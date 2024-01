È una delle automobili più attese quella comunemente nota come Tesla Model 2, di cui si parla da tempo pur senza particolari basi concrete. Se ne riparla in queste ore per via di un’esclusiva di Reuters, agenzia di stampa britannica da cui sono emerse alcune informazioni ufficiose relative alle forme e al periodo di commercializzazione di questa nuova Tesla economica, nome in codice “Redwood”.

La nuova Tesla economica sarà un crossover compatto e arriverà nel 2025, si vocifera

Si può riassumere così quanto emerso da Reuters, informazioni per le quali cita delle fonti interne non meglio specificate. La nuova auto dell’azienda di Elon Musk, nota come “Redwood” sarebbe in arrivo per la metà del 2025, periodo in cui è previsto l’avvio della produzione per il mercato. E no, non sarà una berlina a 2 volumi (hatchback per dirla in inglese) come ipotizzato finora, ma la fonte parla di un crossover compatto, decisamente più in linea con le tendenze stilistiche attuali.

Uno dei motivi principali per i quali c’è grande attesa per questa presunta Tesla Model 2, è il fatto che dovrebbe essere economica, la più economica mai prodotta dalla casa automobilistica texana. Già nel 2018 in un’intervista dello youtuber Marques Brownlee, Elon Musk parlava di prezzi inferiori ai 25.000 dollari per una futura auto elettrica abbordabile, cifre poi ribadite in altre occasioni, inferiori di oltre 10.000 dollari rispetto alla versione più economica di Model 3, l’auto Tesla che costa meno. Ma considerando che anche in passato l’azienda non è stata in grado di rispettare le promesse relative a prezzi particolarmente concorrenziali, come testimoniano i 60.990 dollari necessari per acquistare la versione più economica di Tesla Cybertruck rispetto ai 39.900 dollari annunciati quattro anni prima, è doverosa qualche cautela al riguardo.

Per ora, a parte quanto riportato e l’invito ai propri fornitori per garantire la produzione di 10.000 “Redwood” a settimana riportato da Reuters, non è emerso nient’altro di nuovo, tantomeno di ufficiale. In ogni caso, se Tesla Model 2 arriverà sul nostro mercato con un elevato rapporto fra qualità e prezzo (a 25.000 euro o a cifre simili) è probabile che il mercato automobilistico subirà ripercussioni importanti, considerando il ruolo che ancora oggi ricopre l’azienda nel settore delle auto elettriche.

