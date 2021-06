Garmin annuncia Forerunner 55 per celebrare il Global Running Day, insieme a Forerunner 945 LTE

In occasione del Global Running Day, una manifestazione nata nel 2009 negli USA che ricorre il primo mercoledì del mese di giugno, Garmin ha annunciato due nuovi sportwatch, dedicati proprio ai runner. Solo uno di questi però arriva, almeno per il momento, anche in Italia: Garmin Forerunner 55, il nuovo modello di fascia bassa ricco però di funzioni molto utili.

Garmin Forerunner 55

Il nuovo Garmin Forerunner 55 è uno sportwatch pensato per gli appassionati di sport, in particolare per gli amanti del running a tutti i livelli. Basta premere un pulsante per iniziare a registrare l’attività fisica e raccogliere dati che potranno successivamente essere analizzati. È inoltre in grado di suggerire gli allenamenti per rimanere in forma e offre numerose funzioni solitamente presenti in modelli più costosi.

Oltre al GPS integrato, che traccia in modo accurato e preciso i percorsi seguiti, Garmin Forerunner 55 misura la frequenza cardiaca, 24 ore al giorno, monitora i passi, le calorie consumate, la qualità del sonno. Con Garmin Coach è possibile seguire tabelle di allenamento gratuite per prepararsi a correre distanze via via crescenti. Può essere utilizzato anche in piscina, con la registrazione delle bracciate e dello stile adottato, il numero di vasche effettuate, compresi gli esercizi specifici del nuoto.

Ricche anche le funzioni dedicate ai runner, che potranno sfruttare PacePro Lite, che indica il passo da tenere adattandosi alla tipologia di percorso seguito, una stima del tempo finale su una distanza selezionata, avvisi sulla cadenza di corsa, profili di sport e fitness integrati e i tempi di recupero dopo gli allenamenti.

Garmin Forerunner 55 rileva lo stress giornaliero, suggerendo esercizi di respirazione per superare situazioni stressanti, e misura il livello di energia tramite Body Battery, che aiuta a individuare i momenti migliori per l’allenamento e per il riposo. E con Sleep Score è possibile ottenere una valutazione della qualità del sonno, per capire come riposare meglio ed essere sempre in forma.

Per l’utenza femminile inoltre sono a disposizione il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza, così da ricevere consigli sulla nutrizione e sull’attività fisica anche nei periodi più delicati.

Non mancano le funzioni smart, come la ricezione delle notifiche dallo smartphone, promemoria e gestione delle chiamate in entrata. Tramite Connect IQ Store è possibile personalizzare il quadrante e aggiungere nuove schede dati, per adattare lo sportwatch alle proprie esigenze. L’autonomia infine raggiunge una settimana in modalità smartwatch e fino a 20 ore in modalità GPS. Garmin Forerunner 55 è disponibile nei colori nero, bianco e azzurro acqua a 199,99 euro, al momento solo sullo store ufficiale.

Garmin 945 LTE

Sul mercato americano arriva anche Garmin Forerunner 945 LTE, evoluzione dell’attuale flagship destinato ai professionisti o ai grandi appassionati di running. Alle classiche funzioni del modello originale aggiunge infatti la comodità di una connessione LTE, molto utile per la sicurezza del runner. In caso di incidente infatti lo sportwatch è in grado di inviare un messaggio a un team di sicurezza, operante 24/7, che può coordinare i soccorsi in caso di necessità.

Ritroviamo le classiche funzioni di rilevamento delle attività e monitoraggio delle prestazioni, con alcune funzioni tipiche degli smartwatch come Garmin Pay per i pagamenti in mobilità, l’archiviazione della musica e la ricezione delle notifiche da parte dello smartphone. L’autonomia si attesta a due settimane in modalità smartwatch, scendendo a 7 ore con GPS, musica e Live track attivi. Quest’ultima funzione permette di condividere in tempo reale la propria posizione con familiari o amici, che potranno inviare messaggi di incoraggiamento ma anche audio da ascoltare durante un particolare evento.

Garmin Forerunner 945 LTE è in vendita sullo store ufficiale USA a 649,99 dollari.