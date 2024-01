Se state pensando a un aggiornamento del vostro vecchio iMac, o magari avete deciso di passare a macOS e alla piattaforma Apple anche per il vostro sistema desktop, su Amazon in queste ore c’è una buona offerta sul nuovo iMac 24″ con SoC Apple Silicon M3, il meglio che attualmente si può trovare nel catalogo dell’azienda di Cupertino. Il modello in questione è quello nella colorazione argento, decisamente elegante e adattabile a diversi ambienti e postazioni. Ma vediamo tutto nel dettaglio, sottolineando che il prodotto è venduto direttamente da Amazon e l’offerta prevede un taglio di prezzo del 9% rispetto al prezzo di listino.

Apple iMac 24″ M3: potente e con un display favoloso

L’ultima versione di Apple iMac non ha bisogno di presentazioni. Monta il recente SoC M3 che garantisce prestazioni di livello in ambito CPU e GPU, oltre a un’ottima efficienza energetica. Va sottolineato che la versione in offerta è quella con SoC M3 dotato di 8 Core CPU e 10 Core GPU, il tutto abbinato a 8 GB di memoria unificata e sottosistema storage con SSD da 256 GB (unico neo se vogliamo). Con queste caratteristiche, Apple iMac M3 è il doppio più veloce rispetto al suo predecessore con SoC M1.

Passando allo schermo, il livello rimane altissimo grazie al display Retina 4.5K ( 4480 x 2520 pixel ) da 24 pollici, caratterizzato da una luminosità di 500 nit e capace di riprodurre oltre un miliardo di colori. Non manca ovvimente la connettività di ultima generazione, con WiFi 6E, Bluetooth 5.3 e Thunderbolt, senza dimenticare Magic Mouse, Magic Keyboard e l’ultima versione del sistema operativo Sonoma.

Specifiche tecniche Apple iMac 24″



Viste le (poche) novità, passiamo alle caratteristiche tecniche principali di questa nuova generazione di iMac con Apple Silicon M3:

schermo Retina 4,5K da 23,5″ con risoluzione di 4480 x 2520 pixel (218 PPI la densità) con un miliardo di colori, luminosità massima di 500 nit e tecnologia True Tone;

Retina 4,5K da 23,5″ con risoluzione di 4480 x 2520 pixel (218 PPI la densità) con un miliardo di colori, luminosità massima di 500 nit e tecnologia True Tone; chip : Apple Silicon M3 con CPU da 8 core, GPU da 8 o 10 core, Neural Engine da 16 core e 100 GBps di banda di memoria;

: Apple Silicon M3 con CPU da 8 core, GPU da 8 o 10 core, Neural Engine da 16 core e 100 GBps di banda di memoria; memoria unificata : 8 GB di serie, configurabile con 17 o 24 GB;

: 8 GB di serie, configurabile con 17 o 24 GB; archiviazione (SSD): 256 o 512 GB di serie, configurabile con 512 GB, 1 o 2 TB;

(SSD): 256 o 512 GB di serie, configurabile con 512 GB, 1 o 2 TB; supporto video : un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz, uscita video digitale Thunderbolt 4 con Display Port nativa via USB-C che funziona come uscita VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2 con adattatori;

: un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz, uscita video digitale Thunderbolt 4 con Display Port nativa via USB-C che funziona come uscita VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2 con adattatori; videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto con video computazionale;

FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto con video computazionale; audio : sistema a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, audio spaziale Dolby Atmos e tre microfoni;

: sistema a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, audio spaziale Dolby Atmos e tre microfoni; porte : due Thunderbolt / USB 4 (fino a 40 Gbps), ingresso jack audio da 3,5 mm, configurabile con Gigabit Ethernet e due porte USB 3 extra;

: due Thunderbolt / USB 4 (fino a 40 Gbps), ingresso jack audio da 3,5 mm, configurabile con Gigabit Ethernet e due porte USB 3 extra; tastiera e mouse : Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Keyboard con touch ID, configurabile anche con touch ID e tastierino numerico e Magic Trackpad;

: Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Keyboard con touch ID, configurabile anche con touch ID e tastierino numerico e Magic Trackpad; connettività wireless : Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3; alimentatore da 143 W con cavo da 2 metri da USB-C a Lightning;

da 143 W con cavo da 2 metri da USB-C a Lightning; dimensioni e peso: 54,7 cm di larghezza, 46,1 cm di altezza e 14,7 cm di profondità; pesa fra i 4,43 e i 4,48 kg in base alla configurazione e al processo di fabbricazione.

Potrebbe interessarti anche Apple presenta iMac 24″ con M3: raddoppia la velocità rispetto al modello con M1, No, Apple non realizzerà un nuovo iMac 27″ con Apple Silicon, I nuovi sfondi di Apple iMac e MacBook Pro con M3 sono disponibili al download e Apple avvia il nuovo ciclo di sviluppo con le beta 1 di iOS 17.4 e degli altri OS