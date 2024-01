Dopo il debutto ufficiale della GeForce RTX 4070 SUPER (Recensione), GeForce RTX 4070 Ti SUPER sarà la seconda scheda grafica del nuovo terzetto NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, annunciato lo scorso 8 gennaio al CES 2024 con a capo la top di gamma GeForce RTX 4080 SUPER.

Ricordiamo che NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER farà il suo esordio solo il prossimo 24 gennaio, seguita dalla sorella maggiore RTX 4080 SUPER il 31 gennaio; nel frattempo però proprio la variante GeForce 4070 Ti approda sul database di Geekbench alle prese con i classici benchmark di rito, segno che la scheda è ormai in mano ai tester per le recensioni indipendenti.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER brilla nei primi benchmark

Andando nel dettaglio, la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER ha fatto capolino sul famigerato Geekbench 6, benchmark dove nel test relativo al computing con GPU fa segnare un punteggio decisamente interessante. Con uno score di 229.043 punti nel benchmark Open CL, la prossima GPU NVIDIA è il 10% più veloce di una GeForce RTX 4070 SUPER (dipende dai modelli) e circa il 6% più lenta di una GeForce RTX 4080 (non SUPER intendiamoci).

Sicuramente un ottimo risultato, migliorabile dai modelli custom che arriveranno con overclock di fabbrica, ma già ottimo se pensiamo alle possibili prestazioni in gaming che potrebbero essere in linea con l’attuale GeForce RTX 4080 16 GB, presto in pensione e sostituita dalla più “fresca” ed economica GeForce RTX 4080 SUPER.

Tornando alla GeForce RTX 4070 Ti SUPER invece, ricordiamo che questa scheda video è dotata di una GPU da 8.448 CUDA Core e ben 48 MB di cache L2; a bordo troviamo anche 66 RT Core di 3a gen, 264 Tensor Core e un reparto memoria con 16 GB di VRAM GDDR6X 22,4 Gbps su bus a 256 bit, il tutto per un TBP che rimane identico all’attuale GeForce RTX 4070 Ti, ossia 285 watt.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER si candida a essere un’altra scheda molto ambita nel segmento PC-gaming di fascia alta; ricordiamo che il prezzo di listino per l’Italia è fissato a 909 euro, mentre GeForce RTX 4080 SUPER partirà da 1.129 euro con la GeForce RTX 4070 SUPER a chiudere a 679 euro.

Specifiche tecniche NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD102-175 o AD103-275

CUDA Core 8.448

Frequenza base 2.340 MHz

Frequenza Boost 2.610 MHz

Memoria 16 GB

Velocità Memoria 22,4 Gbps

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 285 W

Prezzo di listino 799

Specifiche tecniche NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD104

CUDA Core 7.680

Frequenza base 2.310 MHz

Frequenza Boost 2.610 MHz

Memoria 8 GB

Velocità Memoria 21 Gbps

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 285 W

Prezzo di listino 799

