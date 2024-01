L’annuncio tanto atteso dai modder è arrivato nella giornata di oggi, 22 gennaio 2024: la piattaforma di modding NVIDIA RTX Remix è ufficialmente disponibile in versione Open Beta, ciò vuol dire che è già possibile scaricarla e mettersi all’opera. Naturalmente, la finalità di una beta è pur sempre quella di raccogliere preziosi feedback, che verranno usati da NVIDIA per correggere eventuali difetti di gioventù in vista del prossimo rilascio stabile.

Ecco NVIDIA RTX Remix Open Beta

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ricordiamo in breve che NVIDIA RTX Remix è una piattaforma di modding gratuita basata su NVIDIA Omniverse — maggiori dettagli sul sito ufficiale — che consente ai modder di creare senza difficoltà delle rimasterizzazioni in chiave RTX dei giochi DirectX 8 e DirectX 9, vale a dire i grandi classici del gaming.

Insomma, i giochi che hanno fatto la storia del settore possono abbracciare la modernità e sfruttare tecnologie di ultima generazione come full ray tracing (anche noto come path tracing), NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, strumenti di texture generativa basati sull’intelligenza artificiale e moderne risorse di rendering basate su fisica (PBR). Per i più curiosi, una lista aggiornata dei titoli compatibili è possibile fare riferimento alla community compatibility list su ModDB, laddove per le informazioni di natura tecnica potete consultare la documentazione dedicata.

In questa sede vi basti sapere che NVIDIA RTX Remix si compone di un’applicazione per la creazione di luci e per l’aggiunta di risorse rimasterizzate nelle scene di gioco e di un runtime per “catturare le scene di gioco classiche e inserire le attività rimasterizzate di nuovo nel gioco in riproduzione”.

Come scaricare NVIDIA RTX Remix e mettersi all’opera

NVIDIA RTX Remix Open Beta è disponibile già a partire da oggi è può essere scaricata a questo link. È opportuno ricordare che su GeForce.com è disponibile una Guida Introduttiva.

