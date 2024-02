Cosa vedere tra le novità Disney+ di marzo 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo terzo mese dell’anno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a marzo 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a marzo 2024

Film in uscita su Disney Plus

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) (original)

Apriamo le novità Disney+ di marzo 2024 con qualcosa che i fan di Taylor Swift apprezzeranno sicuramente. Questi ultimi (ma non solo) non possono perdersi Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), il film concerto che viene proposto per la prima volta nella versione integrale, che include il brano “Cardigan” e quattro canzoni acustiche aggiuntive. L’esperienza cinematografica dell’artista 14 volte vincitrice di un Grammy, diretta da Sam Wrench, ha incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi. Ripercorre il concerto dell’artista che si è tenuto dal 3 al 9 agosto 2023 al SoFi Stadium di Los Angeles. Disponibile in streaming dal 15 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Taylor Swift | The Eras Tour.

Madu (original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma c’è Madu, nuovo film documentario originale che segue il dodicenne Anthony Madu mentre lascia la sua casa in Nigeria per studiare in una delle più prestigiose scuole di danza classica del mondo. Il suo viaggio costituisce una storia di coraggio, crescita e ricerca di appartenenza, con ostacoli straordinari e complicazioni inaspettate da superare. Segue il viaggio del giovane che divenne famoso sui social nel 2020 per aver danzato a piedi nudi sotto la pioggia, che oggi ha una borsa di studio per imparare danza nel Regno Unito. Alla regia Kachi Benson e Matt Ogens, candidato al premio Oscar per il miglior cortometraggio nel 2021 (con Audible). Disponibile in streaming dal 29 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Madu.

Serie TV da vedere su Disney+

Morte e altri dettagli

Passiamo alle serie TV da guardare tra le novità Disney+ di marzo 2024 con Morte e altri dettagli. La storia è incentrata sulla brillante e irrequieta Imogene Scott (Violett Beane), che si ritrova nel posto sbagliato nel momento sbagliato, un po’ per colpa sua, e diventa la prima sospettata in un misterioso omicidio. L’ambientazione? Un transatlantico del mediterraneo sontuosamente restaurato. I sospetti? Ogni ospite e ogni membro dell’equipaggio. Il problema? Per dimostrare la sua innocenza, deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande detective del mondo. Riuscirà a uscirne? Potete scoprirlo dal 5 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Morte e altri dettagli.

Queens: le Regine della Natura (docuserie National Geographic, original)

Cambiamo completamente genere con Queens: le Regina della Natura, una serie firmata National Geographic ambientata nei luoghi più selvaggi del pianeta. La storia di un nuovo eroe, feroce, intelligente, resistente e femminile. La docuserie racconta le matriarche e le leader di tutto il mondo per mostrare una storia di sacrificio e resilienza, ma anche di amicizia e amore. Queste regine non sono sempre gentili o delicate e non lasciano che nulla si frapponga tra loro e il successo e la sicurezza delle loro famiglie. Guidata dalla narrazione della pluripremiata attrice Angela Bassett, mette a fuoco per la prima volta il mondo naturale attraverso la lente femminile. La serie, realizzata in quattro anni e con un team di produzione composto da donne provenienti da tutto il mondo, si avvale di tecnologie all’avanguardia per rivelare come le popolazioni femminili del mondo naturale salgono al potere, spesso affidandosi alla cooperazione e alla saggezza piuttosto che alla forza. L’episodio finale della serie celebra le donne che si sono spinte fino ai confini della Terra e hanno dedicato la loro vita a documentare e proteggere le regine animali. Disponibile in streaming dal 5 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Queens: le Regine della Natura.

Extraordinary – stagione 2 (original)

Proseguiamo con la nuova attesa stagione di Extraordinary, serie TV originale britannica ambientata in un mondo in cui tutti sviluppano un potere al loro diciottesimo compleanno; tutti tranne Jen, che vicina a compiere i 25 anni sta ancora aspettando di ottenere il suo. La ragazza si sente incapace di andare avanti, bloccata in un lavoro senza prospettive in un negozio di articoli per le feste. Dopo le rivelazioni della prima stagione, il gruppo di ragazzi si impegna nel difficile percorso verso l’età adulta. Mentre Carrie e Kash riallacciano il loro rapporto platonico e cercano di trovare la propria strada individualmente, Jizzlord tenta di scoprire quale sia il suo vero obiettivo. Jen, invece, si impegna a migliorare se stessa, sfida non semplice vista la sua tendenza all’autosabotaggio. Disponibile in streaming dal 6 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Extraordinary.

