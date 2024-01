Visto il successo delle vecchie glorie degli anni 80 come il Commodore 64 e l’Amiga 500 riproposte in versione Mini e non, Retro Games ora ripropone anche l’Atari 400, la console 8-bit con l’aspetto di un home computer dal look anni 70.

THE400 Mini è grande circa la metà dell’originale, ma come per THEC64 Mini e THEA500 Mini, la tastiera è finta.

THE400 Mini è in arrivo con 25 classici a 8 bit

Questa riproduzione dell’Atari 400 è dotata di 5 porte USB-A che possono essere utilizzate per collegare il joystick in dotazione, un gamepad disponibile separatamente, una tastiera e soprattutto una chiavetta USB, inoltre la porta HDMI garantisce la compatibilità con i moderni TV e monitor.

THE400 Mini include 25 giochi degli anni ’80 preinstallati, tra i quali spiccano classici come Boulder Dash, Missile Command, MULE, Star Raiders II e Berzerk, tuttavia la libreria di giochi può essere notevolmente ampliata caricando le ROM dei giochi su una chiavetta USB.

La console è compatibile con i giochi per Atari 400, Atari 800, Atari XL/XE e Atari 5200 ed è possibile salvare i progressi in uno dei quattro slot di memoria disponibili per ogni gioco, riavvolgere fino a 30 secondi in qualsiasi momento e migliorare il gameplay con uno dei dodici sfondi opzionali.

Gli appassionati di retrogaming non dovranno attendere molto per vedere la nuova console nei negozi, poiché il lancio di THE400 Mini è previsto per il 28 marzo al prezzo di 119,99 dollari.

Nella confezione sono inclusi la mini console con 25 giochi, un joystick USB, un cavo HDMI e un cavo USB per l’alimentazione, mentre non è incluso un adattatore di alimentazione USB. Ulteriori dettagli sulla THE400 Mini sono disponibili sul sito web di Retro Games Ltd. Il prodotto dovrebbe arrivare anche in Italia come gli altri dell’azienda.