Le auto elettriche a noleggio non vanno. È questo quello che emerge dalla recente decisione di Hertz di vendere circa un terzo della propria flotta elettrica il cui ricavato verrà reinvestito in auto termiche, a benzina per la precisione. L’azienda, una delle principali del settore del noleggio, è legata principalmente alla debolezza della domanda di veicoli elettrici e agli elevati costi per le riparazioni, secondo quanto emerso.

Poco più di due anni fa, a fine ottobre 2021, Hertz annunciò di avere acquistato 100 mila Tesla, spinta verso l’obiettivo di elettrificare la propria flotta di veicoli a noleggio. Un’operazione da circa 4 miliardi di dollari, una delle più grandi mai effettuate nel settore delle auto elettriche che, col passare dei mesi, si è rivelata azzardata o quantomeno prematura, come dimostra la decisione di mettere in vendita 20.000 auto elettriche, ad oggi un terzo del parco di auto a batteria della filiale statunitense.

Ma perché? Come anticipato, col ricavato Hertz intende acquistare veicoli con motori termici, perché più richiesti ed economici, anche dal punto di vista della manutenzione. Perché se è risaputo ormai che le auto elettriche necessitano di interventi di manutenzione molto meno frequenti rispetto alle termiche, principalmente per il minor numero di componenti d’usura necessari a farle funzionare, è pur vero che in caso di incidente i costi possono essere di molto superiori, soprattutto se riguardano le batterie.

C’entra poi la questione legata alla domanda, ancora oggi molto contenuta e quindi tale da giustificare una mossa simile, che porterà Hertz a ridurre sensibilmente il numero di auto elettriche disponibili a noleggio, da sostituire con veicoli a benzina più richiesti ed economici per l’azienda. Il mercatino online di Hertz conta già più di 600 Tesla in vendita, per inciso.

“La società prevede di reinvestire una parte dei proventi della vendita di veicoli elettrici nell’acquisto di auto con motori termici per soddisfare la domanda dei clienti […] ci si aspetta che quest’azione bilanci meglio l’offerta rispetto alla domanda attesa di veicoli elettrici” ha riportato Hertz nel comunicato stampa relativo.

