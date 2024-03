Quali sono le novità da vedere a marzo 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo terzo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a marzo 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

2 matrimoni alla volta

Apriamo queste numerose novità NOW e Sky di marzo 2024 con 2 matrimoni alla volta, commedia diretta da Philippe Laucheau e sequel di Alibi.com, che vede tornare protagonisti Gregory (Philippe Lacheau) e Florence (Élodie Fontan). Dopo la chiusura di Alibi.com, l’agenzia creata da Greg con i suoi amici Augustin e Mehdi, specializzata nel creare alibi per coniugi infedeli, i due sono ancora una coppia, ma il loro rapporto non sta andando a gonfie vele. Lei è stanca di sentirsi trascurata da Greg che, alla sua compagnia, preferisce quella di un gruppo di pensionati appassionati come lui di modellini di barche. Per paura di perderla, Greg decide così di fare il grande passo e le chiede di sposarla. Flo ne è contentissima e la notizia viene annunciata ai genitori della donna, Gérard e Marlène, che ne sono entusiasti. Al coronamento della loro storia d’amore si frappone però un grosso ostacolo: Gérard e Marlène vogliono assolutamente conoscere i genitori di Greg, che fino a ora l’uomo ha “tenuto nascosti”, e per un ottimo motivo. Suo padre è infatti un truffatore con una lunga fedina penale e sua madre un’attrice specializzata in film erotici. Greg non ha altra scelta, decide di riaprire la sua agenzia con l’aiuto dei suoi amici Augustin e Mehdi, sperando di trovare dei finti genitori più presentabili alla famiglia della sua futura sposa. Disponibile dal 2 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 2 matrimoni alla volta.

Black Site – La tana del lupo (original)

Cambiamo genere con Black Site – La tana del lupo, film Sky Original con Jason Clarke, Michelle Monaghan e Jai Courtney. Un gruppo di agenti speciali, di stanza in una labirintica prigione top-secret, deve combattere per la propria vita contro Hatchet, brillante e famigerato detenuto considerato fra i più pericolosi dell’intero carcere. Quando fugge, il suo piano misterioso e mortale avrà conseguenze terribili e di vasta portata. L’uomo fugge anche da Abby, la quale vuole scoprire il responsabile della distruzione di un ospedale che ha ucciso suo marito e sua figlia. Disponibile dal 4 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Site – La tana del lupo.

Mio padre è un sicario

Da non perdere questo mese di marzo su NOW e Sky On Demand Mio padre è un sicario (titolo originale, The Retirement Plan), commedia d’azione con Nicolas Cage, Ron Perlman e Ashley Greene. Matt, un uomo che fa la vita del tranquillo pensionato nelle isole Cayman, vede questa sua serenità sconvolta quando gli si presentano di fronte la figlia Ashley e la nipotina, chiedendogli aiuto. La ragazza, infatti, si è messa in guai seri con dei criminali che la vogliono far fuori, ma che non sanno (come non sa Ashley), che nel passato di Matt ci sono esperienze che lo hanno reso la persona più indicata per contrastarli. Disponibile dall’8 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mio padre è un sicario.

Primadonna

In occasione della Festa della donna arriva Primadonna, dramma diretto da Marta Savina con Claudia Gusmano ambientato in Sicilia durante gli anni Sessanta. Racconta la storia di Lia, una ragazza di 21 anni che coltiva la terra insieme al padre. Questo nonostante sia “femmina” e che per l’epoca sia più adatto che lei stia in casa insieme alla madre e si dedichi alla cura della casa e alle altre faccende domestiche. Lorenzo Musicò (Dairo Aita), figlio del boss del paese, rimane subito ammaliato dallo sguardo fiero e sfuggente della ragazza, ma quest’ultima rifiuta le sue avances, provocando l’ira del giovane, che deciderà di prendere con la forza ciò che gli è stato negato. Quando a Lia viene proposto il matrimonio riparatore, la ragazza va contro queste regole sociali non scritte e fa qualcosa che in quel periodo nessuno si sarebbe mai immaginato: rifiuta le nozze e decide di portare sia Lorenzo che i suoi complici in tribunale. Disponibile dall’8 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Primadonna.

Dogman

Da vedere a marzo su NOW e Sky anche Dogman, film diretto da Luc Besson che ha diviso la critica alla Mostra del Cinema di Venezia e che racconta la storia di un ragazzo che ha avuto una vita dura e sofferente. Doug ha subito sin da bambino violenze e maltrattamenti da parte del patrigno, crescendo in compagnia degli unici amici che aveva, ovvero dei fedelissimi cani. Una volta adulto, Doug, ancora tormentato dai ricordi della sua infanzia, si ritira in solitaria e si rintana in una scuola abbandonata, dove vive insieme a un branco di cani. L’uomo si esibisce come drag queen, ma il suo sostentamento arriva proprio dai suoi amici a quattro zampe, che sono stati la sua ancora di salvezza in questa esistenza misera e con cui ha ormai sviluppato un legame profondo. I cani, infatti, non sono soltanto i suoi amici, ma anche i suoi complici. Disponibile dall’11 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dogman.

