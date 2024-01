Come da previsioni, Microsoft nella serata di ieri, 15 gennaio 2024, ha annunciato alcune novità legate a Copilot, fra cui una versione in abbonamento che offre maggiori funzioni: Copilot Pro. Nuova anche l’app di Copilot, disponibile per smartphone Android e iOS da alcuni giorni ma soltanto ora presentata in via ufficiale. Mentre per le aziende, di qualunque dimensione esse siano, Microsoft ha messo a disposizione Copilot per Microsoft 365, il servizio in abbonamento che include la suite Office e altri strumenti e servizi per il lavoro.

Microsoft Copilot Pro: cos’è e cosa offre in più

Copilot Pro è un servizio in abbonamento che, al prezzo di 22 euro al mese, offre varie funzioni aggiuntive rispetto alla versione gratuita. È disponibile per tutti coloro che cercano il massimo delle capacità delle soluzioni di Microsoft basate sull’intelligenza artificiale, per questioni di lavoro o di svago, essendo uno strumento più avanzato per sviluppare contenuti (scrittura o design), per la ricerca, la produttività o attività di coding.

Con Copilot Pro è garantito, ad esempio, l’accesso prioritario a GPT-4 e GPT-4 Turbo, i modelli più recenti e avanzati di OpenAI accessibili anche nella versione gratuita di Copilot, ma non durante le ore di punta, quando entra in gioco invece il precedente GPT 3.5. Altro notevole vantaggio è l’integrazione di Copilot in Word, PowerPoint, Outlook, OneNote ed Excel (per ora solo in inglese e in versione sperimentale), servizio che offre varie funzioni di automazione pensate per velocizzare e semplificare diverse operazioni.

Per la creazioni di immagini tramite DALL-E 3 Copilot Pro offre inoltre un Image Creator di Designer (ex Bing Image Creator) più veloce e capace di generare immagini più dettagliate, anche in formato orizzontale. Per i più smanettoni, c’è anche modo di sviluppare il proprio Copilot GPT personalizzato e specifico su una materia/argomento usando Copilot GPT Builder, una sorta di rivisitazione dello stesso servizio offerto da OpenAI da cui è nato alcuni giorni fa il GPT Store.

Il video che segue mostra alcuni esempi d’uso di Copilot Pro, ma per saperne di più c’è la pagina dedicata di Microsoft dalla quale è possibile anche abbonarsi o leggere alcune domande frequenti sul servizio.

L’app Copilot e le altre novità IA annunciate da Microsoft

Copilot Pro a parte, ieri Microsoft ha annunciato anche l’app mobile Copilot, scaricabile dal Google Play Store e dall’App Store. Si tratta di un annuncio ufficiale che arriva a distanza di alcuni giorni dalla disponibilità effettiva delle app per dispositivi Android e per iPhone e iPad, uno strumento che porta sui dispositivi mobili le funzioni di Copilot su PC, compreso l’accesso a DALL-E 3 e a GPT-4.

Altrettanto significativa l’integrazione di Copilot dentro l’app mobile Microsoft 365 per Android e iOS, una funzione che sarà disponibile dal mese prossimo, utile per accedere a Copilot dai servizi Microsoft in mobilità.

Per le aziende, anche quelle più piccole (con meno di 300 utenti, soglia limite in precedenza), è ora accessibile Copilot per Microsoft 365 utile per automatizzare determinate operazioni ripetitive, semplificare compiti e attività di vario genere che le aziende si ritrovano a fare quotidianamente.

Maggiori informazioni sulle novità di Microsoft per Copilot sono reperibili nel comunicato stampa pubblicato sul blog in cui l’azienda ricapitola le nuove funzioni e opzioni disponibili.

