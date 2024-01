A pochi giorni dai primi indizi, Garmin ha svelato Lily 2, un nuovo orologio con alcune funzioni smart e uno schermo nascosto. È un dispositivo espressamente dedicato al pubblico femminile, considerando colorazioni, dimensioni ed estetica, un dispositivo che, nonostante sembri un orologio classico, ha alcune funzioni smart per monitorare la salute e la forma fisica. Garmin lo ha presentato assieme a HRM-Fit, una nuova fascia cardio progettata apposta per le donne perché si aggancia direttamente ai reggiseni sportivi promettendo maggior sostegno e comodità rispetto alle fasce cardiache tradizionali.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Garmin Lily 2

Garmin Lily 2 è un orologio circolare dal diametro di 35,4 e spesso 10,2 mm dal peso di 24,4 grammi. La lente, in Corning Gorilla Glass 3, è abbracciata da una ghiera in alluminio anodizzato, come il resto del rivestimento del dispositivo a eccezione dei cinturini, a rilascio rapido e in silicone.

Lo schermo è a scomparsa, un monocromatico (bianco e nero a 16 livelli) che misura 25,4 mm x 21,3 mm e ha una risoluzione di 240 x 201 pixel, schermo che serve per mostrare varie informazioni di base oltre all’orario. Garmin dichiara che la batteria di Lily 2 garantisce un’autonomia massima di 5 giorni, pur non specificando il contesto di utilizzo.

Per il resto, è un orologio dotato di un sensore cardiofrequenzimetro (Elevate 4, non il più recente montato su Venu 3, Fenix e epix Pro, ad esempio), saturimetro, sensori per il rilevamento di stress e altri parametri sanitari, in aggiunta ad accelerometro e sensore della luce ambientale. Assente un chip GPS, ma si può connettere allo smartphone tramite Bluetooth per avvalersi dei dati sul posizionamento rilevati da quest’ultimo per registrare gli spostamenti durante le attività sportive all’aperto.

Per quanto riguarda proprio lo sport, Garmin Lily 2 ha diversi profili per monitorare le principali attività fisiche come ciclismo, corsa, camminata, nuoto in piscina in aggiunta a delle altre meno gettonate, ad esempio vari stili di danza. Per le attività all’aperto non mancano alcune funzioni di sicurezza presenti anche su altri smartwatch Garmin più avanzati e smart, come il live track, il rilevamento automatico degli incidenti e altre funzioni di assistenza.

Presenti anche alcune funzionalità per monitorare la salute, come il Body Battery, che tiene conto delle attività e del riposo fornendo un punteggio dei livelli di energia corporei, il monitoraggio del sonno in fasi, dello stress, della respirazione, dell’ossigenazione del sangue, delle calorie bruciate, oltre a minuti di intensità, idratazione, ciclo mestruale e gravidanza, e altro ancora.

Garmin Lily 2 integra anche alcune funzioni smart. Associandolo a uno smartphone Android o iOS, permette di visualizzare le notifiche di e-mail, messaggi o social, di controllare gli appuntamenti in calendario e di gestire lo smartwatch da Garmin Connect, app companion in cui trovare molte funzioni utili e strumenti con cui approfondire i dati rilevati dall’orologio. Volendo, è disponibile anche nella versione Garmin Lily 2 Classic che, in più, può contare sul sistema di pagamento contactless Garmin Pay.

Nuova fascia cardio Garmin HRM-Fit per reggiseni sportivi

Come anticipato, oltre all’orologio Garmin ha presentato una nuova fascia cardiaca pensata per le donne: HRM-Fit. Di particolare ha un disegno a triplo clip utile per agganciarsi ai reggiseni sportivi con le bande elastiche a medio e alto sostegno, promettendo maggior sostegno, stabilità ed efficacia nella rilevazione dei dati.

Fra le caratteristiche principali di questa nuova fascia cardio, la possibilità di registrare le dinamiche di corsa (oscillazione verticale, tempo di contatto col suolo o lunghezza del passo), di memorizzare e inoltrare i dati anche quando non è connessa a un ciclocomputer o a uno smartwatch (tramite Bluetooth Low Energy o ANT+), dati che comprendono anche i passi, la distanza, il passo di corsa, le calorie bruciate, i minuti di intensità e, chiaramente, la frequenza cardiaca. Garmin HRM-Fit monta batterie CR2032 che, secondo quanto dichiara il produttore, garantiscono fino a 12 mesi di autonomia utilizzando la fascia un’ora al giorno.

Prezzi e disponibilità

Garmin ha presentato Lily 2 e HRM-Fit nella giornata di oggi, 8 gennaio 2024. La fascia cardio costa 159,99 euro ed è già acquistabile sul sito di Garmin italiano e, probabilmente, a breve anche su Amazon; mentre servono alcune settimane in più per diverse varianti dello smartwatch.

Il modello standard di Garmin Lily costa 279,99 euro, disponibile in versione Metallic Lilac (rosa) con cinturino in tinta o in Cream Gold (oro) con cinturino Coconut, in entrambi i casi i cinturini sono in silicone. Costa di più Garmin Lily 2 Classic con prezzi a partire da 299,99 euro per la versione Cream Gold con cinturino in tessuto Coffee Fabric e per la variante Silver con cinturino in tessuto Sage Grey; servono invece 349,99 euro per i modelli con cinturino in pelle: Cream Gold con cinturino Tan Leather e Dark Bronze con cinturino Muberry Leather. Anche Garmin Lily 2, oltre che sul sito web di Garmin, è molto probabile che sia presto disponibile anche su Amazon.

