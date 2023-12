Amazfit Balance sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software: si tratta della versione 3.16.4.3, che integra diversi novità interessanti. Andiamo insieme a scoprire tutti i cambiamenti portati sullo smartwatch dall’update.

Novità aggiornamento Amazfit Balance

Amazfit Balance è uno dei prodotti più completi della gamma. Raccoglie il testimone delle serie GTR e GTS ed è stato presentato lo scorso settembre durante IFA 2023. Durante lo stesso mese il produttore rilasciò un primo aggiornamento, ma in queste ore ne abbiamo uno nuovo di zecca in rollout, anche in Italia.

La versione in distribuzione sullo smartwatch è la 3.16.4.3 e richiede un download di 12,84 MB (da scaricare attraverso l’app sullo smartphone, come spiegato più in basso). Grazie al changelog diffuso insieme all’update, possiamo elencarvi tutte le novità introdotte con il nuovo firmware. Sci, snowboard e sci alpino supportano ora il rilevamento automatico delle discese, con la possibilità di acquisire diverse altre tipologie di dati. Abbiamo anche il supporto da parte di Zepp Coach ai piani di corsa di 3 km. Ora la funzione Prontezza abilita automaticamente il monitoraggio del battito cardiaco, del livello di stress e della qualità della respirazione durante il sonno.

I cambiamenti non sono finiti qui: Amazfit Balance supporta ora il misuratore di cadenza ciclistica, con la possibilità di collegamento e di utilizzo durante gli allenamenti in bici. In più abbiamo ottimizzazioni per la pagina di impostazione di un passcode quando lo smartwatch non si trova al polso, e ottimizzazioni per quanto riguarda la vibrazione con l’applicazione Breathe, con tanto di supporto all’impostazione della durata sulla homepage. Infine Zepp Health ha integrato suggerimenti nel caso di rilevamento di misurazioni anomale nella composizione corporea. Il produttore potrebbe aver integrato ulteriori perfezionamenti e bugfix generici non specificati nel changelog.

Come aggiornare Amazfit Balance

L’aggiornamento in questione è disponibile anche per gli utenti italiani. Potete scaricarlo tramite lo smartphone a cui è accoppiato il vostro Amazfit Balance, sfruttando l’applicazione Zepp (disponibile gratuitamente sul Google Play Store attraverso il badge qui sotto): per installarlo dovete aprire l’app, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo e scorrere fino a trovare “Aggiornamento di sistema“.

Leggi anche: Recensione Amazfit Balance