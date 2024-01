Microsoft offre gratuitamente Copilot (ex Bing Chat) sui dispositivi mobili, il quale consente di conversare con un chatbot, generare immagini e altro ancora grazie all’intelligenza artificiale di ChatGPT.

Ora sembra che il colosso di Redmond stia preparando una versione a pagamento del suo strumento di intelligenza artificiale generativa.

Microsoft prepara l’abbonamento Copilot Pro

I recenti aggiornamenti del browser Microsoft Edge per Android suggeriscono che è in lavorazione un’opzione Copilot Pro, poiché il codice della versione Canary dell’app contiene diversi riferimenti.

Una delle stringhe individuate menziona specificamente l’abbonamento a Copilot Pro e altre citano anche i vantaggi come l’accesso agli ultimi modelli di intelligenza artificiale, l’accesso prioritario per risposte più rapide e la generazione di immagini di “alta qualità”.

Vale la pena notare che l’attuale versione gratuita di Copilot offre già l’accesso ai modelli più recenti e alla generazione di immagini di alta qualità, quindi Microsoft potrebbe rendere queste funzionalità un privilegio per gli utenti paganti, il che sarebbe in linea con l’abbonamento ChatGPT Plus offerto da OpenAI.

Copilot è attualmente limitato a 30 risposte per sessione di chat, insieme a 300 conversazioni al giorno, tuttavia le stringhe per ora non menzionano alcun miglioramento su questi fronti se si passa a Copilot Pro.

