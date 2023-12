Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni relative a Nintendo Switch 2, attesa nuova generazione della popolare console gaming del colosso nipponico.

Stando alle ultime voci provenienti dal continente asiatico, Nintendo starebbe valutando la possibilità di usare per il suo nuovo device un pannello OLED realizzato da Samsung e a tal fine avrebbe già avviato delle trattative con il colosso coreano.

Pare che Nintendo avesse inizialmente intenzione di rivolgersi a BOE per la fornitura degli schermi di Nintendo Switch 2 ma, in seguito alla causa avviata da Samsung Display nei confronti di BOE per la presunta violazione di brevetti, avrebbe deciso di puntare su Samsung Display e ciò anche se i suoi pannelli costano di più.

In pratica, il colosso dei videogame non vuole correre il rischio di possibili interruzioni nella catena di fornitura nel caso in cui BOE dovesse perdere la causa relativa ai brevetti.

Quando potrebbe arrivare Nintendo Switch 2

In attesa di informazioni ufficiali da Nintendo per quanto riguarda la data di lancio della sua nuova console gaming, gli appassionati e gli addetti ai lavori non possono fare altro che affidarsi alle indiscrezioni.

Nelle scorse ore ne è arrivata una decisamente interessante da Level-5, una software house che ha iniziato a sviluppare un gioco per Switch intitolato “Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time“.

Il rilascio di questo gioco, inizialmente previsto per il 2023, è stato posticipato al 2024 per garantire un’esperienza di “qualità superiore” e per “ragioni strategiche” e, data la collaborazione di lunga data tra Level-5 e Nintendo, sono in tanti a ritenere che dietro a quest’ultima espressione vi siano informazioni di cui lo sviluppatore sarebbe a conoscenza.

E visto che Level-5 ha in programma il lancio del suo nuovo gioco per la prossima estate, potrebbe essere proprio la stagione più calda del 2024 quella in cui farà il suo esordio ufficiale sul mercato anche Nintendo Switch 2. Staremo a vedere.