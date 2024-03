Il team Xbox ha annunciato di aver collaborato con Best Buy, Paramount Game Studios e GameMill per creare una nuova versione speciale in edizione limitata della console Xbox Series X.

Il nuovo bundle Xbox Series X – Nickelodeon All-Star Brawl 2 Special Edition è dedicato ai fan di SpongeBob e include una console Xbox Series X vestita da SpongeBob SquarePants, un controller wireless per Xbox personalizzato con SpongeBob e i suoi compagni di avventure e una copia digitale del gioco Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Questa versione limitata della console Xbox di punta sarà in vendita a partire dal 7 marzo, ma solo per gli appassionati della spugna gialla che si trovano negli Stati Uniti. Il prodotto sarà acquistabile esclusivamente su Best Buy Drops al prezzo di 699 dollari.

Xbox Series X in edizione speciale SpongeBob con Nickelodeon All-Star Brawl 2

Nickelodeon All-Star Brawl 2 permette al giocatore di combattere con il più grande e assortito roster di lottatori della serie, tra i quali figurano Teenage Mutant Ninja Turtles, Squidward Tentacles, Jimmy Neutron e ovviamente SpongeBob SquarePants.

Microsoft ha recentemente annunciato importanti novità che riguardano il futuro di Xbox. Alcuni giochi esclusivi per Xbox saranno disponibili anche sulle console rivali PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Per ora sono solo quattro i titoli destinati a diventare multipiattaforma, ma questo sembra essere solo l’inizio della rivoluzione videoludica del colosso di Redmond.