A meno di due mesi di distanza dai sorprendenti ribassi di Tesla, che hanno ridotto fino a 12.500 euro i prezzi di Model Y e Model 3, l’azienda di Elon Musk taglia ancora. Stavolta le riduzioni riguardano solo la berlina, la Model 3, che ora rientra nei limiti che le consentono di beneficiare degli incentivi del governo.

Ne risulta una spesa decisamente più abbordabile rispetto a quanto richiesto prima dei precedenti ribassi (fino a 16.000 euro in meno), rendendola un’opzione interessante per una clientela decisamente più vasta, considerando i poco più di 36mila euro necessari per acquistarla, bonus e auto da rottamare permettendo.

Quanto costa Tesla Model 3 con gli incentivi

Da oggi Tesla Model 3 parte da 41.490 euro, ben 3.500 euro in meno rispetto al prezzo precedente ribassato a metà gennaio, e addirittura 16.000 euro in meno rispetto a prima di quella data.

Si tratta di una mossa che fa parte di una politica commerciale aggressiva, spiegabile in parte anche dal nuovo modello che dovrebbe arrivare a breve. Ma per chi fosse interessato alla berlina di Musk, è un’occasione decisamente allettante considerando questi ribassi e le alternative della concorrenza con cui adesso va a battagliare.

Ma soprattutto tale ribasso porta il prezzo entro la soglia limite con cui in Italia si sbloccano gli incentivi, il cui tetto massimo è fissato a 42.700 euro (35.000 euro + IVA), soglia oltre la quale non è quindi possibile usufruirne.

Dunque, rispetto ai 41.490 euro necessari per acquistare il modello base di Tesla Model 3, con gli incentivi si scende di 3.000 euro arrivando così a 38.490 euro, che diventano 36.490 euro in caso di rottamazione di un’automobile omologata da Euro 0 a Euro 4.

La versione interessata, come anticipato, è la trazione posteriore, quella che promette 491 km di autonomia, 225 km/h di velocità massima e che scatta da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Gli allestimenti di Tesla Model 3 che si possono acquistare usufruendo degli incentivi previsti dal governo sono due: quella Nero Pastello con interni neri e cerchi Aero da 18″ e la Bianco Perla Micalizzato con interni in nero o in bianco e nero e stessi cerchi Aero da 18″.

I prezzi delle altre due versioni proposte dal costruttore, la Long Range e la Performance, non cambiano: 52.990 e 59.900 euro di listino, rispettivamente. Per maggiori informazioni, vi suggeriamo di visitare il sito web di Tesla.

Potrebbe interessarti anche: Volkswagen lancia la nuova ID.3 restyling: ecco cosa cambia