L’iconico game designer giapponese Hideo Kojima ha recentemente dato alcune anticipazioni su un nuovo videogioco d’azione e spionaggio attualmente in sviluppo presso il suo studio Kojima Productions. Durante l’evento State of Play di Sony PlayStation trasmesso il 31 gennaio, Kojima ha rivelato che il nuovo titolo sarà un gioco in esclusiva per PlayStation 5 con il nome in codice “Project Physint“.

Anche se i dettagli sono ancora scarsi, sembra che Kojima abbia intenzione di tornare alle origini della sua carriera, dato che Physint sarà un action game incentrato su spionaggio e infiltrazione. Del resto, Kojima è diventato famoso a livello mondiale negli anni ’90 proprio grazie alla celebre saga stealth Metal Gear, che ha rivoluzionato il genere action/spionaggio.

Hermen Hulst, a capo dei PlayStation Studios, ha dichiarato che Kojima sta lavorando al progetto Physint da diversi anni su sua esplicita richiesta, con l’intento di reinventare un genere che ha contribuito a definire. Dal comunicato diffuso proprio in queste ore, Physint sembra mirare a offrire un’esperienza diversa da qualsiasi gioco presente sul mercato, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e un cast stellare, oltre a promettere una grafica iper-realistica.

Kojima stesso ha anticipato che il gioco segnerà il culmine della sua quarantennale carriera nel mondo dei videogame. Ciò nonostante, ha precisato che Physint non sarà collegato alla saga Metal Gear Solid, ma si tratterà di una nuova IP originale. Il game designer giapponese è reduce dall’enorme successo di Death Stranding, uscito qualche anno fa, di cui è attualmente in sviluppo un secondo capitolo la cui uscita è prevista per il 2025.

Oltre a Death Stranding 2 e Physint, negli ultimi anni Kojima ha ampliato i suoi orizzonti lavorando a progetti che travalicano il medium videoludico, come un film basato su Death Stranding in collaborazione con HBO, e un horror game per Xbox dal titolo Overdose, di cui ancora non si conoscono molti dettagli.

In attesa di saperne di più sul misterioso progetto Physint, i fan possono aspettarsi grandi cose da Hideo Kojima, che difficilmente mancherà di stupire ed entusiasmare come ha fatto per tutta la sua carriera. D’altronde, quando si tratta del papà di Metal Gear, riferimenti a esperienze esclusive e tecnologie all’avanguardia non possono che accendere la curiosità e le aspettative.

Con ogni probabilità, però, bisognerà attendere ancora diversi anni prima di vedere il progetto Physint in azione, considerando che Death Stranding 2 ha la priorità negli studi Kojima Productions e uscirà solo nel corso del prossimo anno.

