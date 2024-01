Un inedito smartwatch Garmin è da poco stato individuato sulla pagina di supporto giapponese. La fuga di notizie suggerisce che l’azienda potrebbe essere in procinto di lanciare la serie di smartwatch Garmin Lily di seconda generazione.

La pagina di supporto Garmin giapponese mostra infatti l’immagine di uno smartwatch Lily 2 Sport che mantiene la stessa filosofia di design della serie precedente orientata al pubblico femminile.

Il dispositivo appare con una lunetta lucida e un corpo opaco con finitura color crema e cinturino in silicone, tuttavia introduce le tradizionali anse, rendendo più semplice la sostituzione dei cinturini.

La serie Garmin Lily 2 potrebbe essere annunciata a breve

La fuga di notizie indica inoltre che Garmin Lily 2 sarà disponibile nei due modelli Lily 2 e Lily 2 Classic e descrive in dettaglio quattro varianti Lily 2 Classic, due con cinturini in pelle e due con cinturini in nylon.

Al momento non esiste ancora una conferma ufficiale sulla serie Garmin Lily 2 e nemmeno sui relativi prezzi e data di lancio, ma il dispositivo potrebbe essere annunciato a breve.

Per quanto riguarda i prezzi si vocifera che Garmin Lily 2 Sport sarà venduto a un prezzo di circa ​​252 dollari, mentre Lily 2 Classic costerà circa ​​291 dollari.

Leggi anche: Come scegliere uno sportwatch? Ecco i nostri consigli