così l’uomo rimane incinto del nuovo Messia. Come andrà a finire questo errore divino? Nel cast anche Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. Disponibile in streaming dal 29 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Santocielo.

Erano ragazzi in barca

Chiudiamo i principali film da guardare questo mese sulla piattaforma con Erano ragazzi in barca (The Boys in the Boat il titolo originale), nuovo lungometraggio diretto da George Clooney che racconta un’incredibile storia vera. Ispirato a una storia davvero accaduta e raccontata nel saggio di Daniel James Brown The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics, la pellicola racconta del trionfo della squadra maschile di canottaggio dell’Università di Washington, che si aggiudicò la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936 (evento a cui partecipò anche Adolf Hitler). Il team, composto da giovani che avevano utilizzato quello sport d’élite per mantenersi agli studi, destò scalpore ed ammirazione, dal momento che una squadra data per perdente era riuscita a sconfiggere persino l’agguerrita squadra locale. Nel cast Joel Edgerton e Callum Turner. Disponibile in streaming dal 29 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Erano ragazzi in barca.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Antonia (original)

Le novità Amazon Prime Video di marzo 2024 lato serie TV si aprono con Antonia, ironica dramedy originale con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa, al suo 33esimo compleanno, scopre di avere l’endometriosi. La malattia sarà l’occasione per conoscersi e smettere di scappare. Ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea. Nel cast anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli. Disponibile in streaming dal 4 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Antonia.

Invincible – stagione 2, parte 2 (original)

Arriva finalmente questo mese la seconda parte della seconda stagione di Invincible, apprezzata serie animata basata sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Racconta la storia del diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti della sua età, tranne per il fatto che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta. Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare suo padre senza nemmeno saperlo. I nuovi episodi riprendono esattamente da dove eravamo rimasti con il quarto episodio di questa seconda stagione, durante il quale Mark si è ritrovato ad affrontare conseguenze decisamente inaspettate dopo aver risposto alla richiesta di soccorso di una specie aliena. Disponibile in streaming dal 14 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione parte 2 di Invincible.

The Baxters (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di marzo 2024 con The Baxters, basata sulla serie di libri best-seller di Karen Kingsbury. Un affascinante dramma familiare che segue Elizabeth e John Baxter e i loro cinque figli adulti. La prima stagione di The Baxters è incentrata sulla figlia di Elizabeth e John, Kari, che apprende la scioccante verità che il marito professore, Tim, ha avuto una relazione segreta con uno dei suoi studenti universitari. Mentre la sua relazione viene messa alla prova, Kari cerca conforto nella fede e nella sua famiglia per capire se l’amore è veramente una scelta e se il suo matrimonio può essere salvato. In questo percorso profondamente commovente basato sulla fede, i Baxter devono riunirsi come una famiglia per lavorare attraverso le sfide della vita. Disponibile in streaming dal 28 marzo 2024. Qui potete vedere una prima clip ufficiale di The Baxters.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su Prime Video ci sono anche la quinta stagione di Naruto: Shippuden, la quarta stagione di Dragon Ball Z, la nona stagione di Fairy Tail e diversi film, come Nope, Watcher, Frida: A Self Portrait e non solo. Ecco cos’altro c’è da guardare a marzo 2024 su Amazon Prime Video:

Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario – 1° marzo 2024

Naruto: Shippuden (stagione 5) – 1° marzo 2024

Brian e Charles – 3 marzo 2024

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro (episodio finale) – 7 marzo 2024

Dragon Ball Z (stagione 4) – 9 marzo 2024

Nope – 10 marzo 2024

Watcher – 10 marzo 2024

Vengeance – 10 marzo 2024

Frida: A Self Portrait – 14 marzo 2024

Beast (2022) – 24 marzo 2024

Fairy Tail (stagione 9) – 29 marzo 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Marry Me – fino al 4 marzo 2024

Synchronic – fino al 12 marzo 2024

Tutti a bordo – fino al 20 marzo 2024

Ambulance – fino al 25 marzo 2024

Vicini di casa – fino al 31 marzo 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Huntex X Hunter (fino al 29 marzo 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare la quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori (1° aprile 2024), Citadel: Diana, Fallout (12 aprile 2024), la quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, la seconda stagione di Sono Lillo, Sul più bello – La serie, la terza stagione di Clarkson’s Farm e la quarta stagione di The Boys (13 giugno 2024).

Vi ricordiamo che dal 9 aprile 2024 i film e le serie TV di Amazon Prime Video includeranno anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di marzo per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

