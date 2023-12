In occasione dell’evento di Berlino di oggi, 6 dicembre 2023, Amazfit ha promosso uno dei suoi smartwatch più interessanti, Amazfit Balance, annunciandone la Special Edition. Lo ha fatto insieme alla compagnia di danza Siciliano Contemporary Ballet, i cui componenti hanno indossato durante le prove lo smartwatch citato, registrando le attività dedicate e i vari parametri relativi, per promuovere il dispositivo stesso, ma anche la cura del benessere e della salute. Amazfit Balance Special Edition si presenta in quattro varianti, che si distinguono dal modello standard già in vendita in Italia soltanto esteticamente e per il maggiore impegno nella sostenibilità da parte dell’azienda.

Amazfit Balance Special Edition: novità, immagini e prezzi

166 calorie bruciate, frequenza cardiaca massima di 179 battiti al minuto e punteggio medio di stress di 57 in 10 minuti di esibizione. Sono i numeri rilevati dagli Amazfit Balance Special Edition ai polsi della Siciliano Contemporary Ballet, compagnia di Berlino che, durante le prove per l’Amazfit Wellness Wonderland in programma dal 7 al 9 dicembre 2023, ha usato per tenere traccia delle attività di danzatori e danzatrici oltre che delle risposte fisiologiche rilevate durante il sonno e la quotidianità. Sono beninteso tutti parametri che può monitorare anche la versione standard di Amazfit Balance, ma utili per dare conto al pubblico di ciò che uno smartwatch può fare, a cosa può servire.

“Durante le prove per questo evento speciale, gli smartwatch Amazfit Balance Special Edition ci hanno guidato per migliorare la nostra salute fisica e mentale, fornendoci dati in tempo reale su quando siamo in sovraffaticamento o vicini agli sforzi eccessivi. Non vediamo l’ora di mostrare agli ospiti del Wonderland come questi smartwatch ispirati dalla natura abbiano potenziato la nostra performance, sia dal punto di vista dell’ispirazione artistica che della performance fisica” ha detto Valentina Migliorati, ballerina della compagnia di Berlino.

Forest, Lagoon, Meadow e Ocean sono i nomi delle quattro versioni di Amazfit Balance Special Edition cui si riferisce, nomi che richiamano alla natura e che ben s’accordano con la volontà da parte dell’azienda di farsi più sostenibile. È per questo che le nuove versioni di Balance arrivano con confezioni realizzate con materiali al 100% ecocompatibili (significa cioè che sono in accordo con le esigenze ecologiche perché poco inquinanti). Contribuisce al principio di sostenibilità anche la promessa da parte del produttore: una parte dei profitti derivata da ogni vendita sarà donata a One Tree Planted, un’organizzazione no-profit a sostegno della forestazione urbana in Europa e nelle aree disboscate.

Ricapitolando, Amazfit Balance Special Edition, a parte quanto riportato relativamente a colorazioni e confezioni ecologiche, condivide funzioni e specifiche della versione standard. Ecco una panoramica, ma per maggiori informazioni vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

schermo AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel (densità di 323 PPI);

dimensioni di 46 x 46 x 10,6 mm, per 35 grammi di peso (senza cinturino, con passo da 22 mm);

sensori: cardiofrequenzimetro, accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico e della luce ambientale, barometro e termometro;

GPS a doppia banda con 6 sistemi di posizionamento satellitare;

connettività: WLAN 2,4 GHz e Bluetooth 5.0;

batteria da 475 mAh che promette fino a 14 giorni di autonomia con uso tipico;

Zepp OS 3.0 con oltre 150 app scaricabili;

funzioni AI Zepp Coach, Zepp Aura, Zepp Fitness Membership e Zepp Pay per i pagamenti.

Prezzi e disponibilità

Amazfit Balance Special Edition è in arrivo in Italia a prezzi a partire da 249,90 euro. Si potrà comprare sul sito web ufficiale di Amazfit, ma anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

Ricordiamo inoltre che per usufruire di Zepp Aura Premium è necessario 9,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno; costa meno Zepp Fitness Membership: 3,99 euro al mese o 29,99 euro all’anno.

