Un mese di gennaio ricco di novità per NVIDIA e l’ecosistema GeForce RTX che, dopo il lancio delle schede grafiche GeForce RTX 40 SUPER, seguito dalla recente piattaforma di modding NVIDIA Remix RTX, ha rilasciato nelle scorse ore un altro interessante strumento mirato alla riproduzione e al miglioramento dei video all’interno dei browser.

Si tratta della già nota NVIDIA RTX Video HDR, una funzionalità disponibile con l’ultima versione dei driver NVIDIA GameReady v. 551.23, compatibile con tutte le schede video della gamma GeForce RTX, partendo quindi dalle GeForce RTX 20 arrivando alle più recenti GeForce RTX 40 Ada Lovelace. Ma vediamo cosa fa in concreto NVIDIA RTX Video HDR.

NVIDIA RTX Video HDR: abilitiamo l’HDR su tutti i video con l’AI

NVIDIA RTX Video HDR trasforma praticamente qualsiasi video SDR riprodotto su browser (compresi i video di Youtube) in HDR, il tutto servendosi della potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Questo modello AI, rileva automaticamente il video SDR e lo rielabora arricchendolo di dettagli di vario tipo che ricreano un effetto simile all’HDR; NVIDIA RTX Video HDR sfrutta la potenza elaborativa dei Tensor Core delle GPU NVIDIA RTX e lavora in tandem con un’altra funzionalità NVIDIA, RTX Video Super Resolution che permette di sfruttare questo effetto anche su contenuti che non sono riprodotti a schermo intero.

Inutile quasi dire che per sfruttare la nuova funzionalità NVIDIA serve un monitor che supporti HDR10 e una GeForce RTX serie 20, 30 o 40, mentre attualmente è possibile utilizzare RTX Video HDR su browser come Google Chrome e Microsoft Edge, esclusivamente su sistemi operativi Windows 10 e Windows 11. Una volta scaricati i driver NVIDIA GameReady 551.23, basta recarsi nelle impostazioni video e abilitare l’opzione dedicata (vedi Miglioramento Video RTX). Per scaricare i nuovi driver potete consultare questo link, una versione aggiornata del software NVIDIA che porta il supporto DLLS 3.0 su nuovi giochi anche in uscita; tra questi segnaliamo Like a Dragon: Infinite Wealth, Enshrouded, TEKKEN 8 e Suicide Squad: Kill The Justice League (con DLSS Super Resolution).

Ma non è tutto, l’ultima versione di NVIDIA GameReady porta il supporto ufficiale alla nuova scheda video GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB, oltre ad altre migliorie come una nuova modalità Ultra Low Latency Mode sui giochi DirectX 12 e la correzione di bug minori.

