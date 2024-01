Amazfit aveva salutato il 2023 tra un lancio e un aggiornamento software e dà ora il benvenuto al nuovo anno con un tris di update in un colpo solo: mentre scriviamo, si stanno aggiornando ben tre modelli del brand cinese, ovvero Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit Cheetah Pro e Amazfit Falcon.

Amazfit T-Rex Ultra, Cheetah Pro e Falcon: le novità degli aggiornamenti

I nuovi aggiornamenti software in distribuzione per i tre smartwatch (rectius sportwatch) di Amazfit sono stati annunciati direttamente dal produttore tramite i propri canali social. Pertanto, senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le novità introdotte.

Partiamo con il dire che l’aggiornamento software in roll out per Amazfit T-Rex Ultra e Amazfit Falcon è identico, pertanto è possibile fare un discorso unico per i due modelli: la versione introdotta è la 8.36.8.1 e arriva con un file OTA delle dimensioni di 18,10 MB. Per quanto riguarda le nuove funzioni, si va dai piani di corsa Zepp Coach — che includono dati come percentuale di completamento e livello di fiducia, visionabili nell’app Zepp. Al fine di attivare il nuovo piano di corsa, il produttore evidenzia la necessità di completare i piani Zepp Coach Basic AI attivi. Nella sezione Allenamento > Altri allenamenti > Allenamenti con la palla sono state aggiunte due nuove attività: Pickleball e Padel. L’aggiornamento in distribuzione include anche ottimizzazioni varie ed eventuali, tra cui i dati sulle prestazioni in tempo reale nella pagina dei dati e i dati sulla distanza percorsa in pista espressi in metri o yard. Guardando al sollevamento pesi, è ora possibile impostare il peso con incrementi di 0,5 kg, così da avere un monitoraggio più preciso. Allo stesso modo, i migliori punteggi personali dell’utente sono suddivisi per tipologia (corsa, arrampicata e nuoto). Infine, negli allenamenti a tempo o ad intervalli, vibrazioni e suoni vengono attivati negli ultimi cinque secondi.

Amazfit Cheetah Pro non si aggiornava dallo scorso mese di novembre ed è tornato a farlo nel momento giusto per gli amanti degli sport invernali. Sì, perché, al netto delle immancabili ottimizzazioni, il nuovo update contiene soprattutto novità utili per queste discipline: prima di tutto, è possibile ottenere indicazioni in tempo reale lungo il percorso mentre si svolgono attività come Sci, Sci di fondo e Snowboard; secondariamente, si segnalano gli avvisi in tempo reale sulle prestazioni nella corsa direttamente nella pagina dei dati e la possibilità di cambiare l’unità di misura della distanza in pista (metri o yard).

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

Gli aggiornamenti descritti, sono in fase di distribuzione per tutti gli utenti a livello globale. A dispetto di ciò, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che l’aggiornamento venga rilevato come disponibile per il proprio dispositivo. Ad ogni modo, i possessori di Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit Cheetah Pro e Amazfit Falcon possono verificare la disponibilità del nuovo update per il proprio wearable aprendo l’app Zepp, accedendo al Profilo, selezionando lo smartwatch e poi Verifica aggiornamenti.