Ferrari

Da non perdere questo mese, soprattutto per gli amanti delle corse automobilistiche, Ferrari, lungometraggio diretto da Michael Mann. Ambientato nell’estate del 1957, racconta il periodo di profonda crisi vissuto dall’ex pilota Enzo Ferrari (Adam Driver), dopo che la bancarotta ha fatto capitolare l’azienda fondata da lui e dalla moglie Laura (Penelope Cruz) solo dieci anni prima. In questo clima così delicato, Ferrari crede che una cosa possa sanare le ultime dolorose sconfitte della vita: scommettere tutto ciò che ha in una gara automobilistica, che percorre tutta l’Italia in 1000 miglia, passata poi alla storia, appunto, come Mille Miglia. Nel cast anche Shailene Woodley e Patrick Dempsey. Disponibile dal 15 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ferrari.

The Flash

Cambiamo ancora genere con The Flash, action diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller nei panni di Barry Allen, ossia The Flash. Il supereroe della DC Comics, dotato di una velocità supersonica, usa i suoi poteri per viaggiare nel tempo e tornare indietro, deciso a cambiare il passato. Il motivo dietro questa mossa azzardata è quello di salvare sua madre, ma la sua presenza nel passato cambia di conseguenza il futuro. In questo modo si ritrova intrappolato in una realtà dove si trova il generale Zod (Michael Shannon), tornato per distruggere il pianeta. Barry capisce da subito di aver alterato talmente tanto il tempo e l’universo che non si vedono nemmeno supereroi all’orizzonte, che potrebbero eventualmente aiutarlo a fermare Zod. Con sua grande sorpresa, però, si imbatte in Batman (Michael Keaton), seppur completamente diverso da quello che conosce lui. Barry dovrà convincere l’Uomo Pipistrello a tornare in battaglia per portare in salvo un kryptoniano imprigionato. Inoltre, per salvare il mondo e ripristinare il vecchio futuro, a Barry non resta altro che… correre. Sarà sufficiente a resettare l’universo? Disponibile dal 18 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Flash.

The Last Rifleman – Ritorno in Normandia (original)

Torniamo a contenuti Sky Original con The Last Rifleman – Ritorno in Normandia, film diretto da Terry Loane che vede protagonista Pierce Brosnan. Un veterano della Seconda guerra mondiale fugge dalla casa di riposo nell’Irlanda del Nord di cui è ospite e intraprende un arduo ma stimolante viaggio verso la Francia per partecipare al 75° anniversario dello sbarco in Normandia, trovando il coraggio di affrontare i fantasmi del suo passato. Disponibile dal 23 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Last Rifleman – Ritorno in Normandia.

I Tre Moschettieri – D’Artagnan

Da guardare a marzo 2024 su NOW e Sky On Demand anche I Tre Moschettieri – D’Artagnan, film d’azione e di avventura con un ricco cast, capitanato da Eva Green e Vincent Cassel. Racconta la storia di D’Artagnan (François Civil), un giovane molto vivace originario della Guascogna, zona della Francia sud-occidentale. Dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento, tutti lo credono morto. In verità giunge a Parigi, dove tenta in ogni modo di rintracciare gli aggressori. La sua ricerca, però, lo porterà nel vivo di una vera e propria guerra, che rischia di compromettere il futuro della Francia. È così che D’Artagnan decide di allearsi con Athos, Porthos e Aramis, i tre Moschettieri del Re, per affrontare i malvagi stratagemmi messi in atto dal Cardinale Richelieu (Eric Ruf). Il giovane, però, finisce con l’innamorarsi perdutamente di Costance (Lyna Khoudri), confidente della regina. Questi sentimenti lo porteranno a inimicarsi Milady, colei che diventerà il suo più acerrimo nemico. Disponibile dal 25 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I Tre Moschettieri – D’Artagnan.

