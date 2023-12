Microsoft Copilot, in precedenza Bing Chat, funziona in modo simile all’app mobile ChatGPT di OpenAI, consentendo agli utenti di sfruttare il noto chatbot per numerosi contesti d’uso utilizzando l’intelligenza artificiale.

Pochi giorni dopo aver introdotto l’app Copilot su Android, Microsoft ha lanciato un’app anche per iPhone e iPad che ora è disponibile per gli utenti di dispositivi mobili Apple.

L’app Microsoft Copilot è disponibile per iOS e iPadOS tramite App Store

Vale la pena ricordare che a differenza della versione gratuita di ChatGPT, che esegue il modello generativo GPT-3.5, Microsoft Copilot consente di utilizzare GPT-4 senza dover pagare l’abbonamento Chat GPT Plus a OpenAI.

Le versioni dell’app Copilot per iOS e iPadOS sono ora disponibili gratuitamente nell’App Store.

Ribattezzando Bing Chat in Copilot, il colosso di Redmond punta a offrire un’esperienza autonoma simile a ChatGPT in futuro. Recentemente Microsoft ha anche rilasciato una versione Web di Copilot per offrire un’esperienza separata da Bing.

Secondo Dell, l’intelligenza artificiale di Microsoft Copilot potrebbe automatizzare Windows 11 come non mai nel 2024, a beneficio soprattutto degli utenti meno esperti. Ecco in che modo.