I Simpson – stagione 34 (original)

Gli intramontabili Simpson tornano con la trentaquattresima stagione, disponibile su Disney+ da questo mese con un po’ di ritardo rispetto alla messa in onda statunitense (dove è attualmente trasmessa la trentacinquesima). La nuova stagione è composta da 22 episodi, che vanno ad aggiungersi ai precedenti per un totale di 757 puntate complessive. Racconta le surreali ed esilaranti avventure di una tipica famiglia americana della classe media, alle prese con i problemi di tutti i giorni. Torna con nuove vicende la famiglia animata forse più popolare della storia della TV, composta da Homer, la moglie Marge e i figli Bart, Lisa e Maggie, che coinvolge spesso nei vari “pasticci” il resto degli abitanti della cittadina di Springfield. Disponibile in streaming dal 6 marzo 2024. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale della trentaquattresima stagione de I Simpson.

Genius: MLK/X – stagione 2 (National Geographic, original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma la nuova stagione della serie antologica vincitrice del premio Emmy, intitolata GENIUS: MLK/X. In questo caso si concentra sulle figure iconiche di Martin Luther King Jr. (interpretato da Kelvin Harrison Jr.) e Malcolm X (interpretato da Aaron Pierre). Ripercorre gli anni della formazione influenzati da padri forti e ingiustizie, e le storie complesse e complementari che hanno plasmato le loro identità rendendoli il cambiamento che desideravano vedere nel mondo. Questa serie offre uno sguardo intimo sulle loro vite, mostrandoli non solo come leader pubblici, ma anche come mariti, padri, fratelli e figli, mettendo in luce la loro umanità dietro le iconiche figure. Con le loro formidabili mogli, Coretta Scott King (interpretata da Weruche Opia) e Betty Shabazz (interpretata da Jayme Lawson,, al loro fianco, King e X emergono come due visionari che hanno guidato un movimento. Disponibile in streaming dal 13 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Genius.

Cambiamo completamente genere perché tra le novità Disney+ da vedere a marzo 2024 c’è anche X-Men ’97, una serie animata firmata Marvel Studios. Si tratta del seguito dell’amato classico degli anni ’90 X-Men: The Animated Series, con storie inedite sui mutanti più amati dal pubblico. La nuova serie rivisita l’epoca iconica degli anni ’90 mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Nel cast delle voci originali troviamo Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak (Morph), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Bestia), AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Disponibile in streaming dal 20 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di X-Men ’97.

Nell – Rinnegata (original)

Da guardare a marzo 2024 su Disney+ Nell – Rinnegata, nuova serie originale fantasy e d’avventura che vede protagonista Nell Jackson, una giovane donna scaltra e coraggiosa che si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa fuorilegge dell’Inghilterra del XVIII secolo. Quando appare uno spirito magico chiamato Billy Blind, Nell capisce che il suo destino è più grande di quanto avesse mai immaginato. Nel cast spiccano Louisa Harland nel ruolo da protagonista, ma anche Frank Dillane, Alice Kremelberg e Nick Mohammed. Disponibile in streaming dal 29 marzo 2024 con tutti gli episodi (otto). Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Nell – Rinnegata.

What We Do in the Shadows – stagione 5 (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ da non perdere a marzo 2024 con la quinta stagione di What We Do in the Shadows, divertente serie comedy girata come falso documentario tratta dall’omonimo lungometraggio del 2014 di Taika Waititi. La nuova stagione era prevista per la fine di febbraio, ma evidentemente il servizio di streaming ha preferito prendersi un altro mesetto di tempo. La serie racconta la storia di quattro vampiri e un famiglio che condividono una casa signorile a Staten Island (New York) e che sono sempre alle prese con i problemi di tutti i giorni e non solo. Nella nuova stagione assisteremo ai tentativi di Guillermo di padroneggiare i suoi nuovi poteri vampireschi. Confermato naturalmente il cast, che vedrà ancora una volta protagonisti Kayvan Novak come Nandor l’Implacabile, Matt Berry come Laszlo Cravensworth, Natasia Demetriou come Nadja di Antipaxos, Harvey Guillén come Guillermo de la Cruz e Mark Proksch come Colin Robinson. Diversi i camei previsti nei nuovi episodi, tra cui quelli di Dave Bautista, Tilda Swinton, Mark Hamill, Evan Rachel Wood e Danny Trejo. La serie è già stata rinnovata anche per una sesta stagione. La quinta è disponibile in streaming dal 20 marzo 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di What We Do in the Shadows.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per marzo

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a marzo sono in arrivo ulteriori contenuti. Tra questi vi segnaliamo in particolare i seguenti, entrambi targati National Geographic: la prima novità è una docuserie in sei episodi (tutti disponibili nello stesso momento) che segue la vita di un fotografo iconico, dai primi anni della sua infanzia e carriera fino alla sua vita e alle sue imprese attuali, mentre la seconda racconta le vicende di Alex Honnold, che si imbarca in un’epica ricerca di pareti mai scalate prima in uno degli angoli più remoti della Groenlandia.

Photographer – 19 marzo 2024

– 19 marzo 2024 In Groenlandia con Alex Honnold – 27 marzo 2024

Vi ricordiamo inoltre che di recente sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre scorso Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a marzo 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