Un colpo di fortuna

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di marzo 2024 lato film con Un colpo di fortuna, ultima pellicola firmata Woody Allen. Ambientata a Parigi e dintorni, racconta la storia di Fanny e Jean (Lou de Laâge e Melvil Poupaud), una coppia apparentemente perfetta: i due sono infatti molto soddisfatti della loro vita, vivono in un bellissimo appartamento in uno dei migliori quartieri della città e, nonostante del tempo sia passato, sembrano innamorati come il primo giorno. Quando però Fanny incontra Alain (Niels Schneider), un suo ex compagno del liceo, rimane completamente affascinata da lui. I due iniziano a incontrarsi con molta frequenza, cosa che li porterà ad avvicinarsi sempre di più. Disponibile dal 27 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un colpo di fortuna.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Regime (miniserie)

Passiamo alle novità lato serie TV con The Regime, miniserie HBO in sei episodi che vede protagonista la vincitrice del premio Oscar Kate Winslet. Racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno e fittizio regime autoritario europeo. Al centro la figura della potente Cancelliera Elena Vernham, che però si trova minacciata da un dissenso interno sempre più forte. Con l’aiuto del suo braccio destro, tenterà di assicurarsi il potere mentre le cose cominciano a sgretolarsi intorno a lei. Una dark comedy con un grande cast che comprende, accanto alla Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant. Disponibile dal 4 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Regime.

Pechino Express – La rotta del dragone (original)

Prende il via questo mese di marzo la nuova stagione di Pechino Express (La rotta del dragone), popolare reality che consiste in una gara tra coppie di celebrità, che si sfidano in un lungo e tortuoso percorso per raggiungere la meta in un viaggio a tappe. L’undicesima edizione vede le otto coppie di concorrenti pronte ad attraversare tre Paesi ricchi di tradizione e fascino: il Vietnam, il vicino Laos e lo Sri Lanka. I concorrenti di quest’anno sono Fabio Caressa e la figlia Eleonora (I Caressa), Damiano Carrara e il fratello Massimiliano (I Pasticceri), Artem e Antonio Orefice da Mare Fuori (I Fratm), Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (I Romagnoli), Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (I Brillanti), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (I Giganti), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (Le Amiche), Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (ItaliaArgentina). Alla conduzione Costantino della Gherardesca e Fru dei The Jackal. Disponibile dal 7 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pechino Express – La rotta del dragone.

Fear The Walking Dead (stagione 8, parte 2)

Questo mese arriva su NOW e Sky tramite MTV la seconda parte dell’ottava e ultima stagione di Fear The Walking Dead, spin-off di The Walking Dead. Ambientata inizialmente a Los Angeles, segue le vicende di una famiglia allargata che include la consulente scolastica Madison Clark, il fidanzato e insegnante Travis Manawa, il figlio tossicodipendente Nick, l’ambiziosa figlia Alicia, l’ex moglie di Travis, Liza, con il figlio Chris e la famiglia di Daniel Salazar, con la moglie Griselda e la figlia Ofelia. Tutti si ritrovano alle prese con la caduta della civiltà causata da una spaventosa apocalisse zombie. Nell’ultima stagione, orfana di Alycia Debnam-Carey, Madison e Morgan cercano di farsi strada in un mondo devastato dall’apocalisse zombie: dovranno affrontare nuovi nemici e combattere in nome di ciò che è giusto. Si concludono con gli ultimi sei episodi le vicende del popolare spin-off. Disponibile dal 17 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale dell’ottava stagione di Fear The Walking Dead.

Call My Agent – Italia (stagione 2, original)

Chiudiamo le principali novità da vedere a marzo 2024 su NOW e Sky On Demand con la seconda stagione di Call My Agent – Italia, serie comedy remake del cult francese Chiami il mio agente!. Racconta le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Luci e ombre, humour e glamour raccontati dagli agenti della CMA, la Claudio Maiorana Agency. In questa nuova stagione, il cast comprende Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Emanuela Fanelli, Paola Kaze Formisano, Corrado Guzzanti, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria,, Serena Rossi, Davide Devenuto, Elodie e Sabrina Impacciatore. Disponibile dal 22 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Call My Agent Italia.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono le Collection riguardanti Ron Howard (dal 1° al 3 marzo 2024), Sergio Leone (dal 4 al 10 marzo 2024) e DC Superheroes (dal 16 al 24 marzo 2024), ma non solo. Ecco cos’altro c’è da guardare a marzo 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Un amore (episodi 5-6) – 1° marzo 2024

Broad City (stagione 1) – 4 marzo 2024

Reno 911! (stagione 6) – 5 marzo 2024

Detective Cormoran Strike (stagione 5) – 8 marzo 2024

Ligabue – 30 anni in un giorno – 13 marzo 2024

Vera (stagione 11) – 14 marzo 2024

One True Loves – Amare per due – 16 marzo 2024

NCIS: Hawai’i (stagione 2) – 18 marzo 2024

Candice Renoir (stagione 10) – 19 marzo 2024

Mon Crime – La colpevole sono io – 20 marzo 2024

L’amore e la vita – Call the Midwife (stagione 11) – 23 marzo 2024

Paw Patrol – Il super film – 26 marzo 2024

Capitaine Marleau (stagione 4, episodio 3+) – 30 marzo 2024

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2024. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

