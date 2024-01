Se state valutando l’acquisto di un nuovo notebook per giocare, ma allo stesso tempo non avete particolari pretese e non volete spendere una fortuna, in queste ore su Amazon c’è un’ottima offerta per l’ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4. Si tratta di un portatile da gioco con GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050 e un potente processore Intel Core i7 13a gen che permette di giocare senza problemi in FHD, il tutto con un sconto del 25% sul prezzo di listino. Ma vediamolo nel dettaglio.

ASUS TUF Gaming F15: vediamo cosa c’è sotto il cofano

ASUS TUF Gaming F15, più precisamente nella variante FX507VU4, è un notebook da gaming equipaggiato con un display da 15,6″; parliamo di un pannello IPS FHD da 1920×1080 pixel, capace di una frequenza di aggiornamento a 144 Hz con supporto per NVIDIA G-Sync. Caratterizzato da un design moderno e curato, oltre che originale e aggressivo in stile TUF Gaming, la proposta ASUS guarda anche all’estetica, integrando per gli amanti del genere una tastiera retroilluminata ottimizzata per il gaming.

Il cuore di questo sistema è rappresentato da una piattaforma hardware Intel/NVIDIA; la CPU è un Intel Core i7-13700H da 14 core e Boost a 5,0 GHz, abbinato a 16 GB di RAM DDR4 3.200 MT/s (espandibile a 32 GB) e a un reparto storage con SSD PCI-E 4.0 da 512 GB. Il reparto grafico è affidato a una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop, una GPU dotata di 6 GB di VRAM e capace di spingersi a 2.420 MHz con TBP a 140 watt.

Il resto delle specifiche non è da meno; la capacità di espansione/connettività prevede USB 3.2 Gen 2, USB-C con Display Port e ricarica a 100 watt, porta LAN, Thunderbolt 4, WiFi 6 2×2 e Bluetooth 5.1. Insomma un sistema completo, dotato anche di un reparto audio con Dolby Atmos e riduzione del rumore con AI, webcam 720P e una batteria da 90 WHr, capace di garantire quindi anche una buona autonomia.

Scheda tecnica ASUS TUF GAMING F15 FX507VU4

Processore Intel Core i7 13700H – 14C/20T 45 watt

Scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop (max TGP 140 watt)

Display 15,6″ IPS Risoluzione FHD 1920x1080P Frequenza di aggiornamento 144 Hz 100% copertura sRGB 100% NVIDIA G-SYnc

RAM 16 GB DDR4 3.200 MT/s (espandibile a 32 GB)

Storage SSD PCI-E 4.0 NVME 512 GB (M.2)

Tastiera gaming RGB retroilluminata con Aura Sync

Audio Altoparlanti con Dolby Atmos, Two-Way AI Noise Cancelation Array di microfoni

Rete WiFi 6, Bluetooth v5.1

Porte 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto DisplayPort/Power delivery/G-SYNC 1x porta RJ45 LAN 1x Thunderbolt 4 40 Gbps (supporto DisplayPort)

Batteria 90 WHr

Dimensioni 35,4 x 25,1 x 2,24 ~ 2,49 cm

Peso 2,20 kg

Sistema operativo Windows 11 Home

