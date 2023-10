Dopo il lancio per gli utenti di Bing Enterprise e successivamente per Bing Image Creator, Microsoft annuncia che DALL-E 3 di OpenAI è ora disponibile per tutti gli utenti di Bing Chat.

Si tratta di un importante aggiornamento, in quanto Bing otterrà l’accesso al più recente modello di generazione di immagini basato sull’intelligenza artificiale prima di ChatGPT della stessa OpenAI, che lo riceverà questo mese, ma solo per gli utenti paganti.

L’azienda afferma che DALL-E 3 è in grado di comprendere le istruzioni molto meglio di prima e che è capace di creare immagini più creative e più fotorealistiche, oltre a essere molto più facile da usare, inoltre l’integrazione in Bing Chat e ChatGPT permette di creare e perfezionare l’immagine conversando con un chatbot, piuttosto che cercare di perfezionare più volte il prompt iniziale.

Ecco cosa si può ottenere chiedendo a Bing Chat di “creare l’immagine di uno Goldendoodle che salta un mucchio di foglie”.

Oltre a generare l’immagine richiesta DALL-E 3 offrirà anche suggerimenti, come ad esempio aggiungere un arcobaleno sullo sfondo o trasformare il cane in un gatto.

DALL-E 3 è disponibile per tutti in Bing Chat e presto anche su Windows

Microsoft prevede di utilizzare la tecnologia DALL-E non solo in Bing, ma anche direttamente in Windows, in quanto sta lavorando su uno strumento di creazione di immagini basato sull’IA per l’app Paint chiamato Paint Cocreator.

Ora chiunque può utilizzare DALL-E 3 tramite Bing Chat o Bing.com/create, tuttavia i server al momento sono spesso sovraccarichi per le innumerevoli richieste degli utenti e probabilmente questa situazione si protrarrà ancora per un po’.

